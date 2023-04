Las 14 series de la semana van por última vez a 'El Pueblo' y se despiden de 'La maravillosa señora Maisel'

Regresamos de las vacaciones de Semana Santa, y las plataformas de streaming y canales nos sirven en bandeja un buen puñado de ficciones para amenizar la vuelta a la rutina. Un total de 14 series son las que componen la larga lista de estrenos y nuevas temporadas que están disponibles a lo largo de esta semana entre el lunes 10 y el domingo 16 de abril.

COSMO y Filmin son los primeros en ofrecer algo de entretenimiento tras los breves días de descanso. La primera de ellas estrena la tercera y última temporada de Sanditon, mientras que la segunda nos sirve Wakefield que pretende abordar con humor el tema de las enfermedades mentales.

Mientras tanto, Netflix encabeza el número de lanzamientos de esta semana con cuatro series. Promete comedia con la segunda temporada de La suegra que te parió, drama con el estreno de la miniserie Un hombre de Florida, seducción con Obsesión, miniserie que adapta Damage, la novela de Josephine Hart; y política con la serie surcoreana Queenmaker.

Amazon Prime Video le sigue con tres lanzamientos. El primero y más destacado es la quinta y última temporada de La maravillosa señora Maisel, que pondrá fin a la trayectoria artística de su personaje protagonista. Y de un final, la plataforma de streaming salta a otro, y es que estrena la última entrega de El Pueblo, la serie española que inició su recorrido en 2019. Por último, tiene preparado el lanzamiento de Greek Salad, una serie griega en la que sus protagonistas viajarán por Europa.

Movistar Plus+ apuesta por transportar a sus usuarios al Londres de 1963 con Un espía entre amigos, adaptación de la novela de Ben Macintyre protagonizada por Damian Lewis, y Apple TV+ programa dos lanzamientos: el primero de ellos es Lo último que me dijo, adaptación de la novela homónima de Laura Dave, creadora de la serie que protagoniza Jennifer Garner. Jane es el segundo estreno del servicio de streaming, una aventura fantástica juvenil que pretende concienciar a los más pequeños de la familia sobre el cuidado del medio ambiente y de la madre naturaleza.

HBO Max también ofrece entretenimiento esta semana, en primer lugar con Bring back Alice, una serie polaca sobre desapariciones de dos jóvenes y el misterioso regreso de una de ellas. Y cierra la semana con nuevos sketches de A Black Lady Sketch Show, que estrena ya su temporada número cuatro.

'Sanditon' T3 y Final (11 de abril, COSMO)

Así es la serie: En esta tercera temporada asistiremos al cumpleaños de Georgiana, (Crystal Clarke) el ansiado día en que toma por fin toma posesión de su herencia, pero mientras recibe los regalos de los Parker, no podrá evitar pensar en la infructuosa búsqueda de su madre, quien según la carta que Sidney Parker dejó escrita antes de morir está viva. Además, veremos como la joven ayuda a su gran amigo Arthur Parker y lucha en los tribunales para proteger su recién adquirida herencia. Lo hará con la ayuda de Samuel Colbourne (Liam Garrigan), reputado abogado que llega a Sanditon motivado por su hermano Alexander.

Una nueva familia que llega a Sanditon. Se trata de los Montrose, unos aristócratas que no están pasando por su mejor momento financiero. La matriarca de la familia, Lady Montrose (Emma Fielding) tiene un plan: emparejar a sus dos hijos, Lady Lydia Montrose (Alice Orr-Ewing) y Lord Henry Montrose (Edward Davis).

'Wakefield' (11 de abril, Filmin)

Así es la serie: Con un don para calmar a los más afligidos y llegar a los inalcanzables, el brillante enfermero psiquiátrico Nik Katira es la persona más estable de la unidad de salud mental de Wakefield, en las pintorescas Montañas Azules de Australia. Nik es excepcionalmente bueno en su trabajo, pero cuando su propia cabeza empieza a jugarle malas pasadas de forma inesperada, este empático enfermero se empezará a cuestionar a sí mismo y su propia salud mental. Abordando la complejidad y problemática de las enfermedades mentales con humor y corazón, Wakefield explora la fina línea que separa la cordura y la locura, impulsada por un intrigante misterio psicológico. Este es un fascinante viaje a la mente de un hombre encargado de preocuparse por las mentes de los demás.

'La suegra que te parió' T2 (12 de abril, Netflix)

Así es la serie: Quienes creían que, dados sus problemas con la ley, Isadir (Rodrigo Sant’Anna) dejaría de incordiar a todos, se equivocaban de parte a parte. En los nuevos episodios, después de unos meses en la cárcel —donde aprendió a estafar por WhatsApp, hizo amistades y se enamoró—, la suegra encuentra una nueva excusa para quedarse en casa de su hijo, Carlos (Rafael Zulu), y de su nuera, Alice (Lidi Lisboa): ¡cuidar del nuevo nieto que está en camino! Y, junto con su inseparable Fátima (Solange Teixeira), se meterá en problemas más gordos y arrastrará consigo a toda la familia.

'Un hombre de Florida' (13 de abril, Netflix)

Así es la serie: Mucho sol, muchas armas. Descubre el secreto del famoso meme en Un hombre de Florida. La nueva miniserie de Netflix creada por Donald Todd (Betty, This Is Us) cuenta la historia de un expolicía en apuros (Édgar Ramírez) que tiene que volver a su Florida natal para buscar a la novia fugada de un mafioso de Filadelfia. Lo que parecía un trabajito sin complicaciones no solo degenera en una situación delirante con secretos familiares enterrados de por medio, sino que todos los esfuerzos por hacer lo correcto en un lugar sin ley se revelan cada vez más fútiles.

'Un espía entre amigos' (13 de abril, Movistar Plus+)

Así es la serie: Londres, 1963. Nicholas Elliott (Damian Lewis), un importante agente del servicio de inteligencia británica, recibe la delicada misión de vigilar de cerca a su amigo y colega Kim Philby (Guy Pearce), tras salir a la luz que ha estado trabajando para la KGB durante más de 20 años. Elliott debe viajar hasta Beirut para traerlo de vuelta y extraer una confesión. Pero, poco después de su encuentro, Philby deserta a la Unión Soviética sin dejar rastro y Elliott debe volver a Londres con su lealtad bajo sospecha. Mientras intenta encajar la traición personal de su amigo, Elliott se ve inmerso en un concienzudo interrogatorio con el fin de determinar si colaboró en la huida de Philby o si solo ha sido una víctima más de su doble vida.

'Obsesión' (13 de abril, Netflix)

Así es la serie: Obsesión es una emocionante y seductora miniserie en cuatro partes sobre la obsesión erótica y deseo prohibido. Una adaptación contemporánea de la novela de Josephine Hart, Damage, la historia se centra en torno a un peligroso triángulo amoroso que emerge cuando el enigmático Anna Barton se embarca en una aventura apasionada con el padre de su prometido, William. Mientras Anna lucha para mantener ambas relaciones, William es arrastrado a una espiral obsesiva. Pero, ¿cuánto tiempo pueden mantener su secreto oculto antes de que alguien salga herido?

'La maravillosa señora Maisel' T5 y Final (14 de abril, Amazon Prime Video)

Así es la serie: Después de cortar relaciones y ser expulsada de su tour, Midge Maisel se empeñó, durante la cuarta temporada, en reconstruir su carrera y su reputación. Los últimos momentos de la temporada culminaron con Midge dejando el Carnegie Hall revitalizada y lista para enfrentarse a cualquier contratiempo. Después de una epifanía delante de un póster de The Gordon Ford Show, Midge está lista para seguir adelante y pelear por su ascenso a la fama, equipada con su rápido ingenio, su labia y nada que perder. En la quinta y última temporada, Midge estará más cerca del éxito que ha soñado, pero descubre que aún habiéndose acercado, sigue demasiado lejos.

'Greek Salad' (14 de abril, Amazon Prime Video)

Así es la serie: Tom, de 26 años (Aliocha Schneider) y su hermana Mia, de 22 (Megan Northam), son los hijos de Xavier (Romain Duris) y Wendy (Kelly Reilly). Cuando muere su abuelo, heredan un edificio en Atenas. Tom, un joven empresario formado en Nueva York, se une a su hermana en Grecia para gestionar la finca familiar. Descubre que Mia, que dice ser una estudiante Erasmus, es en realidad una activista rebelde que miente a toda la familia. Pero sus diferencias de opinión y estilo de vida harán que el reparto de la herencia sea muy complicado. Se encontrarán (como sus padres 25 años antes) conviviendo con jóvenes de toda Europa.

'Lo último que me dijo' (14 de abril, Apple TV+)

Así es la serie: Sigue a Hannah (interpretada por Jennifer Garner), una mujer que debe forjar una relación con su hijastra de 16 años, Bailey (interpretada por Angourie Rice) para encontrar la verdad sobre por qué su marido ha desaparecido misteriosamente. Basada en la aclamada novela homónima, la serie es creada y adaptada por Laura Dave, junto al co-creador de la serie Josh Singer. Garner también sirve como productor ejecutivo junto a Reese Witherspoon y Lauren Neustadter de Hello Sunshine.

'Bring back Alice' (14 de abril, HBO Max)

Así es la serie: Dos adolescentes desaparecen. Cuando una de ellas, Alicja, una famosa influencer, regresa repentinamente a casa después de un año, en lugar de respuestas, las preguntas incómodas comienzan a atormentarla

'Queenmaker' (14 de abril, Netflix)

Así es la serie: Tras un trágico accidente, una asesora de imagen usa su talento para transformar a una abogada en la futura alcaldesa de la ciudad... y acabar con sus antiguos jefes

'El pueblo' T4 y Final (14 de abril, Amazon Prime Video)

Así es la serie: Un grupo de urbanitas deciden instalarse en una aldea semi abandonada de Castilla con el sueño de disfrutar de una mayor calidad de vida en una localidad pequeña y con un ritmo menos enloquecido que el de la ciudad. Tras mostrar su adaptación al nuevo entorno en temporadas anteriores, la serie sigue indagando en sus relaciones con sus vecinos, que no siempre son fáciles.

'Jane' (14 de abril, Apple TV+)

Así es la serie: Ava Louise Murchison (Reacher) interpreta a Jane García, una ambientalista en ciernes de nueve años que busca salvar animales en peligro de extinción. Usando su poderosa imaginación, Jane lleva a sus mejores amigos David, interpretado por Mason Blomberg (Shameless), y al chimpancé Greybeard en aventuras épicas para ayudar a proteger a los animales salvajes de todo el mundo porque, según su ídolo, la Dra. Jane Goodall: “Solo si lo entendemos nos puede importar. Solo si nos importa podremos ayudar. Y solo si ayudamos podrán salvarse”.

'A Black Lady Sketch Show' T4 (15 de abril, HBO Max)

Así es la serie: Es una ficción ambientada en una realidad mágica ilimitada llena de personajes dinámicos e hilarantes e invitados famosos. La temporada 4 presenta bocetos realizados por un elenco de mujeres negras, incluyendo a Robin Thede, Gabrielle Dennis y Skye Townsend.