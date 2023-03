Las 15 series de la semana dan el pelotazo con 'Ted Lasso' y suben 'Hasta el cielo'

Después de algunas semanas de calma en lo que a volumen de lanzamientos semanales se refiere, llegamos al ecuador de marzo con una significativa crecida del caudal: 15 estrenos, entre debuts y regresos, son los que aguardan entre los márgenes del lunes 13 y el domingo 19 de marzo. De todas ellas, dos ficciones parecen despuntar con cierta facilidad.

'Ted Lasso' calienta con un nuevo tráiler el estreno de su temporada 3 en Apple TV+

Más

Al primer toque tenemos Ted Lasso, con su tercera, y previsiblemente última, temporada en juego en Apple TV+ desde el día 15. Tanto Jason Sudeikis, actor y productor ejecutivo, como Brett Goldstein, productor, actor y guionista, han dejado claro que esta servirá para cerrar la historia que pretendían contar, pero dejan la puerta abierta a posibles spin-offs y derivaciones de esta comedia sobre el mundo del fútbol que ha encandilado al público y a la crítica.

Y de un pelotazo nos vamos Hasta el cielo, con la continuación televisiva del largometraje dirigido por Daniel Calparsoro, de nuevo al volante: en ausencia de Miguel Herrán, que no continúa, siguen Luis Tosar y una Asia Ortega que gana en protagonismo en esta secuela dirigida a Netflix, que también añade al elenco a Álvaro Rico, otro habitual de las ficciones patrias de la plataforma. No es el único título patrio de la semana: Amazon Prime Video nos ofrece Sin huellas, una comedia negra creada por Carlos de Pando y Sara Antuña y dirigida por Koldo Serra que estará desde el mismo viernes 17.

Hay más líneas de interés de la semana: la antología Un futuro desafiante es otro producto dispensado por Apple TV con pretensión de hacerse notar: para ello, cuenta con un extenso elenco de estrellas de Hollywood, donde se cuentan Meryl Streep, Kit Harington, Edward Norton, Tobey Maguire o Marion Cotillard, para hablar de los efectos del cambio climático a través de sus tramas. Otro título que destaca por sus nombres, en este caso tras la cámara, es Enjambre, nueva ficción con Donald Glover involucrado tras echar el cierre a Atlanta, en Prime Video. Y para los que gusten de mirar hacia Europa tenemos desde ya El quinto día disponible en Movistar Plus+.

Y no olvidemos la presencia de Snowfall en la lista, cuya temporada final llega sin hacer ruido a HBO Max, ajena a su buen rendimiento en Estados Unidos, y a la presencia destacada en su reparto del español Sergio Peris-Mencheta.

'El quinto día' (13 marzo, Movistar Plus+)

Así es la serie: Creada y producida por Frank Doelger, ganador de varios premios Emmy y productor ejecutivo de Juego de Tronos, El quinto día narra la lucha de la humanidad contra un organismo marino inteligente que se está rebelando para garantizar la supervivencia de su entorno. Cuando el tratamiento imprudente de los océanos amenaza su hábitat natural, éste contraataca. En muy poco tiempo, el destino del planeta queda en manos de un pequeño grupo de científicos. Compuesta por 8 episodios, tuvo su puesta de largo en la sección Berlinale Series del 73ª edición del Festival de Cine de Berlín.

'Operación jaula' (13 marzo, AMC)

Así es la serie: La primera hora después de un atentado es crucial. Es el momento en que el pánico y la confusión son abrumadores, y el peligro de un segundo ataque es mayor. En este contexto, un empleado del AIVD (Servicio de Inteligencia y Seguridad de los Países Bajos) desconfía de Mardik (Nasrdin Dchar), un detective de origen afgano, después de indagar en su pasado. Por su parte, Mardik recibe un alarmante mensaje que le revela que su amigo de la infancia, Faysal, ha viajado a los Países Bajos. Justo al día siguiente de este inquietante aviso, se produce el atentado. Mardik inmediatamente sospecha de Faysal (Abbas Fasaei) y así comenzará una investigación repleta de intrigas que no dejará indiferente a nadie.

'Van Der Valk' T3 (14 marzo, COSMO)

Así es la serie: Piet Van Der Valk y Lucienne continúan enfrentándose a los casos más intrigantes y peligrosos que oculta la idílica ciudad de Ámsterdam. Tres nuevos casos caen en las manos del inspector en esta tanda: el oscuro mundo de los free runners, las vengativas amistades de la escena museística y las macabras reuniones de un culto satánico. Esta temporada Van Der Valk se enfrentará a los casos más complicados hasta la fecha, poniendo su vida en peligro. Al menos, contarán con la ayuda de dos nuevas incorporaciones en su equipo: Eddie Suleman y Citra Lee. En los momentos de frustración cuando parezca que no hay ninguna respuesta, los intrépidos investigadores servirán de gran ayuda.

'Ted Lasso' T3 (15 marzo, AppleTV+)

Así es la serie: El recién ascendido AFC Richmond se enfrenta al ridículo, ya que las predicciones de los medios de comunicación lo sitúan en el último lugar de la Premier League y Nate, ahora considerado como el “niño prodigio”, se ha ido a trabajar para Rupert en el West Ham United. A raíz de la polémica marcha de Nate del Richmond, Roy Kent se convierte en entrenador asistente junto con Beard. Por su parte, Ted lidia con presiones en el trabajo y con sus propios problemas personales en casa, mientras que Rebecca se centra en derrotar a Rupert, y Keeley experimenta lo que es ser la jefa de su propia agencia de relaciones públicas. Las cosas parecen desmoronarse tanto dentro como fuera del campo, pero el Equipo Lasso está listo para dar lo mejor de todos modos.

'Fleishman está en apuros' (15 marzo, Disney+)

Así es la serie: Toby Fleishman es un recién divorciado de 41 años que se sumerge en el agitado mundo de las citas a través de apps con un éxito que jamás había experimentado cuando era joven. Sin embargo, justo al inicio de su primer verano con libertad sexual, su exmujer Rachel desaparece dejándole con sus dos hijos, Hannah y Solly, y sin una pista de dónde está o cuándo tiene pensado regresar. Conforme compagina la paternidad con el regreso de sus antiguos amigos y un potencial ascenso en el hospital, aparte de todas las mujeres que Manhattan le ofrece, se dará cuenta de que jamás descubrirá lo que le ha pasado a Rachel si primero no averigua qué pasó con su matrimonio.

'Accused' (15 marzo, AXN)

Así es la serie: Accused es una serie antológica sobre crímenes que examina algunos de los problemas sociales más relevantes de nuestro tiempo, refractados a través del prisma de personas corrientes atrapadas en circunstancias extraordinarias. Cada episodio presenta un thriller provocador que explora un crimen diferente, en diversas ciudades y con un reparto totalmente original. Michael Chiklis (The Shield), Jill Hennessy (Crossing Jordan), Whitney Cummings (Whitney, Undateable), Margo Martindale (Your Honor), Rhea Pearlman, Mary Lynn Rajskub (24), Malcom Jamal-Warner (The Cosby Show) o Megan Boone (The Blacklist), entre otros, intervienen en esta producción del productor ejecutivo Howard Gordon (Homeland, 24, Expediente X).

'Astrid y Lilly salvan el mundo' (16 marzo, SyFy)

Así es la serie: La escuela secundaria es bastante difícil cuando eres diferente, pero cuando las mejores amigas Astrid y Lilly abren accidentalmente un portal a una dimensión de monstruos, se vuelve mucho más complicado. Más si depende de ellas dos vencer a estas criaturas.

'Superman y Lois' T3 (16 marzo, HBO Max)

Así es la serie: La temporada 3 retoma la historia de Superman después de que venciese a Ally Allston. Clark (Tyler Hoechlin) y Lois (Elizabeth Tulloch) trabajan ahora en la Gaceta de Smallville y disfrutando de una vida relajada. Sin embargo, esta situación solo funciona en la medida en que el “secreto” que guardan permanece así, secreto. Todo se complica cuando un trabajo de Lois revela a un villano mortífero que promete cambiar a la familia Kent para siempre.

'Sombra y hueso' T2 (16 marzo, Netflix)

Así es la serie: Alina Starkov se ha dado a la fuga. Rayo de esperanza para unos y sospechosa de traición para otros, la joven está decidida a acabar con la Sombra y evitar la destrucción de Ravka. Pero el general Kirigan ha vuelto para terminar lo que empezó. Al mando de un nuevo y espeluznante ejército de monstruos siniestros aparentemente indestructibles y reclutas grisha aterradores, Kirigan es más peligroso que nunca. Para plantarle cara, Alina y Mal recurren a sus nuevos y poderosos aliados y emprenden un viaje por el continente en busca de dos seres legendarios capaces de potenciar los poderes de Alina. Entretanto, en Ketterdam, los Cuervos forjan nuevas alianzas mientras se enfrentan a antiguos rivales y a rencores que se remontan a un pasado aún más lejano; amenazas que suponen un peligro no solo para su posición en el Barril, sino para sus vidas. Cuando les surge la oportunidad de un golpe muy peligroso, los Cuervos vuelven a vérselas con la legendaria Invocadora del Sol.

'Enjambre' (17 marzo, Amazon Prime Video)

Así es la serie: De los cocreadores y productores ejecutivos Janine Nabers (showrunner) y Donald Glover (que dirige el piloto), y ambientada entre el 2016 y 2018, sigue a Dre (Dominique Fishback), una fan obsesionada con la estrella pop más conocida del mundo que emprende un inesperado viaje por Estados Unidos. Enjambre ha inaugurado la sección de televisión del Festival de Cine y Televisión SXSW de Austin, Texas, el próximo 10 de marzo.

'Hasta el cielo: la serie' (17 marzo, Netflix)

Así es la serie: Una llamada en medio de la noche va a cambiar el destino de Sole: Ángel, su marido y líder de una banda de aluniceros ha muerto; convertida de la noche a la mañana en una joven viuda con un hijo al cargo y muchos negocios con problemas que sacar a delante, Sole no está dispuesta a volver bajo la tutela de su padre Rogelio, uno de los mayores traficantes de objetos robados de Madrid. Decidida a buscarse la vida por sí misma, Sole encontrará en su camino nuevos aliados que la ayudarán a desentrañar el misterio de las muertes que han marcado su destino al tiempo que retoma el contacto con la banda de aluniceros y logra ganarse su confianza para llevar a cabo, de nuevo, robos tan ambiciosos como los de los viejos tiempos. Pero ni la policía ni las distintas mafias con las que tendrá que competir estarán dispuestas a ponerle fácil su camino para llegar hasta el cielo. Es la continuación de la película española de mismo nombre y dirigida también por Daniel Calparsoro.

'Un futuro desafiante' (17 marzo, AppleTV+)

Así es la serie: Es una miniserie que llama a la acción presentando un futuro cercano en el que los caóticos efectos del cambio climático se han integrado en nuestra vida cotidiana. Ocho historias entrelazadas sobre el amor, el trabajo, la fe y la familia alrededor del mundo explorarán las íntimas y revolucionarias decisiones que se deben tomar cuando el planeta está cambiando más rápido que la gente. Cada historia es diferente, pero la lucha por nuestro futuro es universal. ¿Somos lo suficientemente valientes como para convertirnos en la solución a nuestra propia ruina antes de que sea demasiado tarde? El cineasta Scott Z. Burns, conocido por los guiones de filmes como Dinero sucio, Efectos secundarios o Contagio, así como por dirigir el filme The Report, es el creador de esta producción.

'Sin huellas' (17 marzo, Amazon Prime Video)

Así es la serie: Desi y Cata encuentran un cadáver en la mansión que acaban de limpiar. Horror. Pánico. Arroba policía. Un momento, ¿una gitana y una inmigrante mexicana han limpiado la escena de un crimen? Ellas son las perfectas culpables. Ahora tienen que escapar de la policía, pero también de unos sicarios rusos, una familia de millonarios y un exmarido con mariachis. A ver cómo salen de ese ‘fregao’.

'Snowfall' T6 y Final (18 marzo, HBO Max)

Así es la serie: En la temporada final de Snowfall, una guerra civil amenaza con destruir a la familia Saint. Franklin (Damson Idris) ha de afrontar la posibiliad de perder a todos aquellos a quienes ama y cuanto ha construido, y lograr salir adelante significa que tendrá que ganarle la partida a la KGB, la DEA y la CIA, además de esquivar las unidades corruptas de la policía de Los Angeles. Cuando todos tienes su espalda contra la pared, ¿en quién podrán convertirse para sobrevivir?

'Los casos de Pearl Nolan' (19 marzo, Calle 13)

Así es la serie: La propietaria de un restaurante local, Pearl Nolan (Kerry Godliman), crea una agencia de detectives después de recibir entrenamiento policial en una carrera anterior. Pronto se ve envuelta en su primer caso cuando descubre el cuerpo de un amigo cercano, Vinnie.