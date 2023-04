6 series apocalípticas que puedes ver tras el final de 'The last of us'

Si el final de The last of us te ha dejado con ganas de seguir trotando sobre un mundo hecho pedazos, puedes seguir haciéndolo con otras series que nos trasladan hasta el mismísimo apocalipsis.

La primera temporada de la carísima ficción de HBO Max concluyó a mediados de marzo poniendo a sus personajes contra las cuerdas y batiendo récord de audiencia en la plataforma, un detalle importante que se ha tenido en cuenta a la hora de firmar una nueva tanda de capítulos.

La historia que protagonizan Pedro Pascal y Bella Ramsey ha recibido excelentes críticas en todo el mundo, aunque no es unánime la valoración, tal y como se ha podido constatar en la redacción de verTele. Para gustos, los colores... y las series.

Mientras llega la segunda temporada de The last of us, los amantes de la ficción apocalíptica pueden disfrutar de otros títulos que nos conducen a escenarios decadentes y llenos de peligros como los que vimos en The Walking Dead, Los 100, El barco, Derren Brown: Apocalypse, La valla, The Purge, Carnival Row, Tokyo Magnitude 8.0, Daybreak, Black summer, The Rain, The last ship, Después del huracán y Estamos muertos.

Aparte de estas, seleccionamos series apocalípticas que te ayudarán a sobrevivir a la melancolía provocada por el final de The last of us. Mientras llegan los nuevos capítulos puedes ahogar tus penas con estas historias que hemos encontrado en plataformas como Netflix, Filmin, Disney+, Amazon Prime Video y Movistar Plus+.

'Sweet Tooth: El niño ciervo'

De qué va la serie: Gus es un niño muy peculiar, mitad humano y mitad ciervo. Nació en el peor momento, cuando la Tierra colapsó ante la rápida expansión de un virus que provocó una extinción masiva en todos los rincones del planeta. Pero Gus no está solo; otros muchos niños son como él, y nacieron en aquella fatídica fecha, por lo que muchos creen que son el origen de semejante desgracia. Por eso, Gus tuvo que refugiarse en el bosque lejos de cualquier superviviente. Su padre ha intentado aislarle de todo mal, de cualquier peligro, pero El niño ciervo tiene muchas preguntas y pocas respuestas.

Puedes verla en: Netflix.

'El colapso'

De qué va la serie: Este clásico francés de la ficción apocalíptica se compone de ocho capítulos de 20 minutos grabados en plano secuencia. Cada uno de ellos nos cuenta la hecatombe –cuyas causas desconocemos– desde un punto de vista diferente. Personajes muy distintos, pobres o ricos, hombres y mujeres, jóvenes o ancianos... todos ellos tratando de no ser engullidos por el colapso del sistema.

Puedes verla en: Filmin y Disney+.

'Apagón'

De qué va la serie: Apagón fue una de las series españolas más aclamadas del año 2022. Esta ficción de cinco episodios –cada uno de ellos dirigido por un importante cineasta– se plantea qué ocurriría si una tormenta solar golpeara la Tierra y causara un apagón generalizado. Sin electricidad, ni telecomunicaciones, ni medios de transporte, los habitantes del planeta tienen que enfrentarse a un mundo desconocido que hará que afloren sus instintos más primitivos.

Puedes verla en: Movistar+.

'Estación once'

De qué va la serie: Esta ficción de 10 capítulos creada por Patrick Somerville (Maniac) sigue a un grupo de personas que han sobrevivido a las gravísimas consecuencias de un virus devastador. Los supervivientes tendrán que reconstruir un nuevo mundo mientras se aferran a las cosas que se han perdido.

Puedes verla en: HBO Max.

'La zona'

De qué va la serie: Aunque no sea la típica serie apocalíptica, esta producción de los hermanos Sánchez-Cabezudo –compuesta por ocho episodios– recrea un escenario en el que tampoco te querrías ver. En ella, el actor Eduard Fernández interpreta al inspector de policía Héctor Uría, que regresa a su ciudad, asolada por un accidente nuclear ocurrido tres años antes, para investigar un misterioso asesinato dentro de la zona de exclusión. Las pistas irán dibujando un entramado de intereses cruzados que han nacido al calor del accidente nuclear.

Puedes verla en: Movistar+.

'Ataque a los Titanes'

De qué va la serie: Cuatro temporadas componen esta serie de animación japonesa estrenada en 2013, dirigida por Tetsurō Araki y basada en el manga del mismo nombre. La acción se desarrolla en una pequeña ciudad aislada del mundo para protegerse de los Titanes, gigantescos seres carentes de inteligencia con un apetito insaciable de seres humanos que 100 años atrás llevaron a la humanidad al borde de la extinción. Convertidos en alimento para los Titanes, los supervivientes construyeron muros gigantescos de 50 metros de alto tras los que se refugiaron renunciando así al mundo más allá de los muros.

Puedes verla en: Netflix y Amazon Prime Video.