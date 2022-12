Nuestras series favoritas del 2022, otro año con superávit de estrenos: ¡más de 600!

2022 está a apenas 24 horas de clausurarse. Con ello, terminará un nuevo ejercicio con superávit de estrenos: la burbuja de la ficción sigue creciendo sin que parezca llegar al límite, por más que las plataformas de streaming estén ya practicando políticas de contención de gasto, como HBO Max, y nuevas tácticas para fidelizar a sus clientes, con la implantación de modalidades más económicas con publicidad, después del año de crisis sin paliativos.

De la 42 a la 1: nuestro ranking de las series españolas que se han estrenado en 2022

Nada de esto, de momento, se ha notado en el volumen de estrenos de los que hemos dado cuenta durante los últimos 365 días. Tan solo hay que hacer cuentas y sumar los lanzamiento de cada mes: listábamos 50 estrenos en enero (5 más que en enero de 2021) 52 en febrero (+10 que el año previo) 50 en marzo (+3), 59 en abril (+9), 44 en mayo (una caída de 8 títulos respecto a 2021) 56 en junio (apenas cuatro menos) 55 en julio (¡15! más) 36 en agosto (+5), 39 en septiembre (hubo una caída razonable, de más de veinte títulos respecto al año previo), 50 en octubre (la misma caída), 75 en noviembre (19 series más que el mismo mes del año anterior) y por último 50 en diciembre (diez menos).

En total, con sus fluctuaciones, se mantienen casi los datos exactos de 2021: 616 estrenos. Y, una vez más, hay que recalcar que ese número no es el definitivo, pues más allá de todos esos siempre quedan por añadir los lanzamientos que quedaron fuera de las previsiones, que se adelantaron y pasaron inadvertidos (ya fuera por falta de promoción o por la pura sobrecarga de series), o que las cadenas y streamers mantuvieron en secreto para tratar de conseguir precisamente mayor atención. Nuevamente, estamos hablando de un ritmo difícil de seguir por el espectador medio, pues implica consumir casi dos series enteras cada día del año.

En verTele nos gusta sentirnos útiles y ayudar a administrar el tiempo de visionados. Por eso, comenzamos a establecer el ranking de estrenos nacionales, de peor a mejor, que ha deparado a La Ruta como la serie patria del año para nuestros compañeros Laura Pérez y Pedro Zárate. Por eso, también, comenzamos en 2021 a recomendar nuestras series favoritas a ritmo trimestral. Una tradición que hemos mantenido en 2022 y que nos permite ahora recuperar un buen puñado de títulos que, por unos motivos u otros, y siempre desde la subjetividad, nos han marcado durante los últimos meses.

Siempre, teniendo en cuenta que, como espectadores que somos, el volumen de actualidad tampoco nos permite llevar al día el calendario como nos gustaría. Por eso, también a posteriori agregamos algunas producciones adicionales que no habíamos recogido pero que no podían faltar.

Nuestras series españolas favoritas del 2022

De entre todos los títulos que han representado a la industria española, la ya mencionada La ruta, No me gusta conducir, Intimidad, La novia gitana y Las de la última fila han sido las que han concentrado el interés de crítica y público, si nos referimos a las de nuevo cuño. Pero no hay que olvidar tampoco otras que presentaron nuevas temporadas, como La Unidad en Movistar Plus+. Todo ello, sin olvidar docuseries que también han dejado un buen sabor de boca, como la dedicada al grupo Locomía.

Nuestras series internacionales favoritas del 2022

A nivel internacional, conviene destacar algunos títulos indispensables como la tercera temporada de Succession, que ha mantenido el nivel de las anteriores y se ha confirmado como la gran joya de HBO Max, que también ha tenido en The White Lotus y Euphoria otras garantías, también con sus respectivas segundas temporadas. Y cómo olvidarse de Ozark, que terminaba su andadura en Netflix tras cuatro temporadas, y de Better Call Saul, igualando en alcance lo que fue su antecesora, Breaking Bad. Añadamos ahí otras como El Pacificador y The Bear. Nuestro resumen: