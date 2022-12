Estas son nuestras series favoritas del cuarto y último trimestre de 2022

Se acaba el 2022, otro año cargado (cargadísimo) de series que demuestra que la burbuja de la ficción sigue sin explotar y continúa aumentando sin control el número de estrenos. Y antes de ese final, las redactoras y redactores de verTele volvemos a reunirnos para compartir nuestras ficciones favoritas del cuarto y último trimestre del año.

La única condición que nos ponemos es la de siempre: que hayan sido series lanzadas en los meses de octubre, noviembre o diciembre. De ahí en adelante, gustos personales y subjetividad total para elaborar una lista que cuenta con ocho recomendaciones en la que intentamos convencerte y ayudarte a elegir entre la inacabable lista de opciones en plataformas como Netflix, Disney+, Movistar Plus+, Amazon Prime Video o Atresplayer Premium, así como en las cadenas.

Por esa subjetividad dejamos fuera a títulos destacados como Willow, El fin del amor, el final de The Walking Dead, o 1899, que también nos han gustado pero no tanto como las que aquí recogemos. Y a cambio, ofrecemos una lista bastante heterogénea que incluye apuestas para todos los gustos y en diferentes plataformas para poder acercarse a ellas. Ojalá te gusten:

'No me gusta conducir' (Laura Pérez)

De qué va: La nueva apuesta española de TNT cuenta la historia de Pablo Lopetegui (Juan Diego Botto), un profesor de universidad que a sus 40 años se ve obligado a sacarse el carnet de conducir. Un reto nada fácil para una persona acostumbrada a tenerlo todo bajo control y que acaba por descubrir que todavía tiene mucho por aprender.

Por qué la recomiendo: Con una premisa tan sencilla como universal como la de sacarse el carnet de conducir, la creación de Borja Cobeaga logra cautivar por sus personajes y por unas situaciones con las que resulta muy fácil conectar tanto para aquellos que han pasado por un autoescuela, como para los que no se hayan atrevido nunca a sentarse al volante. Siguiendo la buena estela de la franquicia de Juan Carrasco, No me gusta conducir es una comedia tierna y divertida que encuentra en Lorenzo, el “educador” interpretado por David Lorente, a su gran estrella. Es, sin lugar a dudas, una de las mejores series de este final de año.

Dónde puedo verla: En TNT (Movistar Plus+ a la carta).

'The White Lotus' T2 (Pedro Zárate)

De qué va: Después de la primera temporada ambientada en Hawái, la sátira social se desarrolla esta vez en un exclusivo resort siciliano. Manteniendo las bases ya conocidas, la segunda tanda de The White Lotus sigue las andanzas de un variopinto grupo de huéspedes y empleados a lo largo de una semana de lo más agitada.

Por qué la recomiendo: Porque si la primera temporada ya fue una de las series revelación de 2021, con esta segunda, The White Lotus sube el listón y demuestra que lo del año pasado no solo no fue casualidad, sino que incluso se podía superar. Esta vez, dejando a un lado los “problemas de ricos” para adentrarse en los conflictos de las relaciones amorosas y, a partir de ellas, presentar a unos personajes y unas situaciones de enredo que funcionan notablemente en su conjunto. Todo ello envuelto del misterioso asesinato -múltiple, en este caso-, que en la línea de la primera temporada, se nos plantea de inicio y hace que queramos llegar hasta el final. Y de paso, que se estrene cuanto antes la ya anunciada tercera tanda de la serie de Mike White, que empezó como una miniserie cerrada y ahora es una de las marcas más en boga de la ficción actual.

Dónde puedes verla: HBO Max.

'La Ruta' (Adrián Ruiz)

De qué va: La serie cuenta la historia de Marc, Lucas, Toni, Nuria y Sento, cinco amigos procedentes de Sueca (Valencia) que viajan desde la adolescencia a la madurez en unos años marcados por la famosa Ruta Destroy o Ruta del Bakalao. La ficción viaja hacia atrás en el tiempo, desde que se despiden en 1993, antes de que sus caminos tomen un nuevo rumbo, hasta la primera vez que entraron en Barraca en el año 1981. Así, poco a poco, el espectador va conociendo y entendiendo que lo que les ocurrió durante esa década les marcará de por vida.

Por qué la recomiendo: La Ruta es, sin duda, una de las series españolas más potentes del año. Hacía tiempo que no disfrutaba de unos personajes tan cuidados, tan bien construidos, tan inteligentemente dirigidos y, por supuesto, tan brillantemente interpretados. El trabajo que hacen algunos actores, especialmente Álex Monner y Claudia Salas, te hacen olvidar por momentos esa línea entre la ficción y la realidad. Y es que La Ruta funciona como una radiografía de un gran fenómeno social que agitó la vida de miles de jóvenes y que no había sido contado hasta ahora de forma tan profunda. Porque lo hace sin moralismos, como acertadamente avanzó Ricardo Gómez a verTele, sin “romantizarla, ni juzgarla”. Su novedosa estructura narrativa es atractiva y efectiva, puesto que consigue engancharte hasta esos comienzos que, en este caso, serán su final. Porque, como dice Jorge Drexler, hay que amar la trama más que el desenlace. Porque lo que importa es el viaje. Y qué viaje es La Ruta.

Dónde puedes verla: Atresplayer Premium.

'The Bear' (Javier Atienza)

De qué va: La serie cuenta la historia de Carmy, un reputado chef profesional que tras el suicidio de su hermano debe regresar al sur de Chicago y hacerse cargo del negocio familiar, el 'Original Beef of Chicagoland'. Sin embargo, el chef interpretado por Jeremy Allen White va mucho más allá y se plantea una total renovación del negocio para convertirlo en algo respetable. Un desafío que comienza modificando la carta del restaurante, y organizando a todo un equipo, mientras tiene que hacer frente a las dificultades de llevar un negocio, las deudas de este, y a la muerte de su hermano.

Por qué la recomiendo: Principalmente centrada en la energía, la acción, la adrenalina y el estrés que tiene lugar detrás de los fogones, la ficción estrenada por Disney Plus+ es una de las más completas del trimestre por la capacidad de ofrecer una aventura vertiginosa por el mundo culinario. Frenética como ella sola, la serie con 8 episodios de 30 minutos de duración sabe internar al espectador en los entresijos del oficio, mientras que con sensibilidad aborda temas sociales, mentales, y culturales.

Una historia llena de conflictos y tensiones que construye a sus personajes con solidez, pero sin la necesidad nunca de detenerse. Es así, como acaba creando una familia en la que el propio espectador se siente integrado. A lo que se le suma una laboriosa dirección que construye su relato sin nunca dejar de amasarlo, y logrando captar todos los matices de un ambiente adrenalínico en el que su variado elenco con sus diferencias expresivas ponen la guinda al pastel ofreciendo un producto adictivo que deseas volver a repetir.

Dónde puedes verla: Disney Plus+.

'Miércoles' (Gabriel Arias)

De qué va: Tras su última hazaña, Miércoles Addams ingresa en la Academia Nunca Más para atemperar su comportamiento. Sus padres creen que allí conocerá a otros adolescentes con sensibilidades especiales como las suyas, pero eso no es un aliciente para esta joven que huye de la sociedad. Solo hay una cosa por la que Miércoles aceptará quedarse en el internado: descubrir quién está detrás de los misteriosos asesinatos ocurridos en el tenebroso bosque que les aísla del resto del mundo. Eso sí interesa a la pequeña de la familia Addams.

Por qué la recomiendo: Hay motivos suficientes por los que Miércoles debe aparecer en este ranking. Por sus logros y su contenido, la serie que tiene como protagonista a la más traviesa de la familia Addams ha irrumpido con mucha fuerza en el último trimestre del año. Es otra victoria de Netflix, cuyo podium de éxitos vuelve a actualizarse gracias a esta ficción creada por Alfred Gough y Miles Millar –artífices de Smallville– y dirigida parcialmente por Tim Burton. En pocas semanas, Miércoles se ha convertido en el segundo mejor estreno de la historia de la plataforma.

Pero el valor de Miércoles no solo se mide en cifras. La serie es atractiva de principio a fin gracias a la excelente interpretación de Jenna Ortega, la actriz que da vida a esta jovencita de gustos inapropiados que se mueve con habilidad en los ambientes más terroríficos. Buena música, suspense y terror gótico consiguen una composición muy equilibrada que por momentos nos recuerda a Harry Potter.

Dónde puedes verla: Netflix.

'The Crown' T5 (Paula Hergar)

De qué va: En la Gran Bretaña de los años 90, la familia real se enfrenta a la que posiblemente sea su mayor crisis hasta la fecha. El colapso de la Unión Soviética y la transferencia de la soberanía de Hong Kong apuntan a un cambio radical en el orden internacional que supone tanto desafíos como oportunidades.

Pero de puertas hacia adentro, Isabel II (Imelda Staunton) reflexiona sobre su reinado al acercarse el 40º aniversario de su llegada al trono. El príncipe Carlos (Dominic West) presiona a su madre para que le deje divorciarse de Diana (Elizabeth Debicki) y ambos hacen tambalear a la monarquía.

Por qué la recomiendo: Seguramente estamos ante la peor mejor temporada de The Crown, que ya de por sí es uno de los títulos más exquisitos del catálogo del gigante del streaming. Es el casting menos acertado de todos los que han tenido (nunca dejas de ver a West ni a Staunton) pero lo equilibra una Diana casi calcada que, como la misma Lady Di les hace sombra a todos. Les deja en un segundo plano, casi sin pretenderlo, y revivimos el magnetismo que tenía al dejarnos pegados a la pantalla deseando saber más y más de ella. Es la época que mejor recordamos, por lo que las comparaciones son constantes y el ansia por verificar el relato se multiplica. Pero la temporada aprueba con nota cada examen mental que le hacemos.

Dónde puedes verla: Netflix.

'Connect' (Lorenzo Ayuso)

De qué va: Dongsoo lleva una vida solitaria, haciendo música y subiéndola a internet, hasta que todo da un vuelco cuando lo secuestran unos traficantes de órganos, que le quitan un ojo. Poco después, el joven empieza a compartir la visión con la persona a la que se le ha trasplantado su ojo, un asesino en serio al que tratará de dar caza.

Por qué la recomiendo: Por resultar un estimulante retorno a la forma de Takashi Miike, tras algunos años perdido entre live actions y películas con las que trataba de recuperar viejos bríos. El estajanovista realizador japonés, que bromeaba con que en realidad nunca le ha gustado la violencia cinematográfica, ha aprovechado la moda del K-drama para saltar a Corea del Sur y procurar un producto en el que se amolda a las necesidades productivas del sector, pero donde también deja salida a su gusto por la narrativa imprevisible, por la mezcolanza extrema de géneros, y por un gore bien sazonado. Aunque quedan lejos los tiempos de Fudoh. La nueva generación y Dead or Alive, Connect sí reconecta con los impulsos más enfebrecidos del autor que causó impacto indeleble en la cinematografía mundial a comienzos de milenio.

Dónde puedes verla: Disney+.

'El Inmortal' (Marcos Méndez)

De qué va: Con Álex García al frente de su reparto, la ficción está inspirada en la vida del líder de Los Miami, la banda que operó en la noche madrileña de los convulsos años 90. Huyendo de la etiqueta de “biopic”, y en clave thriller, muestra el ascenso y caída de un reinado delictivo, construido sobre el tráfico de drogas y la extorsión. Ha sido creada por José Manuel Lorenzo, dirigida por David Ulloa y Rafa Montesinos; y escrita por Diego Sotelo y David Moreno.

Por qué la recomiendo: Por ser un retrato de la Madrid y la España de los 90 que mezcla todos los ingredientes deteniéndose en la corrupción (y quizás haciéndolo demasiado poco en las consecuencias de su “negocio” de drogas) en torno a la historia de unos ambiciosos amigos que son como familia y deciden cambiar sus vidas con un nuevo “negocio”. Una pena que su elección fuera el mundo de las drogas, los asesinatos y la delincuencia más extrema. Pero mientras tanto, todos mantienen sus día a día normales, familiares, cercanos. De esa conjunción nace la que junto a La Unidad 2 es la mejor serie de Movistar Plus+ este año, lo que le ha valido su renovación por una segunda temporada. Un relato que mezcla la adrenalina, la estrategia y lo más familiar y próximo que hace brillar a prácticamente todo su elenco y promete emociones más fuertes en su siguiente tanda.

Dónde puedes verla: Movistar Plus+.

Nuestra crítica: 'El Inmortal', más allá de los narcos para calar como un interesante retrato de los 90.