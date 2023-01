Las series más esperadas que llegan en el año 2023

Apenas ha iniciado 2023, y ya son muchas las ficciones de nueva cosecha que los seriéfilos esperan con ganas. Durante 2022 han sido muchos los proyectos que han marcado este nuevo año en el calendario como momento idóneo para ver la luz con su estreno. Un año donde los spin-offs y las adaptaciones figuran entre las series más esperadas.

Las 15 series de enero inician 2023 con 'Cristo y Rey', 'The Last of Us' y una avalancha de finales

Disney+ continúa, como viene siendo habitual, ampliando sus universos narrativos. Por un lado, con Star Wars, donde Ahsoka planea ser uno de los lanzamientos más importantes. Aunque a esta suma series de vieja cosecha que estrenan nueva temporada en 2023, como The Mandalorian con su tercera temporada, o Star Wars: La remesa mala, con su segunda. Lo mismo ocurre con el universo Marvel, que se verá ampliado en el panorama televisivo con tres nuevas series, Echo, Secret Invasion, Ironheart y Agatha. Coven of Chaos que promenten ser indispensables para la nueva fase del UCM.

Alejándose de las franquicias, otras series populares también comienzan a ampliar sus universos este año, como son Los Bridgerton, con La Reina Carlota (Netflix), o The Boys, con Gen V (Amazon Prime Video).

También la serie española más exitosa de la historia se verá expandida este año. Hablamos de La casa de papel, que tiene previsto para 2023 el estreno de Berlín, el spin-off sobre el famoso personaje interpretado por Pedro Alonso. Igualmente lo hará Veneno, con la producción de 'Los Javis' Vestidas de azul (Atresplayer Premium), quiénes también planean estrenar otra serie este año cambiando de casa, La Mesías (en Movistar Plus+).

A su vez, son numerosas las adaptaciones, ya sea a modo de biopics, literarias o incluso de videojuegos, las que han reservado un hueco para ver la luz este año. Como la esperada The Last of Us (HBO Max), que adapta el videojuego homónimo. O ya dentro del panorama nacional, la adaptación de las novelas Reina Roja, o La chica de nieve, mientas que se espera que llegue Nacho a Atresplayer Premium tras hacerse con ella después de que Lionsgate+ dejase de operar en nuestro país.

Mientras tanto, también se espera con ansias el nuevo proyecto de Sam Levinson, creador de Euphoria, que planea estrenar este mismo año The Idol, su nueva serie. Un evento al que se le suma Citadel, el nuevo proyecto de los hermanos Russo, y Masters of the air, la ficción producida por Spielberg y Tom Hanks para Apple TV+.

2023 nos depara numerosas sorpresas, y con ello una gran llegada de series que prometen llenar nuestra vida de nuevas historias, e incluso de antiguas, como es el caso de Justified, serie que regresa tras su final hace ocho años, y que volverá bajo el nombre de City Primeval. Será un regreso que nos permitirá volver a ver a Timothy Olyphant como Raylan Givens. Estas son las series más esperadas del año 2023:

'The Last of Us' (HBO Max)

Por qué las altas expectativas: El ser la adaptación del famoso videojuego de mismo nombre desarrollado por Naughty Dogs con mucha base de fans detrás lo convierte en uno de los estrenos más esperados del año. Además, es la oportunidad de volver a ver a Pedro Pascal, conocido por encarnar al Mandaloriano en la serie de Disney+, en un nuevo rol protagonista interpretando a uno de los personajes más célebres del mundo de los videojuegos. Además, tras el proyecto está Craig Mazin, creador de Chernobyl, la gran miniserie de HBO Max. Este, junto al desarrollador de los videojuegos, Neil Druckmann, figuran como creadores del proyecto.

Dónde podrás verla: HBO Max, el 17 de enero.

'La chica de nieve' (Netflix)

Por qué las altas expectativas: Este thriller adapta la novela homónima superventas de Javier Castillo, que ha conseguido vender más de un millón de ejemplares. Es por ello que su adaptación para Netflix está generando gran expectación por los lectores de la novela. Además, la ficción está protagonizada por José Coronado y Milena Smit, mientras que David Ulloa y Laura Alvea han cogido el timón de la dirección de un proyecto que ha sido llevado a la pequeña pantalla de la mano de Jesús Mesas y Javier Andrés Roig.

Dónde podrás verla: Netflix, el 27 de enero.

'Ahsoka' (Disney+)

Por qué las altas expectativas: Su aparición tuvo lugar en 2008, en Star Wars: The Clone Wars, una serie animada del universo creado por George Lucas. No fue hasta The Mandalorian cuando el personaje apareció por primera vez en un proyecto de acción real, interpretada por Rosario Dawson. Su participación sorprendió a los fans de la serie llegando a ser uno de los eventos más destacados de la ficción de Disney+, quien al ver la buena recepción por parte de los seguidores, no dudó en poner en marcha su serie en solitario. Dave Filoni, marca segura para los fanáticos de Star Wars, es quién está detrás de un proyecto dónde podremos volver a ver a Hayden Christensen como Darth Vader, tras su reciente aparición en Obi-Wan Kenobi.

Dónde podrás verla: Disney+.

'Berlín' (Netflix)

Por qué las altas expectativas: La casa de papel ha sido uno de los hitos españoles en el panorama de la ficción televisiva que ha traspasado fronteras, y que ha logrado el reconocimiento internacional, llegando a ser una de las series más vistas de Netflix. Fue en su segunda temporada cuando uno de los personajes más célebres de la ficción falleció, Berlín, interpretado por Pedro Alonso. Aunque su presencia nunca ha llegado a desligarse de la narrativa ya que decidieron rescatarle mediante flashbacks, su carisma particular y su mente maquiavélica le ha han hecho merecedor de este spin-off. Es por ello que tras el final de La casa de papel en 2021, Berlín es uno de los proyectos españoles con más expectación dentro y fuera de nuestras fronteras. Será una oportunidad para conocer en profundidad al personaje y a su entorno familiar, así como ver si los creadores de la ficción original son capaces de respetar y mantener el nivel de su predecesora.

Dónde podrás verla: Netflix.

Marvel: 'Echo', 'Secret Invasion', 'Ironheart' y 'Agatha. Coven of Chaos' (Disney+)

Por qué las altas expectativas: El universo Marvel siempre es un reclamo para los fanáticos del género de superhéroes, ya sea en la gran o pequeña pantalla. Su éxito en las series de 2021 y 2022 espera seguir este año en Disney+ con cuatro proyectos nuevos. Sin ninguna duda, Secret Invasion se posiciona como una de las más destacadas, donde Nick Fury será el principal protagonista. Un proyecto que podría deparar numerosas sorpresas a la nueva fase cinematográfica de Marvel, y al que se le suma el debut de Emilia Clarke en el UCM, a quien en escasos proyectos hemos podido ver tras el final de Juego de Tronos. A esta le siguen Echo, Ironheart y Agatha. Coven of Caos. La primera ficción nos presentará a Echo, que ya apareció en Hawkeye, y que podría posicionarse como un personaje de valor de cara al UCM. Por su lado, Ironheart nos permitirá ver más en profundidad a Riri Williams, interpretada por Dominique Thorne. Mientras, la serie sobre Agatha goza de gran expectación por aquellos que disfrutaron de Wandavision, donde el personaje logró lucirse y se llevó aficionados a su bando al mostrar un gran carisma. Un proyecto en el que, además, podremos ver a Joe Locke, protagonista que ha saltado a la fama por Heartstopper, y con el que pretende continuar su carrera como actor.

Dónde podrás verlas: Disney+.

'Reina Roja' (Amazon Prime Video)

Por qué las altas expectativas: Esta adaptación de uno de los libros españoles contemporáneos más vendidos es una de las principales series del año en el panorama nacional. La novela escrita por Juan Gómez-Jurado trae a sus espaldas numerosos seguidores que ansían ver la adaptación en la pequeña pantalla. Algo que por fin será realidad este año en un proyecto donde Koldo Serra será el principal director, tras asumir esa función en La casa de papel gozando de gran reconocimiento. No obstante, no es lo único a resaltar, ya que la joven Vicky Luengo lidera el reparto junto con Hovik Keuchkerian, quienes interpretaran a Antonia y Jon, protagonistas de este thriller.

Dónde podrás verla: Amazon Prime Video.

'La Reina Carlota: Una historia de los Bridgerton' (Netflix)

Por qué las altas expectativas: Desde su llegada a Netflix, la adaptación de la saga literaria de los Bridgerton de Julia Quinn ha gozado de gran repercusión entre el público de la plataforma, quién la posicionó entre una de las series más vistas de 2022 con su segunda temporada rompiendo algunos récords. Un éxito que le ha merecido la creación de este spin-off sobre uno de sus personajes más populares, la reina Charlotte, que será interpretada por Golda Rosheuvel en su versión adulta, e India Amarteifio en su versión joven. Una oportunidad que tendrán los espectadores para conocer a la reina en lo que será una miniserie que ha sido escrita por Shonda Rhimes, productora de la ficción original y de la famosa de Grey.

Dónde podrás verla: Netflix.

Los Javis: 'La Mesías' y 'Vestidas de azul' (Movistar+ y Atresplayer Premium)

Por qué las altas expectativas: La figura de Los Javis se ha convertido en un sello emergente que ha empezado a consolidarse con reconocidos proyectos como la serie sobre la Veneno o Paquita Salas. Esto les ha impulsado a crear su propia productora bajo el nombre de Suma Content, gracias a la que grandes proyectos como Cardo han visto la luz en nuestro país. Es por ello que sus creaciones se han convertido en motivo de gran expectación, ya sea estando bajo la dirección o la producción de contenidos. Y en este 2023 se esperan al menos dos proyectos por su parte, uno de ellos La Mesías, dirigido por ellos mismos y que ya comenzó a rodarse en el mes de agosto de 2022. Por otro lado, llegará la segunda parte de Veneno, el biopic de Cristina Ortiz, bajo el nombre de Vestidas de azul. Tras el éxito y reconocimiento de su primera parte, su continuación ya inició su rodaje, y se situará dos años después de la muerte de Cristina Ortiz para contar las experiencias de seis transexuales en la España de principios de los años ochenta.

Dónde podrás verla: La Mesías en Movistar Plus+ y Vestidas de azul en Atresplayer Premium.

'Masters of the air' (Apple TV+)

Por qué las altas expectativas: En primer lugar, Steven Spielberg, Tom Hanks y Gary Goetzman figuran como productores ejecutivos de este proyecto que irá destinado a Apple TV+. A ello se le suma su temática, una miniserie sobre la Segunda Guerra Mundial, algo que se termina de completar con sus dos actores protagonistas, Austin Butler, a quién recientemente hemos podido ver como Elvis en la película de Baz Luhrmann; y Callum Turner, actor de la saga Animales fantásticos. Así como la participación de Barry Keoghan, quien ha protagonizado en el año 2022 numerosas polémicas que le han puesto en el foco mediático con el estreno de The Flash a la espera.

Dónde podrás verla: Apple TV+

'Nacho' (Atresplayer Premium)

Por qué las altas expectativas: Desde que se anunció la existencia de este proyecto, que llevará a la pantalla la vida de Nacho Vidal en forma de biopic, ya llamó la atención. Sin embargo, puede que la elección de Martiño Rivas interpretando al actor de cine para adultos sea lo que más curiosidad está generando. Se han sumado los numerosos vaivenes que ha sufrido la ficción a la hora de su estreno, ya que este pertenecía a Lionsgate+, una plataforma que deja de operar en nuestro país, por lo que el proyecto parecía que iba a quedarse sin ver la luz en el panorama nacional. Será finalmente en Atresplayer Premium donde ha encontrado un refugio para ser estrenado en España.

Dónde podrás verla: Atresplayer Premium.

'True Detective: Night Country' (HBO Max)

Por qué las altas expectativas: Ante el lavado de cara que parece estar sufriendo la ficción True Detective, las expectativas figuran altas para la que sería la cuarta entrega del proyecto, que han querido renombrar como Night Country. A ello se le suma el regreso de Jodie Foster a la televisión, quién protagonizará esta cuarta temporada además de figurar como productora ejecutiva de la antología. Asimismo, parece que se va a prescindir de la participación directa del creador de la ficción original, Nic Pizzolatto, quien solo cabría esperar que fuese acreditado como productor ejecutivo, mientras Issa López será la encargada de escribir un guion, y de dirigir el episodio piloto.

Dónde podrás verla: HBO Max.

'The Boys: Gen V' (Amazon Prime Video)

Por qué las altas expectativas: The Boys es una de las series más populares de Amazon Prime Video, y por ello la llegada de este spin-off se espera con tanta ansia para los amantes de una de las ficciones más gamberras de la pequeña pantalla. Craig Rosenberg y Eric Kripke se involucran en este proyecto, el primero como creador y el segundo como productor para mantener la escencia de la ficción original. Además, en la serie podrán verse algunos personajes del producto original, aunque los nuevos adolescentes superhéroes serán el mayor reclamo para esta nueva historia.

Dónde podrás verla: Amazon Prime Video.

'The Idol' (Disney+)

Por qué las altas expectativas: Tras el éxito de Euphoria, este proyecto supone el segundo a nivel televisivo para Sam Levinson, por lo que hay gran expectación. A ello se le suma el debut interpretativo de The Weeknd, quién hasta el momento solo había realizado un cameo para Diamantes en bruto. Este compartirá pantalla con la hija de Johnny Deep y Vanessa Paradis, Lily-Rose Depp, ambos como protagonistas. La serie nos presenta a Jocelyn, una cantante pop en ascenso que iniciará una turbulenta relación de amor con un gurú de auto ayuda y líder de un culto moderno llamado Tedros.

Dónde podrás verla: Disney+.

'Citadel' (Amazon Prime Video)

Por qué las altas expectativas: Es el nuevo proyecto de los Hermanos Russo, que continúan dentro del género de acción, y regresan con una trama sobre espionaje tras su última película, El agente invisible. Además, Richard Madden, el actor de Juego de Tronos y a quién recientemente pudimos ver en Eternals, protagonizará esta miniserie junto a Priyanka Chopra Jonas.

Dónde podrás verla: Amazon Prime Video.