Las series de junio sufren una 'Invasión secreta' de zombis, descubren a 'Las invisibles' y despiden a Henry Cavill

63 estrenos. Sí, 63. Las plataformas apuran antes de que arranque el verano para lanzar sus grandes apuestas y mantienen el ritmo desenfrenado de lanzamientos que ya se ha convertido en norma en el actual mercado.

Así ha sido el final de 'Ted Lasso': una despedida muy emotiva que está a la altura de lo que merecía la serie

Más

Entre debuts y regresos, contando también las docuseries junto a la ficción, el volumen de estrenos es superior en cinco títulos al de mayo, cuando parecía que había bajado la cifra de lanzamientos, y volvemos a acercarnos a cotas inmanejables de contenido. Todo sea por airear más el calendario veraniego, cuando previsiblemente lo último que queramos sea pasar horas aplastados en el sofá, fundiéndonos con los cojines hasta perder nuestra forma original.

Si nos ceñimos a lo más destacable, y empezamos por las ficción con denominación de origen, tenemos ante nosotros cinco títulos: empezamos el segundo día del mes en Netflix, que trae la tercera temporada de Valeria; para continuar con la llegada de Las invisibles, que serán visibles (sic) desde el dia 5 en SkyShowtime; las nuevas Citas de Pau Freixas, desde el 13 de junio en Amazon Prime Video; Rapa, que vuelve con segunda temporada el día 15 en Movistar Plus+; y hasta acabar con Las noches de Tefía, la nueva gran apuesta de Atresplayer Premium a partir del domingo 25. Añadamos a esta la docuserie Sofía y una vida real, sobre la emérita, ante la que podremos inclinarnos en HBO Max en la recta del mes.

Eso sí, las franquicias dominan este mes de junio. The Walking Dead revive siete meses después de su final con el primero de los tres spin-offs en los que quedó desmembrada su narrativa, Dead City, centrado en Negan y Maggie por Nueva York, en AMC. El Universo Marvel también se extiende con una nueva serie en Disney+ que ha de resultar crucial en los planes futuros de la gran narrativa de Kevin Feige, Invasión secreta, liderada por Samuel L. Jackson; And Just Like That regresa en un momento propicio, al celebrarse los 25 años del estreno de Sexo en Nueva York en HBO; y The Witcher, en Netflix, que retoma las andanzas de un Geralt de Rivia a punto de perder los rasgos definitorios de Henry Cavill.

Las 12 series más destacadas de mayo de 2023:

1) Valeria T3 (2 de junio, Netflix)

Así es la serie: Valeria (Diana Gómez) es una escritora de éxito y por fin lleva una relación “relajada” con Víctor (Maxi Iglesias). Entonces, ¿por qué con cada duda el mundo de Valeria parece cambiar a blanco y negro? Carmen (Paula Malia), Lola (Silma López) y Nerea (Teresa Riott) dan la mano a su amiga en este camino hacia la madurez, que parece estar más impregnado de incertidumbres que de certezas.

Por qué destaca: Por ser el regreso de la adaptación de la serie de novelas de Elisabet Benavent, que también está de productora junto a César Benítez para Plano a Plano. Tras mejorar sensiblemente las opiniones con su segunda temporada, esta tercera habrá de mantener esa progresión, manteniendo al grueso de su elenco intacto. Recordemos que la escritora y la productora están igualmente asociados para otra adaptación, Un cuento perfecto, que cuenta el romance entre Margot y David, interpretados por Anna Castillo y Álvaro Mel.

Netflix lanza el tráiler de la temporada 3 de 'Valeria' sólo un par de días antes de estrenarla

2) The Idol (5 de junio, HBO Max)

Así es la serie: Después de que un ataque de nervios hiciera descarrilar la última gira de Jocelyn (Lily-Rose Depp), está decidida a reclamar su legítimo estatus como la mayor y más sexy estrella del pop de América. Sus pasiones vuelven a encenderse con Tedros (Abel “The Weeknd” Tesfaye), un empresario de clubes nocturnos con un sórdido pasado. ¿Su despertar romántico la llevará a nuevas cimas gloriosas o a las profundidades más oscuras de su alma?

Por qué destaca: Por haber dado pie a una de las grandes polémicas del audiovisual reciente, tanto por todo lo que ha trascendido de su turbulento rodaje, con el despido de Amy Seimetz con los capítulos terminados al 80% y la entrada como relevo de Sam Levinson (Euphoria), que repensó la serie por completo eliminando “la perspectiva femenina”. Eso afirmaban las fuentes del rodaje a Rolling Stone, que publicó un extenso reportaje sobre la complicada tesitura interna y donde los entrevistados anónimos definían el nuevo producto como “una fantasía de violación”. Por de pronto, ni la controversia ni la nefasta recepción en Cannes por parte de la crítica parecen afectar ni a The Weeknd, en su primer gran proyecto como actor, ni a Levinson, que se precia de que la mala prensa convertirá a The Idol en “el bombazo del verano” en televisión.

3) Las invisibles (5 de junio, SkyShowtime)

Así es la serie: Las Invisibles gira en torno a un grupo de camareras de piso que limpian las habitaciones de un hotel de lujo en el Mediterráneo, mientras intentan reestructurar sus propias vidas. La historia retrata la realidad de unas mujeres que luchan por ganarse la vida pero que siempre tienen un momento para sonreír. Esta conmovedora serie, compuesta por ocho episodios, ofrece una gran dosis de optimismo, en un mundo en el que confluyen los pequeños placeres de la vida y la capacidad de superación, la dignidad, el amor y el ensueño musical.

Por qué destaca: Por ser la nueva producción de Héctor Lozano, artífice de Merlí y su secuela Merlín: Sapere Aude, una dramedia con la que se pretende mostrar “injusticias laborales y problemas cotidianos”, en palabras del autor. Lolita Flores, María Pujalte, Yoshira Escárrega, Paula del Río, Paula Mirá, Yaël Belicha y Elena Irureta son las protagonistas de la ficción, que fue anunciada en su día para otro servicio, Paramount+, antes de conocerse que este finalmente no iba a operar como tal en nuestro país: recordemos que SkyShowtime surge de la alianza de Paramount, NBCUniversal y Sky. Ahora sigue los pasos de Bosé, otra que tuvo similar encaje. En total, ocho episodios que llegarán a ritmo semanal a la streamer.

4) The Crowded Room (9 de junio, Apple TV+)

Así es la serie: Danny Sullivan (Tom Holland) es un hombre que es arrestado tras su participación en un tiroteo en la ciudad de Nueva York en 1979. En este hipnótico thriller, contado a través de una serie de entrevistas con la curiosa interrogadora Rya Goodwin (Amanda Seyfried), la historia de la vida de Danny se va desgranando para revelar elementos de su misterioso pasado, y los giros que lo llevarán a tener una epifanía que cambiará su vida.

Por qué destaca: Por lo estelar del equipo de la nueva ficción de Apple TV+: Tom Holland, que extiende sus telarañas a la pequeña pantalla, y Amanda Seyfried, que viene de haber ganado un Emmy con The Dropout, están al frente de una serie que creada por el prolífico Akiva Goldsman, ganador del Oscar al mejor guion adaptado por Una mente maravillosa, a partir de la novela The Minds of Billy Milligan. Holland asegura que afrontar este proyecto fue un desafío de gran nivel a nivel mental, por el que llegó a pasar “un año y cuatro meses” sin probar una gota de alcohol.

5) Citas Barcelona (13 de junio, Amazon Prime Video)

Así es la serie: En Citas Barcelona los personajes se encuentran cara a cara después de conocerse en internet; buscan amor, sexo o simplemente alguien que les aleje de la soledad. El formato es también una cita romántica con la Ciudad Condal, que será el escenario a través del cual los espectadores visitarán los lugares más icónicos de la ciudad, como la Sagrada Familia, el puerto o la Rambla, conectando también con la vida cotidiana barcelonesa a través de otros rincones menos conocidos.

Por qué destaca: Podríamos decir que por el propio regreso de las Cites de Pau Freixas, ahora con un nuevo título y con mayor resonancia en su tercera temporada: se estrenará semanalmente en TV3 a partir del lunes 12 de junio con la emisión de los dos primeros episodios, y solo un día después la temporada al completo estará accesible en Prime Video. Sin embargo, entre el nutrido elenco de estas nuevas entregas, el reclamo está claro para toda una generación de potenciales espectadores: Citas Barcelona culminará con el reencuentro de Antonio Hortelano y Eva Santolaria, eternos Quimi y Valle de Compañeros, más de veinte años después con una trama particular que precisamente juega a imaginar una reunión de viejos conocidos de la adolescencia en nuevas circunstancias.

6) Rapa T2 (15 de junio, Movistar Plus+)

Así es la serie: La trama de los nuevos episodios lleva a Maite (Mónica López) y a Tomás (Javier Cámara) a Ferrol, lugar en el que dos casos sin resolver volverán a unirlos. Ella se adentrará en el Arsenal, un mundo hermético regido por unas normas muy estrictas, donde ha desaparecido una oficial. Él se empeñará en resolver un caso de asesinato que está a punto de prescribir después de 20 años.

Por qué destaca: Por ser el regreso de la heredera de Hierro en Movistar Plus+, que de acuerdo a la plataforma se convirtió con su primera tanda “en el mejor estreno de ficción” de entre los que acumuló en la pasada temporada. Ahora en Ferrol, la serie se adentrará en el Arsenal Militar, en cuyas instalaciones Portocabo pudo rodar la trama de forma íntegra. Tras las buenas sensaciones que dejó el primer caso, este segundo tiene las expectativas elevadas: ahí quedan el Premio Iris a mejor actor para Javier Cámara, y el Premio Forqué a Mónica López. Las seis nuevas entregas de la ficción creada por Pepe Coira y Fran Araújo se estrenarán de una tacada, al completo.

7) The Walking Dead: Dead City (19 de junio, AMC)

Así es la serie: Dead City sigue a Maggie (Lauren Cohan) y Negan (Jeffrey Dean Morgan) en su viaje a una Manhattan postapocalíptica, aislada desde hace tiempo del continente. La ciudad en ruinas está llena de muertos y habitantes que han hecho de Nueva York su propia ciudad de anarquía, peligro, belleza y terror.

Por qué destaca: Por ser la primera de las secuelas directas de The Walking Dead que ven la luz tras el desenlace de la serie. Dead City es el primero de los tres proyectos en los que se escindió la ficción matriz, encabalgándose su emisión con el de las últimas entregas de Fear The Walking Dead, y anticipándose a la ficción propia de Daryl Dixon, en Francia; y a la largamente esperada reunión con el protagonista original, Rick Grimes (Andrew Lincoln) y Michonne. Precisamente la continuidad asegurada en tres historias hizo que el cierre de The Walking Dead quedase desprovisto de interés. Para tratar de reanimar al muerto, y con Eli Jorné como showrunner, esta ficción nos reubica en una Nueva York catastrófica donde, además de seguir tensando la relación entre dos enemigos irreconciliables pero condenados a entenderse, jugarán a plantear interesantes y desagradables experimentos sobre el prototipo del zombi. Algo que ya nos permite ver el primer tráiler.

'The Walking Dead: Dead City' lanza tráiler, con Maggie y Negan unidos y nuevos experimentos con zombis

8) Invasión secreta (21 de junio, Disney+)

Así es la serie: En la nueva serie de Marvel Studios Invasión secreta, ambientada en el MCU actual, Nick Fury se entera de una invasión clandestina en la Tierra por parte de una facción de Skrulls metamorfos. Fury se une a sus aliados, incluidos Everett Ross, Maria Hill y el Skrull Talos, que ha hecho su propia vida en la Tierra. Juntos emprenderán una carrera contrarreloj para frustrar la inminente invasión Skrull y salvar a la humanidad.

Por qué destaca: Por suceder a la decepcionante Ant-Man y La Avispa: Quantumanía en el suceder de las producciones del Universo Cinematográfico Marvel. Kyle Bradstreet, guionista de Mr. Robot, tiene la tarea de mejorar el nivel de la multifranquicia en un momento de desconcierto prolongado. Desconcierto más acusado si cabe ahora que el futuro del gran villano de la Fase 5, Kang, está empañado por las acusaciones por violencia machista contra el hasta ahora emergente Jonathan Majors, quien aún debe aparecer en la segunda temporada de Loki. Pero no avancemos acontecimientos (máxime cuando Marvel no suelta prenda sobre cómo abordará el problema de imagen entre manos): Invasión secreta supondrá, para empezar, la primera vez que Samuel L. Jackson tenga pleno protagonismo desde que comenzó a encarnar al líder de SHIELD en la escena postcréditos de Iron Man. A esta garantía que da el actor, el potente reparto que lo flanquea, con Emilia Clarke y Olivia Colman estrenándose en el MCU, y con Cobie Smulders y Ben Mendelsohn de vuelta.

'Invasión Secreta', la nueva serie de Marvel con Nick Fury, ya tiene tráiler y fecha de estreno en Disney+

9) ...And Just Like That T2 (22 de junio, HBO Max)

Así es la serie: Una nueva temporada de la continuación de Sexo en Nueva York, que continúa las andanzas de Carrie Bradshaw y compañía en la Gran Manzana. No hay detalles sobre el argumento a estas alturas.

Por qué destaca: Por ser el retorno de la icónica franquicia televisiva, tras su exitosa actualización de 2022. Superada la polémica ausencia de Kim Cattrall, la eterna Samantha, y tras eliminar con presteza toda traza de Chris Noth, alias Mister Big, después de las acusaciones de agresión sexual contra él de varias mujers, la ficción continúa con vitalidad. Lo hace ahora en un año especial: HBO celebrará el 25 aniversario del estreno de Sexo en Nueva York con un macroevento de cuatro días entre el 8 y el 11 de junio en Estados Unidos.

10) Sofía y la vida real (23 de junio, HBO Max)

Así es la serie: Por primera vez, una serie documental se sumerge en ocho décadas de historia a través de un personaje decisivo para entender la evolución de la Corona española: La Reina Sofía. Esta es la historia de una reina que reinó en España durante cuatro décadas críticas en la historia de España entre la dictadura franquista y la democracia.

Por qué destaca: Porque, solo un mes después de llegar a SkyShowtime la docuserie sobre el emérito, Juan Carlos: la caída del rey, nos llega por sorpresa esta otra, centrada en la consorte. David Trueba dirige el proyecto junto a su colaborador Jordi Ferrerons, con quien ya se encargó de desentrañar los intríngulis del clan Pujol-Ferrusola en la docuserie Sagrada familia, estrenada en noviembre en HBO Max.

Se trata de una producción de cuatro episodios que cuenta como directores con David Trueba acompañado por su colaborador Jordi Ferrerons. Ambos repiten así las funciones de Sagrada familia, docuserie sobre el clan Pujol-Ferrusola inicialmente desarrollada para Discovery+, y que tras la absorción de Warner para crear Warner Bros Discovery engrosó el catálogo de HBO Max, además de emitirse el primer episodio, en abierto, en DMax.

11) Las noches de Tefía (25 de junio, Atresplayer Premium)

Así es la serie: Entre 1954 y 1966 existió, en un paraje desértico de Fuerteventura, un campo de concentración franquista conocido con el eufemístico nombre de Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía, uno de tantos lugares donde el régimen enviaba a los condenados por la ley de vagos y maleantes que, a partir del 54, fue implementada para incluir también a los homosexuales. En el año 2004 Airam Betancor, uno de aquellos presos homosexuales, se ve obligado a recordar los diecisiete meses de trabajo forzado que padeció en la colonia cuando apenas tenía veinte años. Las investigaciones de un documentalista que intenta dar voz a la historia de silencio de la colonia penitenciaria fuerzan a Airam a hacer un doloroso ejercicio de memoria que provocará muchos problemas en su vida.

Por qué destaca: Por ser la nueva adición del catálogo de ficción con sello Atresmedia, que aquí recurre al dramaturgo Miguel del Arco para narrar esta historia sobre la vida de un grupo de homosexuales retenidos en un campo de concentración franquista, una historia que tal vez recuerde a títulos como Bent de Martin Sherman. Presentada en el Festival de Málaga, donde se pudieron ver los dos primeros episodios de los seis que la componen, en los que cada salto temporal se define por una estética diferente, tiene al frente de su elenco a Patrick Criado.

12) The Witcher T3 (29 de junio, Amazon Prime Video)

Así es la serie: En esta nueva temporada, monarcas, magos y bestias del Continente competirán por capturar a Ciri mientras Geralt luchará por esconderla, decidido a proteger a su nueva familia de cualquier amenaza. Yennefer, responsable de entrenar la magia de Ciri, les conduce a la fortaleza protegida de Aretuza, donde esperan descubrir más acerca del gran poder mágico de la joven. Sin embargo, lo que encontrarán es una gran batalla de corrupción política, magia negra y traición. Deberán luchar al límite o se arriesgarán a perderlo todo para siempre.

Por qué destaca: Por dos motivos principales. El primero, como es lógico, por traer de vuelta uno de los bastiones sobre los que descansa el catálogo de Netflix en materia de series, con una tercera temporada que llega seis meses después de la precuela, El origen de la sangre. La tercera temporada se acerca al ecuador del plan previsto por la showrunner Lauren Schmidt Hissrich, que prevé siete temporadas. Eso sí, esta será la última en la que Geralt de Rivia tenga el rostro de Henry Cavill. Y ahí está el otro reclamo: el de la despedida del intérprete tras tres temporadas, despedida que parece motivada no solo por los proyectos del británico sino por ciertas desavenencias internas en torno a la adaptación de la saga literaria de Andrzej Sapkowski. El rol principal será adoptado por Liam Hemsworth a partir de la cuarta tanda (la quinta también está confirmada, y se rodará de seguido).

'The Witcher' confirma las fechas de estreno y lanza un tráiler de su temporada 3 en Netflix

Otras 29 series que se estrenan en junio de 2023:

Los días (1 de junio, Netflix) Deadloch (1 de junio, Amazon Prime Video) Desnudez. Fuerza. Orgullo (1 de junio, HBO Max) Primicia (2 de junio, Netflix) Barracuda Queens (5 de junio, Netflix) 1985 (6 de junio, Filmin) Arnold (7 de junio, Netflix) Saint X (7 de junio, Disney+) La huida (8 de junio, Sundance TV) Tour de Francia: En el corazón del pelotón (8 de junio, Netflix) El regreso de la reina de Versalles (8 de junio, HBO Max) Trump: Unprecedent (8 de junio, HBO Max) Perros de caza (9 de junio, Netflix) Este mundo no me hará mala persona (9 de junio, Netflix) Baraja la firma del asesino (9 de junio, Netflix) Las cinco primeras (9 de junio, HBO Max) Madre de alquiler (14 de junio, Netflix) Cómo crear un escándalo sexual (15 de junio, HBO Max) La orquesta (20 de junio, Filmin) Barrabrava (23 de junio, Amazon Prime Video) Soy Virgo (23 de junio, Amazon Prime Video) The Crash (26 de junio, Cosmo) No apagues la luz (26 de agosto, AMC) La noche que Logan despertó (27 de junio, Filmin) Secuestro en el aire (28 de junio, Apple TV+) Grandes esperanzas (28 de junio, Disney+) 548 días: captada por una secta (30 de junio, Disney+) Vgly (30 de junio, HBO Max) Los pecados de la iglesia Hillsong (30 de junio, HBO Max)

Y 22 series más que estrenan temporada en mayo de 2023: