Las series de la semana recuperan 'Outer Banks' y a estrellas como Christoph Waltz, Vincent Cassel y Eva Green

Una semana más, las plataformas se llenan de nuevos estrenos de series. Del lunes 20 al domingo 26 de febrero, el espectador tendrá un variado menú del que elegir con un total 10 ficciones, entre lanzamientos y nuevas temporadas.

En esta ocasión, el protagonismo se lo llevan distintas estrellas que habitualmente vemos en el cine. Amazon Prime Video estrena El consultor, una adaptación de la novela homónima de Bentley Little que está protagonizada por Christoph Waltz. Por su lado, Apple TV+ estrena Liaison, su primera producción original francesa, un thriller sobre cómo los errores del pasado pueden amenazar nuestro futuro protagonizado por Vincent Cassel y Eva Green.

No se queda atrás Las brujas de Mayfair, con la que AMC+ expande su universo Anne Rice tras el buen recibimiento de Entrevista con el vampiro, siguiendo la trilogía superventas de la autora y centrándose en el personaje de Rowan Mayfair, encarnado por Alexandra Daddario. También sorprende el cantante Carlos Vives, que de la mano de Disney+ protagoniza El club de los graves, en la que interpreta a un profesor de música.

Fuera de los grandes nombres de protagonistas, quizás la serie más esperada es Outer Banks, que lanza su tercera temporada en Netflix como reclamo de los amantes del peligro, la tensión y los enfrentamientos. La apuesta hispanoparlante la representa Tríada, una apuesta de suspense que llega a la misma plataforma, que también amplía su catálogo turco con la policíaca ¿De quién huimos, mamá?. Para aquellos que odian las largas esperas entre temporada y temporada, Filmin estrena la miniserie Stonehouse, una breve comedia británica de tres episodios.

'Stonehouse' (21 de febrero, Filmin)

Así es la serie: Miniserie de comedia en tres capítulos, inspirada en el extraordinario ascenso y caída del parlamentario británico John Stonehouse, al que emula aquí Matthew Macfadyen. Como miembro de altos vuelos del gobierno laborista de Harold Wilson en la década de 1970 y como hombre de familia aparentemente devoto, la vida perfecta de John Stonehouse se empieza a tambalear peligrosamente, pues resulta que mientras Stonehouse ha ido ascendiendo en la escala política, también ha estado forjando relaciones secretas que lo amenazarán personal y profesionalmente. Dirige Jon S. Baird (El gordo y el flaco).

'El club de los graves' (22 de febrero, Disney+)

Así es la serie: El cantante Carlos Vives encarna a Amaranto Molina, un profesor de música nada particular que entra a dar clase en el instituto Ultranova, especializado en música y dominado por antiguas fórmulas de discriminación. Todos los años, el director, Eduardo Kramer, elige a cinco estudiantes, llamados el Club de los Agudos, para que formen una banda adolescente y deja fuera a los de voz grave, por considerar que no cumplen los estándares del mercado. Amaranto se encargará de ofrecer al instituto una nueva perspectiva.

'Tríada' (22 de febrero, Netflix)

Así es la serie: Tras descubrir que la separaron de sus dos hermanas idénticas nada más nacer, Rebecca emprende una peligrosa investigación para conocer sus orígenes. Maite Perroni se reúne con la creadora de Oscuro deseo, Leticia López Margalli, en este thriller inspirado en hechos reales.

'Llámalo amor' (22 de junio, Disney+)

Así es la serie: Tras quedarse sin hogar, Woojoo jura vengarse de la persona a la que considera responsable de las injusticias que ha sufrido. No obstante, su supuesto enemigo es un hombre desgarradoramente solitario y gentil.

'Outer Banks' T3 (23 de febrero, Netflix)

Así es la serie: Tras perder el oro y huir de los Outer Banks, los Pogues recalan en la orilla de una isla desierta que a primera vista parece un hogar idílico. Los nuevos habitantes de la isla, bautizada oficialmente como ‘Poguelandia’ se dedican a pescar, nadar y disfrutar sin preocupaciones en su refugio provisional. Pero las cosas no tardan en torcerse, y al verse envueltos de nuevo en la búsqueda del tesoro, no les queda otra que huir para salvar el pellejo. Sin blanca y lejos de casa, no pueden confiar en nadie. Mientras tanto, Ward y Rafe buscan vengarse, y un implacable mafioso caribeño está dispuesto a hacer lo que sea con tal de echarle el guante al botín. Los Pogues lo tienen todo en contra, y la única forma de librarse del peligro es juntos.

'Las brujas de Mayfair' (23 de febrero, AMC+)

Así es la serie: Basada en la trilogía superventas de Anne Rice, se centra en Rowan Mayfair (Alexandra Daddario), una joven e intuitiva neurocirujana que descubre que es la heredera de una familia de brujas. Mientras lidia con sus nuevos poderes, deberá enfrentarse a una presencia siniestra que ha perseguido a su familia durante generaciones. Se trata de la segunda producción de AMC+ del Universo Inmortal de Anne Rice, tras el reciente estreno de Entrevista con el vampiro.

'Made in Oslo' (23 de febrero, Sundance TV)

Así es la serie: Elin (Pia Tjelta) tiene 40 años y debe rendirse a la idea de ser madre, ya que su relación con Bjørn (Jacob Cedergren) no sobreviviría a ninguna fecundación in vitro más. Es el momento de plantearse adoptar un bebé y dejar de luchar, pero a Elin le cuesta de rendirse definitivamente. Dirigir su propia clínica de reproducción asistida y trabajar cada día rodeada de esperanza le impide renunciar por completo a la idea de concebir un bebé. Pero, ¿hasta dónde puede llegar Elin por convertirse en madre? Su obsesión la llevará a tratarse médicamente en secreto, rebasar los límites de la ética y jugar a ser Dios, a pesar de que esto ponga en riesgo su negocio, su matrimonio e incluso la relación con su hijastra Stella. Kathrine Valen Zeiner (Wisting) es la guionista del proyecto, que cuenta también con Tobias Menzies (The Crown).

'El consultor' (24 de febrero, Amazon Prime Video)

Así es la serie: Basada en la novela homónima de Bentley Little, los personajes y la historia de esta nueva serie se desarrollan de manera inesperada. Cuando contratan a Regus Patoff (Christoph Waltz) como consultor para mejorar los resultados de la empresa de apps de videojuegos CompWare, los empleados experimentan nuevas exigencias y desafíos que ponen todo en cuestión... incluyendo sus vidas. El creador de Servant, Tony Basgallop, es el responsable del proyecto.

'Liaison' (24 de febrero, Apple TV+)

Así es la serie: La primera serie original de Apple TV+ en Francia es un thriller que explora cómo los errores que cometimos en el pasado tienen el poder de destruir nuestro futuro. La serie combina la acción con una trama impredecible y con varias capas, en la que el espionaje y las intrigas políticas se entrelazan con una historia de amor y pasiones. Vincent Cassel y Eva Green son la potente pareja protagonista de una ficción creada y escrita por Virginie Brac (Espiral) y dirigida por Stephen Hopkins.

'¿De quién huimos, mamá?' (24 de febrero, Netflix)

Así es la serie: La semana seriéfila se cierra con este estreno de ficción turca en Netflix. Una mujer con un pasado misterioso vive como una fugitiva anónima con su hija mientras convierten los hoteles en hogares temporales y desconfían del resto del mundo.