Las 8 series que los Reyes Magos nos regalan esta semana viajan por la galaxia con 'Star Wars'

2023 comienza su andadura con un mes de enero cargado de series, en total con 56 títulos. Sin embargo, y siguiendo la estela de la última semana del 2022, el nuevo año se inicia con escaso número de regalos de los Reyes Magos: tan solo ocho ficciones, y ninguna española.

Recuperándonos de las reuniones familiares y festividades navideñas y viviendo el Día de Reyes, las plataformas de streaming mantienen bajo su número de lanzamientos, y se guardan sus principales apuestas para las siguientes semanas del mes de enero. Sin embargo, a quien le apetezca evadirse y verse inmerso desde principios de año en una nueva historia, tendrá dónde elegir.

Cabe destacar por parte de Netflix la llegada de nuevos relatos, como La vida mentirosa de los adultos, una agradable comedia italiana que se encuadra en el género coming-of-age. Mientras que si lo que te apetece es una historia de venganza, en la misma plataforma de streaming podrás disfrutar del estreno de La dama de los muertos y de Cowboy de Copenhague.

Por su lado, Amazon Prime Video también nos regala una nueva historia para empezar el año, se trata de La plataforma, un thriller de misterio que tiene lugar en una plataforma petrolífera, donde, en el cambio de turno, una niebla misteriosa invade el lugar impidiendo su abandono.

Asimismo podremos disfrutar de la continuación e incluso del final de algunas series, como es el caso de Happy Valley, que finaliza con su temporada tres y que cerrará el arco de Cather Cawood en Movistar Plus+. Por parte de Disney+, nos veremos inmersos en la continuación de Star Wars: La remesa mala, con una segunda temporada que promete mucha más acción dentro del universo intergaláctico.

Y para finalizar, HBO Max nos permitirá continuar conociendo la vida de Mark Wahlberg, siguiéndole en su día a día, y en sus negocios, mientras que Netflix estrenará la segunda temporada de Ginny y Georgia, quiénes deciden mudarse a una nueva ciudad en busca de la comodidad, pero sus antiguos secretos pondrán en peligro su deseo.

Happy Valley T3 y Final (3 de enero, Movistar Plus+)

Así es la serie: Un asesinato provoca que Catherine Cawood (Sarah Lancashire) vuelva a tener relación con Royce (James Norton), el psicópata que violó a su hija y provocó que ella acabara suicidándose. El suceso obliga a la sargento a reabrir una herida que no termina de cerrar, mientras vislumbra en el horizonte su jubilación y trata de reconciliarse con la idea de que su nieto Ryan, ahora un adolescente de 16 años, quiera tener una relación diferente con su padre biológico, el propio Royce. Catherine hará todo lo que esté en su mano por mantener alejado a su nieto de la influencia de Royce, desesperado por contactar con su hijo desde la prisión en la que cumple condena.

Star Wars: La remesa mala T2 (4 de enero, Disney+)

Así es la serie: Han pasado meses desde los acontecimientos de Kamino y la Remesa Mala continúa su viaje navegando por el Imperio después de la caída de la República. Por el camino se cruzarán con amigos y enemigos, tanto nuevos como conocidos, mientras emprenden una serie de emocionantes misiones ejerciendo de mercenarios que los llevarán a lugares inesperados y peligrosos.

La vida mentirosa de los adultos (4 de enero, Netflix)

Así es la serie: “Cuando eres pequeña, todo te parece grande. Cuando te haces mayor, todo pierde importancia”. Esta frase de Giovanna resume su historia y su paso de la adolescencia —la época en que todos los problemas parecen irresolubles— a la edad adulta, cuando descubre las mentiras de su familia y una Nápoles totalmente desconocida.

Ginny y Georgia T2 (5 de enero, Netflix)

Así es la serie: La joven Ginny y su madre, Georgia, se asientan en una nueva ciudad con la esperanza de poder empezar de nuevo, pero los secretos de Georgia ponen en peligro su deseo.

La dama de los muertos (5 de enero, Netflix)

Así es la serie: Una historia sobre lo que es capaz de hacer una mujer apasionada para vengar la muerte de su esposo y sobre la disputa entre el bien y el mal que se libra dentro de todas las personas.

Wahl Street T2 (5 de enero, HBO Max)

Así es la serie: Sigue a la estrella internaciones Mark Wahlberg mientras hace malabares con las demandas de un riguroso programa de películas y se apresura a expandir su floreciente imperio empresarial - incluyendo el estudio de gimnasia F45, la línea de ropa municipal, la compañía de producción Unrealistic Ideas y, por supuesto, Wahlburgers. Frente a numerosas decisiones difíciles en medio de la pandemia global, Mark se ve impulsado a hacer películas mejores, hamburguesas más sabrosas, y la ropa más de moda - al tiempo que da prioridad a sus papeles más importantes como marido y padre. Wahl Street sigue ofreciendo en esta segunda temporada las poderosas ideas de negocios y lecciones de vida de Mark, mientras muestra el elenco de personajes coloridos que componen su entorno de la vida real.

Cowboy de Copenhague (5 de enero, Netflix)

Así es la serie: Narra las aventuras de su enigmática y joven heroína, Miu, que, tras una vida de servidumbre y a punto de empezar de cero, recorre el siniestro paisaje del mundo criminal de Copenhague. Mientras busca justicia y ejecuta su venganza, se topa con su archienemiga, Rakel, y ambas se embarcan en una odisea por el mundo natural y sobrenatural. Al final, el pasado transforma y define el futuro de ambas mientras descubren que no están solas, que son muchas. Es el nuevo proyecto televisivo de Nicolas Winding Refn casi cuatro años después de su Too Old To Die Young

La plataforma (6 de enero, Amazon Prime Video)

Así es la serie: Iain Glen y Martin Compston son los protagonistas de este thriller que transcurre en una plataforma petrolífera en la costa escocesa. En el momento en el que llega el cambio de turno, y la tripulación tiene previsto volver a tierra, una extraña niebla cubre toda la instalación e impide que nadie pueda salir de allí.