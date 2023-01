'Servir y proteger' llegó a su final en TVE con guiño a la audiencia y reapariciones y mostrando el futuro de sus protagonistas

Servir y proteger ha dado carpetazo a siete temporadas y casi seis años en las tardes de La 1 con su capítulo final este 16 de enero. La ficción diaria producida por Plano a Plano ha culminado su trayectoria con un emotivo capítulo que ha servido para resolver las tramas principales que habían centrado el interés de los últimos meses y con un discurso de despedida de Claudia Miralles (Luisa Martín), que pasará a segunda actividad dentro del Cuerpo Nacional de Policía.

TVE presenta 'Todos contra 1', su nuevo concurso: "Es recuperar el espíritu de los grandes formatos familiares"

Más

La policía se encontraba con una emotivo sorpresa al abandonar la comisaría de Distrito Sur, a cuyas puertas le esperaba una reunión de colegas, excompañeros y vecinos, además de su propio marido, Torres (Roberto Álvarez) y con Félix Durán (Jaime Puyol) como principal artífice. “Yo que había conseguido salir de comisaría sin llorar. Espero que ninguna patrulla haya dejado su ronda por montar esta feria”, decía ella antes de pronunciar un monólogo.

“Significa mucho para mí que mis compañeros, los que siempre me habéis ayudado y apoyado, y de los que he aprendido tanto, me despidáis de esta manera, es muy emocionante, os lo aseguro”, comenzaba diciendo, repasando los años de servicio, “muchos operativos comprometidos, muchas noches sin dormir y muchas pérdidas, demasiadas”, pero también “momentos muy bonitos”.

“Nuestro oficio también nos da satisfacciones, como cuando encuentras a una persona que estaba desaparecida o a alguien a quién habían secuestrado. Y si es tu marido, no digamos... O cuando consigues sacar de su casa a una víctima de maltrato, y le das un futuro”, continuaba poniendo en valor el oficio.

El guiño a “todos los que nos veis desde fuera”

“A muchos de vosotros os conozco casi desde la academia, os he visto en las prácticas, os he visto jurar el cargo, y ahora os veo convertidos en grandes policías y me siento muy orgullosa de todos vosotros, por vuestra vocación, por vuestra lealtad y por vuestro compromiso, por como sois capaz de recuperaros ante los momentos difíciles, que a veces son especialmente difíciles”, proseguía dirigiéndose a sus subordinados, antes de reivindicar su labor: “Yo me hice policía porque hay gente que no tiene a nadie más. Hay gente que lo ha perdido todo y que necesita que lo ayudemos. Hay gente que está a merced de los malos y necesitan a alguien con el valor y el compromiso suficiente como para luchar y pelear contra el delito de día y de noche. Me hice policía porque nuestro lema es nuestra razón de ser: servir y proteger”.

“No sé quién me sucederá, pero seguro que se deja la piel por este barrio”, terminaba, “profundamente agradecida” a todos. Ahí, Miralles lanzaba un guiño a la audiencia, agradeciendo tanto al barrio como “a todos los que nos veis desde fuera y nos habéis dado vuestro apoyo”. “Sin él no habría sido capaz”.

¿Sabéis que esta secuencia fue la última de todo el rodaje de Servir y Proteger? No sabéis cuánto lloramos… Porque sí, gran parte del equipo somos figurantes en esta secuencia. Fue precioso. ❤️ #ServiryProteger pic.twitter.com/gnXTpFoEpV — Servir y Proteger (@SyP_tve) 16 de enero de 2023

Las apariciones de Andrea del Río, Jimmy Barnatán y Juanjo Artero

En otro guiño claro a la audiencia, el discurso de Miralles ha recordado a los que cayeron a lo largo de las temporadas, como Andrea del Río (Alicia), Jimmy Barnatán (Fede) y, por último, Juanjo Artero (Bremón, el gran amigo de Miralles).

“Todas esas muertes me rompieron el corazón, pero en cada uno de esos pedazos estarán conmigo para siempre”, decía entre lágrimas el personaje principal de la ficción, antes de la despedida definitiva: “Gracias a todos, y hasta siempre”.

Miralles cierra la serie celebrando que es abuela

Los últimos instantes de la serie han servido para reunir al grueso del elenco en el bar La Parra, para despedir el año en grupo. Allí, Miralles y su marido reciben la mejor noticia posible: acaban de ser abuelos. La nieta, además, tendrá un nombre muy especial para la Miralles: Alicia.

Los instantes finales de Servir y proteger servirán como un sumario sobre el futuro de todos los personajes que han llegado hasta el cierre de la ficción: Félix Durán ascenderá a comisario de Distrito Sur; Hanna (Karina Kolokolchykova) y Lidia (Thaïs Blume) contraerán matrimonio en una ceremonia en Las Vegas; Carol (Elena Ballesteros) y Miguel (Sergio Mur), que en realidad resultaba ser el misterioso ladrón La Sombra, marchan de España y cambian de vida en Nigeria; y finalmente, Miralles cuida de sus nietos en casa, alejada ya de los crímenes y disfrutando de esa nueva vida.

¡Se nos ha puesto la piel de gallina con este epílogo! Bodas, hijos, nietos, retos, ascensos… ❤️🥰❤️ Cuánto los vamos a echar de menos a todos, ¿verdad? @NataliaRo92 #ServiryProteger pic.twitter.com/FV5Y3cridm — Servir y Proteger (@SyP_tve) 16 de enero de 2023

Doble episodio de 'La Promesa' para cubrir el hueco

Con Servir y proteger dejando su hueco en la tarde con efecto inmediato, la recién llegada La Promesa se encargará de cubrir la ausencia. Desde este martes, el nuevo serial de época de Bambú ofrecerá un doble episodio, al menos hasta que se determine el nuevo producto que ocupa el horario del policíaco.