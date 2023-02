'Sex Education' se queda sin su protagonista femenina, Emma Mackey, tras la temporada 4 en Netflix

Netflix atraviesa tiempos convulsos tras la implantación de su plan contra las cuentas compartidas. Mientras tanto, se van dando a conocer datos sobre las series que la plataforma de pago tiene en nevera. Es el caso de Sex Education, una de sus ficciones más exitosas, cuya cuarta temporada, ya anunciada, no tiene aún fecha de estreno.

Sin embargo, con la duda aún de si la compañía renovará la serie por una quinta tanda de episodios, una de sus protagonistas ha descartado ya su presencia en ella en el caso de que finalmente esa continuación se produzca. Se trata de la actriz Emma Mackey, que da vida a la carismática Maeve.

“He dicho adiós a Maeve”

La intérprete ha confirmado que, pase lo que pase, dirá adiós a Sex education tras el final de la cuarta. “¿Temporada 5? ¡Acabé la cuarta [temporada] la semana pasada! No, no creo que esté en la temporada 5. He dicho adiós a Maeve”, ha declarado Mackey durante una entrevista para Radio Times.

Antes de que arrancase la producción de esa cuarta tanda de capítulos, la actriz ya señaló que iba a protagonizar menos escenas: “Es un poco más esporádico porque tenemos más personajes. Así que no aparezco tan constantemente. Pero ahora estamos en mitad del rodaje y estoy emocionada por volver. Y sí, estoy intrigada por saber qué va a pasar porque tampoco lo sé. También lo voy descubriendo a medida que avanzamos, ¡así que será divertido!”, señaló.

La de Emma Mackey no será la única baja de la serie tras el final de la cuarta temporada. El actor Ncuti Gatwa, que interpreta a Eric, también ha confirmado que, sea como sea, no seguirá en la ficción. El intérprete se encuentra centrado en su nuevo papel en Doctor Who. “Último día. Última vez. Adiós, colegas, gracias por todas las lecciones y toda la fuerza”, escribía Gatwa en una publicación de Instagram. Simone Ashley, Patricia Allison y Tanya Reynolds tampoco seguirán en Sex Education.