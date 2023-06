Salen a la luz las supuestas condiciones de Kim Cattrall para reaparecer como Samantha Jones en 'And Just Like That'

Los fans de Sexo en Nueva York verán cumplido el deseo de ver de vuelta a Kim Cattrall con su cameo en la temporada 2 de And Just Like That, la secuela de HBO Max. Un regreso que parecía imposible y que va a hacerse realidad con una serie de condiciones impuestas por la actriz.

Kim Cattrall aparecerá en 'And Just Like That' tras quedar apartada de la serie secuela de 'Sexo en NY'

Como ya se anunció hace unos días, la aparición de Samantha Jones será por una llamada telefónica que mantiene con Carrie Bradshaw, el personaje de Sarah Jessica Parker. Ambas se habían comprometido a retomar la relación tras la muerte de Mr Big (Chris Noth), así que este podría ser un buen momento para retomar su amistad.

No se espera, por tanto, que las cuatro amigas vuelvan a aparecer juntas en pantalla, al menos de momento. Y es que según ha trascendido ahora, no coincidir con Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis habría sido uno de los requisitos indispensables de Kim Cattrall para reaparecer en el universo de Sexo en Nueva York.

Tal como publica Page Six, la intérprete habría puesto como condición no rodar con las que fueran sus compañeras de reparto hace años, ni tampoco reencontrarse en el set con Michael Patrick King, el showrunner de la serie. Dos medidas que se habrían cumplido, resolviendo su participación con la mencionada llamada telefónica.

Recordemos que Cattrall rompió con la saga en 2016 después de sentir que la tercera película no hacía justicia a su personaje. Aquello le enfrentó a Sarah Jessica Parker y al productor ejecutivo, que decidió no contar con ella para el reboot de HBO. Veremos si este acercamiento es un primer paso para la reconciliación definitiva.

La segunda temporada de 'And Just Like That'

La segunda temporada de And Just Like That se estrenará el 22 de junio en HBO Max, aunque habrá que esperar hasta agosto para disfrutar de la escena que pondrá en contacto virtual a Kim Cattrall y Sarah Jessica Parker. Además de confirmar la participación de la actriz, la plataforma lanzó este jueves un nuevo tráiler con lo mejor de lo que está por llegar.