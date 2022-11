'Los Simpson' “atentan” contra la paella valenciana en su nueva temporada

Los Simpson han finalizado el primer episodio de su nueva temporada con la realización de un plato muy español, en especial valenciano, la paella. Sin embargo, la receta les ha salido cara, y no por el coste de los productos, sino por una forma “diferente” de hacer el manjar de Valencia que no ha sentado demasiado bien.

Homer Simpson se presentaba en los fogones con un delantal en el que se veía una pirámide de los productos de la paella, pasando por el arroz en la base, y por el marisco y el tomate, hasta llegar a la cúspide con un ojo que hace referencia a los Illuminati de Baviera.

“Muy bien, hoy vamos a preparar una de mis recetas favoritas, 'la paella reunión conspiratoria', es un plato ideal para desvelar cualquier complot diabólico que jamás cubrirían los medios generalistas. Asesinatos de la CIA en vuestras ciudades, rollos de ovnis... eso encaja a la perfección, incluso con el nuevo orden mundial”, comenzó diciendo el padre de la familia Simpson a sus seguidores de TikTok para finalizar el episodio.

Homer Simpson prepara una PAELLA con arroz de Calasparra para sus seguidores de TikTok mientras suelta comentarios sobre teorías conspirativas.



Los Simpson ya han hecho definitivamente TODO. pic.twitter.com/MWaZDboU74 — SimpsonDub🎙(Doblaje de Los Simpson) (@SimpsonDoblaje) 11 de noviembre de 2022

Sin embargo, el problema llegó con los ingredientes: “En este plato lo que es vital es que los ingredientes sean frescos”, continuó diciendo el personaje amarillo, y añadió: “Como este chorizo que procede de cerdos escolarizados en casa. Claro, que si eres una persona lagarto, en lugar de pollo, puedes usar sin problema cualquier insecto, o pequeño mamífero que vaya bien con el arroz de Calasparra”.

Obviamente teniendo siempre en cuenta el tono de la serie, algunos valencianos han ironizado calificando como “delito” esa receta, acusando a los guionistas de la serie de no saber cómo preparar una paella (a pesar de que Homer acabe añadiendo marisco al plato), y denominándolo, cómo no, “arroz con cosas”. No solo por el chorizo, sino porque afirman que una verdadera paella debe hacerse con arroz de la Albufera, aunque los murcianos estarán contentos de ver su producto con denominación de origen en Los Simpson.