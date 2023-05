'Smiley', la serie LGTBIQ con Carlos Cuevas y Miki Esparbé, no tendrá segunda temporada en Netflix

Como cada vez se estrenan más series, cada vez es más difícil seguir su ritmo de renovaciones y cancelaciones. No tanto en los casos más extremos, en los que el éxito o el fracaso de una ficción está tan claro que no hay dudas sobre su futuro, pero sí en los de esas otras producciones cuyo impacto invita a pensar en una cosa y la contraria. Esas series que consiguen llamar la atención entre tanto estreno, pero no con la suficiente fuerza como para dar por segura su continuidad.

ESTRENOS | Las 13 grandes series de mayo enfrentan a 'La Unidad' y 'UPA' contra 'Star Wars', Schwarzenegger y hasta Juan Carlos I

Más

Aquí podemos situar a Smiley, la serie LGTBIQ+ protagonizada por Carles Cuevas y Miki Esparbé, que generó cierta conversación a finales del año pasado, pero que no seguirá adelante en Netflix. La noticia la ha dado a conocer su creador, Guillem Clua, en una entrevista en Ser Catalunya. “Ya os puedo decir que no habrá segunda temporada de Smiley, pero llegarán otras cosas que ahora no puedo decir”, ha afirmado el director, guionista y dramaturgo.

Clua dijo hace unos meses, durante la promoción de la primera temporada, que tenía material suficiente para una segunda tanda de episodios. Sin embargo, la historia de amor de Álex (Cuevas) y Bruno (Esparbé) no llegará a tal punto por motivos que el showrunner no ha comentado.

Cabe decir que Smiley fue la 6ª serie más vista en Netflix España durante su primera semana en la plataforma (5-11 de diciembre, habiéndose estrenado el día 7), la 4ª durante la segunda (12-18) y la 10ª durante la tercera (19-25). En estas tres semanas no consiguió entrar en el ranking internacional de habla no inglesa, por lo que puede que su moderado desempeño en España no haya sido suficiente, a ojos de Netflix, para apostar por su continuidad. O también que el final, aun pudiendo retomarse tal y como planeaba Clua, resultaba, a grandes rasgos, satisfactorio para la historia que se había contado a lo largo de los 8 episodios.