'Succession' pondrá punto final definitivo con su cuarta temporada, y su creador explica las razones

Succession, una de las series más populares de HBO Max, llega a su fin definitivo. Así lo ha anunciado su creador, Jesse Armstrong, que ha explicado el porqué de esta decisión.

'Succession' anuncia la fecha de estreno para su temporada 4 en HBO Max y lanza nuevo avance

La cuarta temporada de la ficción tiene planificado su estreno para el próximo 27 de marzo en la citada plataforma de streaming. Sin embargo, ha sido ahora cuando se ha sabido de forma certera (las declaraciones de Brian Cox lo insinuaban) que esta nueva entrega pondrá fin a la serie. Ha sido Jesse Armstrong el encargado de desvelarlo en una entrevista para The New Yorker.

“Podríamos haberlo dicho en cuanto yo lo decidí, casi cuando lo estábamos escribiendo, lo que creo que sería raro y perverso”, explicó sobre la decisión de anunciar ahora la noticia. “Podríamos haberlo dicho al final de la temporada. Me gusta bastante esa idea, desde el punto de vista creativo, porque así el público puede disfrutar de todo tal y como viene, sin intentar descifrar las cosas o percibirlas de una determinada manera una vez que saben que es la temporada final”, añadió.

Sin embargo, el productor británico afirma que descartó esas ideas por su compromiso con los espectadores: “Siento una responsabilidad con la audiencia, y personalmente no me gustaría la sensación de, 'Oh, eso es todo, muchachos. Ese fue el final'. No me gustaría eso en una serie. Creo que me gustaría saber que está llegando a su fin”, comentó.

En la misma línea, pensó que avisarlo una vez finalizada hubiera sido extraño para el equipo, quien hubiera tenido que ocultarlo durante la fase de promoción. “Podría ser extraño para mí y para el elenco mientras hacemos las entrevistas. Definitivamente, es el final, por lo que puede ser incómodo tener que disimular como un político durante mucho tiempo al respecto”, explicó.

“El final siempre ha estado presente en mi mente”

Sobre cómo llegó a decidir que era hora de poner fin a Succession, Armstrong admite que “fue un poco tortura”, tras lo que añadió que nunca pensó en que “esto podría continuar para siempre. El final siempre ha estado presente en mi mente”, añadiendo que desde la segunda temporada lo tenía a la vista. Después, relató cómo se lo propuso al equipo de la ficción, y que incluso se mostró abierto a no terminar. Sin embargo, llegaron al consenso de hacer “algo grande y completo, y salir fuertes”.

Además, se ha mostrado agradecido con la generosidad de HBO Max, quienes han respetado la decisión. Sin embargo, admitió que se sintió como en un “conflicto” al tomar la iniciativa. “Me siento triste, y tengo la sensación de pérdida que tienen todos los que trabajan en una producción que es buena, como esta en particular”, añadió. “Imagino que me sentiré un poco solo, vagando por las calles de Londres y preguntándome: '¿Qué coño he hecho?' Probablemente, os llame dentro de seis meses preguntando si la gente está preparada para un reinicio”, concluyó a modo de broma.

Será así como la plataforma de Warner Bros. Discovery diga esta primavera adiós a una de sus series más aclamadas, ya que según informó Variety en una entrevista con Casey Bloys, director de HBO, esta no estaría llevando a cabo ningún spin-off de la ficción.