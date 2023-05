'Succession' prepara su final entre quejas de Brian Cox y el pasmo por el “método” de Jeremy Strong

¡AVISO, SPOILERS! La siguiente noticia contiene detalles claves sobre el argumento de 'Succession'. Lea bajo su responsabilidad.

A escasos días de que Succession llegue a su fin, Brian Cox ha expuesto sus sensaciones sobre el final que ha tenido su personaje, el patriarca de la familia Roy, el magnate Logan Roy.

El actor escocés considera que Jesse Armstrong mató a su personaje, a su juicio, “demasiado pronto”. El deceso del empresario se produjo en el tercer episodio de esta cuarta y definitiva temporada de la ficción.

“Me parecía bien en última instancia, pero sí que me sentí un poco rechazado”, reconoce en declaraciones recogidas por Variety. “Era como si dijera, 'Oh, todo el trabajo que he hecho para al final acabar en la alfombra de un avión”.

Si bien Cox admite que la muerte se puso en escena “de una forma realmente brillante”, no pudo evitar tomárselo “a malas, como una manera de darme de lado”. Tal vez por eso bromea con la idea de que Logan “no esté muerto”. “Todo podría ser parte de una elaborada estratagema. Si lo piensas, desde el punto de vista de Logan, necesita saber cómo se van a comportar cuando muera, ¿qué ocurrirá? Y la forma de saber es falseando su muerte y, en verdad, estar observando el caos a distancia”.

Eso sí, para evitar confusiones, recalca que esto solo es “una suposición” y que el personaje no volverá de entre los muertos.

Jeremy Strong y la última anécdota sobre su método

De la claridad con la que Cox está acostumbrado a hablar de cualquier tema, su trabajo incluido, estamos ya bien enterados. Como también lo estamos del estricto método interpretativo de Jeremy Strong, que da vida a su hijo Kendall en Succession.

En los últimos meses se ha hablado de forma habitual de la inmersión total en sus roles y en cómo ha generado incluso problemas de comunicación. El propio Cox llegó a calificar como “molesto” el método de su compañero de reparto, que insiste en mantenerse en el personaje durante todo el proceso. Ahora, Bowen Yang, cómica del Saturday Night Live, ha hablado del extremismo con el que el actor lleva a cabo su trabajo.

Yang pudo comprobarlo de primera mano gracias al hecho de que Nora From Queens, serie de la que forma parte, se grababa en el mismo estudio que Succession. El equipo de la sitcom ya conocía bien los dejes de Strong, pero aún así se mostraron sorprendidos con un extraño incidente, según recoge Deadline: “En un momento dado, Jeremy se acercó a la oficina de producción de Nora From Queens y dijo, 'Perdón, ¿sabríais decirme dónde está el cuarto de baño?', y alguien de la oficina le dijo que tenía que ir hasta el final del pasillo y a la izquierda”.

“Jeremy se marchó, pasaron diez minutos y un ayudante de producción de Succession llega a la oficina: 'Hola, ¿acaba de pasar Jeremy por aquí?'. Le dijeron que sí, que fue al baño. El ayudante dijo: '¿Os ha preguntado dónde estaba? ¿Ha venido hasta aquí a preguntaros que dónde estaba el baño?'. Le respondieron que sí y al preguntar el porqué, el ayudante dijo: 'Hoy tiene que grabar una escena en la que pregunta a alguien dónde está el baño'”.

Para la humorista, Strong “llevó a tal nivel de ridiculez el método que es obligado que sepa que es el blanco de las bromas”.

