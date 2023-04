Los secretos del histórico capítulo 4x03 de 'Succession': Larga vida al Roy

Succession, la que actualmente brilla como serie estrella de HBO Max, ha lanzado el tercer capítulo de su temporada 4 en la plataforma de pago, y con él ha conseguido volver a sorprender a sus fans en todo el mundo hasta el punto de ser calificado como “el mejor episodio de su historia”.

Sin entrar en rankings ni gradaciones comparativas, lo cierto e innegable es que el 4x03 sorprende muchísimo porque está centrado en la muerte de uno de sus protagonistas. Pero no sólo por ese trágico adiós, sino por la altura de la temporada en el que se produce, y sobre todo por la forma en la que se cuenta en el capítulo. Mejor hablar con más claridad a continuación, tras avisar de spoilers.

(Aviso: Spoilers) Así es el 4x03 de 'Succession'

Logan Roy ha muerto. El personaje interpretado por Brian Cox (con el que estuvimos recientemente durante su visita a Madrid), patriarca de la familia Roy que articula toda la serie y cruel empresario magnate de los medios de comunicación (sin ocultar su “inspiración” en Rupert Murdoch) fallece en el tercer capítulo de la temporada 4 de la serie. Teniendo en cuenta que esta temporada es la definitiva puesto que será la última, podía esperarse que Logan acabase muriendo. Pero Succession ha vuelto a sorprender al “matarle” en su tercer capítulo.

El episodio arranca con un Logan enérgico, demostrándolo al llamar a su hijo Roman (Kieran Culkin) para obligarle a ser él el que comunique su despido a Gerry (el personaje de la actriz J. Smith-Cameron) sabiendo la especial “unión” que su hijo menor tiene con ella y a pesar de que toda la familia está en la boda de su hijo mayor, Connor (Alan Ruck). Antes de subirse a su jet privado rumbo a Suecia para reunirse con Lukas Matsson (Alexander Skarsgård), sigue enredando para preparar ese sorprendente despido. Está en plena forma, y con ganas de sangre. Y entonces se sube al avión.

La acción del capítulo se traslada entonces al enorme yate en el que Connor va a casarse con Willa (Justine Lupe), rodeados por muchísimos invitados y entre la habitual paranoia del aspirante a presidente. Para celebrarlo con él están sus tres hermanos e hijos de Logan, Kendall, Shiv y Roman. Pero también otros tantos familiares o miembros de la empresa como Greg, Hugo o la propia Gerry. El resto del capítulo se centra en esos dos puntos de acción: el avión principalmente con Logan y Tom, y el barco principalmente con Kendall, Shiv y Roman.

Todo cambia cuando, a través del teléfono, Tom desde el avión informa a Roman y Shiv de que Logan está “muy mal” y que están intentando reanimarle con compresiones torácicas. El director de la ATN y exmarido de Shiv, que en ese primer momento no está en la sala privada junto a sus hermanos, les explica que la tripulación del jet privado está recibiendo instrucciones para intentar reanimarle. Y él lo único que puede hacer es ofrecerles poner el móvil junto a su oreja, para que los tres puedan decirle algo como despedida, lo que aprovechan para decirle que pese a todo le quieren. Así lo hace Roman, luego Kendall, y por último Shiv, en una escena de especial carga dramática en la que Sarah Snook vuelve a destacar. Cuando se lo dicen a Connor, aunque muy impactado, ni tan siquiera llega a despedirse de él, lamentando que su padre “nunca le ha querido”.

Juntos, los cuatro hermanos tienen momentos de desesperación y enfrentamiento, con Roman negándose a admitir que su padre ha muerto y abriendo la esperanza a que le siguen reanimando. Pero Tom llama para decirles que han dejado de hacerlo. Su padre ha muerto. Mientras en el avión Karolina, Frank, Karl y Tom ya habían comenzado a preparar un comunicado empresarial; Kendall toma la palabra entre sus hermanos para pedirles que lo que hagan sea ya pensando en su futuro también empresarial. Y entonces, aire y mar convergen en la tierra: los tres hijos de Logan (Connor se queda en el barco, casándose casi en solitario pero feliz) se desplazan al aeropuerto en el que aterriza el jet privado con el cadáver de su padre.

Lo primero es lo primero: en el aeropuerto Shiv ejerce de portavoz, delante de Kendall y Roman, para comunicar a la prensa la muerte de su padre. Y lo segundo, en un detalle: nada más anunciarlo, Roman mira su móvil para constatar cómo se han desplomado las acciones de la empresa. Ya en tercer lugar, los tres hermanos afrontan de distinta forma la pérdida: Shiv reclama la compañía de Tom y “huye” inmediatamente en coche, Roman es el único que decide entrar al avión y ver el cuerpo de su padre para despedirse de él, y por último Kendall se queda petrificado ante la puerta del edificio, durante mucho tiempo, hasta que ve salir en una camilla el cadáver de su padre tapado por los servicios médicos. Una escena que cierra el capítulo, y que vuelve a situar en un puesto de importancia al personaje de Jeremy Strong.

Una muerte sorpresa para personajes y espectadores

Cuando todos nos habíamos creído que la cuarta y última temporada de Succession iba a desarrollar la “guerra” entre Logan Roy y sus hijos (como así demostraban sus dos primeras entregas), y cuando habíamos visto cómo el patriarca parecía haber conseguido “reclutar” a su hijo Roman; la serie da un giro radical al “matar” a su gran protagonista. Lo hace además en su tercer capítulo, con seis por delante para despedirse y abriendo la duda de cómo tendrá que variar ahora su trama. Un nuevo comienzo, a seis episodios de su adiós.

Como hemos destacado, no sólo llama la atención que muera en el tercer capítulo, sino el cómo lo hace: una llamada sirve para despedirse de Logan Roy. Su cara mientras está tumbado en el avión e intentan reanimarle, de hecho, sólo se muestra una vez. El patriarca muere por sorpresa, y sin dar opción a sus hijos, ni a los espectadores, de despedirse. Tanto es así, que la sensación hasta casi la mitad del episodio es que puede tratarse de una estratagema del personaje. Pero no.

Por si sirve de pista, los seis capítulos restantes de Succession se titulan 'Honeymoon states', 'Kill list', 'Exodus', 'America offline', 'Dog-eat-dog' y 'Dinner for two'. No parece que la guerra vaya a cesar, y esa “cena para dos” final puede presagiar que se acabará resolviendo entre dos bandos. ¿Pero cuáles?

El director, Mark Mylod, descubre secretos

Obviamente, todo el equipo de la serie creada por Jesse Armstrong sabía que este capítulo marcaría un antes y un después en Succession, y que causaría un tremendo impacto en el público. Por eso su director, Mark Mylod, ya había concedido una jugosa entrevista a Variety. De sus palabras extraemos algunos secretos y curiosidades de ese ya histórico episodio 4x03, que resumimos a continuación:

Mylod desvela que Armstrong empezó a hablarle sobre la muerte de Logan cuando comenzaron la producción de la tercera temporada, y ya entonces tenían claro que debía ser en uno de los primeros capítulos para sorprender a todos, recibiendo el apoyo de la HBO. “En la actualidad, una muerte súbita se comunica con una llamada telefónica o un mensaje de texto, o incluso un correo electrónico. No es una escena de muerte de Shakespeare”, valora el director.

Por expreso deseo de Mylod, la escena de la llamada se grabó sin cortes durante 30 minutos porque “tenía que ser literalmente en tiempo real”. Dos cámaras filmaban a los tres hermanos interpretando el momento en el que tienen que despedirse de su padre por teléfono, y con bastante libertad. “La cámara tenía que ser sádica. Necesitaba pegar la lente justo en las caras de esas pobres personas. En el peor estilo de los paparazzi, encontrar a las personas que más sufren y pegarles una lente justo en la cara”, explica el director, que reconoce que es “realmente cruel”, pero “correcto” narrativamente.

La enorme dificultad de esa grabación es que, como filman en cintas de 35 mm., los rollos se agotan cada 10 minutos. Así que lo que hicieron fue grabar con dos cámaras, y tener un tercer equipo escondido tras la puerta: “De modo que al menos una cámara pudiera estar funcionando todo el tiempo, mientras que la otra cámara literalmente corría para hacer cambiar el rollo súper rápido, y comenzaba a filmar de nuevo”. Mylod lo define como un “extraordinario ballet entre el elenco y el equipo de cámara”, destacando cómo mientras todo eso ocurría tras las cámaras, los tres actores “seguían y seguían durante esa media hora, mientras el equipo bailaba a su alrededor para cubrirlo”.

Otra curiosidad que demuestra el especial apoyo de todo el equipo a ese momento es que durante la llamada, el actor Matthew Macfadyen -que interpreta a Tom Wambsgans- estaba realmente al otro lado del teléfono. Y no fue fácil, porque lo hacía desde Londres, pese al cambio horario: “Cuando estábamos rodando en el barco, Matthew siempre estaba al teléfono. De hecho, estaba en Londres en ese momento, y el pobre hombre estaba con nosotros hasta las dos de la mañana a veces. Era su voz, en directo, saliendo del teléfono en ese momento. De hecho, inicialmente tenían pensado sacar poco a Tom en el avión, apostar más por su voz, pero el trabajo de Macfadyen les hizo cambiar la edición y darle más importancia a ese papel como enlace: ”Terminamos usando mucho más de Matthew en cámara de lo que originalmente pretendíamos“.

Decidieron usar un doble para Logan Roy, no a Brian Cox, para estar tumbado en el avión mientras recibía las compresiones torácicas. El director explica que fue un dilema decidir cuánto mostrar del personaje moribundo, y junto a Jesse Armstrong estuvieron de acuerdo en mostrar su cara una única vez: “Solo mostramos la cara de Brian, o la cara de Logan, una vez, en lo que espero que sea una escena bastante conmovedora por el teléfono en su oído, la desesperación de Shiv tratando de hablarle, y mientras continúan las compresiones del corazón”. De hecho, esa imagen es una composición, puesto que el cuerpo que se ve en el avión no es en ningún momento el de Brian Cox, y el director reconoce que ni tan siquiera le pidió que lo hiciese. El motivo resulta lógico: “Necesitábamos un doble, porque, obviamente, teníamos que grabar todas estas compresiones cardíacas, así que requeríamos a alguien que pudiera soportar que le comprimieran el pecho casi todo el día”.

Para lograr que no se haya filtrado nada, ocultaron la muerte de Logan haciendo grabar más escenas a Brian Cox. Es decir, el actor siguió yendo al rodaje y grabando “escenas ficticias, escenas que en realidad no existían”, para que así no llamase la atención de curiosos o de cualquier posible filtrador: “Ya habíamos puesto en marcha una idea: que para tratar de preservar el secreto de este episodio, Brian estaría presente para los capítulos posteriores”, reconoce el director.