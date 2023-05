Telecinco promociona por sorpresa su nueva oportunidad a las series turcas con 'La Traición'

Telecinco vuelve a apostar por las series turcas. Así lo dejó ver la cadena televisiva durante las pausas publicitarias que tuvieron lugar durante la undécima gala de Supervivientes 2023, donde el principal canal del grupo Mediaset anunció la emisión de La Traición.

Se trata de una ficción turca emitida en 2022 en su país de origen, y que consta de 2 temporadas que conforman un total de 27 capítulos de dos horas de metraje cada uno de ellos aproximadamente. La serie conocida como Lyilik en su idioma de origen ya se encuentra finalizada, y pronto se podrá ver en Telecinco.

La cadena la ha titulado como La Traición (la traducción literal al español es “bondad”), y ya ha comenzado a promocionarla. Aunque eso sí, el canal todavía no ha puesto fecha de emisión para el arranque de los episodios.

Los actores protagonistas son Sera Kutlubey, Hatice Şendil y İsmail Demirci. Completan el reparto Perihan Savaş, Özgür Çevik, Mina Akdin, Bahadır Vatanoğlu, Mehmet Aykaç, Pelinsu Karayel y Ogün Kaptanoğlu.

Telecinco vuelve a apostar por una ficción turca para su parrilla, dándole así una nueva oportunidad a la producción otomana tras la emisión de Love is in the air. Una serie que tras estrenarse en el principal canal de Mediaset no logró rendir como las ficciones turcas de Antena 3, y acabó finalmente y antes del desenlace de su primera temporada relegada a Divinity, donde después se emitió la segunda entrega de la ficción.

Tras ello, el canal se aventuró con una nueva ficción otomana, Mi hogar, mi destino. Serie que tras ser anunciada como una oferta estelar para Telecinco, acabó en el late night emplazándola para Mitele Plus, y también tuvo su recorrido en las tardes de los fines de semana. Además, padeció numerosos cambios en la programación de la cadena.

Las ficciones turcas y los seriales latinos no le funcionan al principal canal de Mediaset como a Antena 3, tal y como ya analizamos. Sin embargo, ahora Telecinco vuelve a darles una nueva oportunidad.

Así es 'La Traición' en Telecinco

Cuenta la historia de Neslihan (Hatice Şendil) que junto a su esposo Murat (İsmail Demirci) y dos hijos vive una aparente felicidad familiar o al menos eso es lo que ella cree. Hasta que una amiga de la infancia de Neslihan llamada Damla (Sera Kutlubey) removerá los cimientos del matrimonio. Haciendo que Neslihan se arrepienta de su bondad invitándola a vivir al lado ya que en verdad era la amante de su esposo.