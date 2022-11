La temporada 13 de 'La que se avecina' recupera a un antiguo personaje con guiño a 'El Pueblo'

La que se avecina estrenó nueva temporada el viernes 18 de noviembre con tres episodios, y desde entonces Amazon Prime Video lanza un capítulo nuevo cada semana, en los que pueden verse a los actores de la serie de vuelta a sus característicos personajes, como Pablo Chiapella interpretando a Amador Rivas.

'La que se avecina' dice adiós por sorpresa a dos protagonistas, sin fecha de vuelta

Llegados al cuarto episodio de la ficción, hemos presenciado la marcha de dos protagonistas del vecindario, y el regreso de un antiguo personaje.

(Aviso: Spoilers)

Se trata de la vuelta del inspector Paco Cuenca, quien es interpretado por Jordi Aguilar. Este es el ex de Carlita, la prima de Yoli, y sobrina de Menchu interpretada por Loles León. El personaje de Aguilar apareció varias veces en la temporada número 12 de la comedia, aunque la primera vez que se le vio fue en la primera tanda de la ficción, también como policía.

El momento de su regreso tiene lugar cuando Esteban y Julia, interpretados por Carlos Chamorro y Ainhoa Larrañaga, entran en la comisaria para denunciar la desaparición de Greta, la presidenta de la comunidad. Para ello acuden con una foto para enseñársela al comisario. En ese instante, este dice “me suena mucho”, haciendo referencia a la serie El Pueblo, donde ambos coincidieron.

Además, en este cuarto capítulo, dos personajes han dicho adiós a la serie, estos han sido Fermín y Yoli, interpretados por Fernando Tejero y Miren Ibarguren. El primero se va de viaje a Rumanía, dejando abierta la posibilidad de regresar en el futuro, al igual que Yoli, que decide irse a vivir con Manoli, despidiéndose así de Menchu: “El plan es perderte de vista una temporada”. Ibarguren estaba embarazada en el rodaje de esta temporada, por lo que cabe esperar que su ausencia sea temporal.

Así es la temporada 13 de 'La que se avecina'

La comedia creada por los hermanos Caballero deja atrás su edificio en Mirador de Montepinar para trasladarse a un edificio céntrico en la ficticia calle de Contubernio 49. Allí entrevistamos a Alberto Caballero, a Fernando Tejero, a Luis Merlo, y a Jordi Sánchez.

En el tráiler que ha lanzado Amazon Prime Video puede verse por primera vez cómo mostrará La que se avecina su nuevo edificio, cómo serán las juntas de vecinos, el juego que dará la calle al completo, y por supuesto las locuras que tienen pensadas sus protagonistas y el difícil acople con sus nuevos vecinos. Pero también que 'El Recio' no está muy conforme con el cambio: “No me gusta el centro. No me gusta”.

La serie pasará a emitirse a Telecinco, sin embargo, todavía se desconoce la fecha. La cadena principal de Mediaset emitió a modo de cebo el primer capítulo de la nueva entrega de la serie el pasado lunes 21 de noviembre. No obstante, para este lunes 28 de noviembre el canal ha optado por emitir una película, Asesinato en el Orient Express, ya que la serie no puede ser emitida aún en abierto porque la plataforma de streaming tiene los derechos en exclusiva de esta.