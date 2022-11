'The Crown' enfada a la dama de honor de la reina Isabel II: “Es tan irritante”

The Crown sigue generando quejas en el entorno de Buckingham Palace. La serie sobre el reinado de Isabel II parece haber tomado una deriva que no ha gustado a Lady Glenconner, quien fuera dama de honor en la coronación de la monarca.

“Es tan irritante... No veo The Crown ahora porque me enfada mucho. Y es muy injusto para los miembros de la familia real”, ha criticado en una entrevista con el programa Woman's Hour, emitido por la radio de la BBC.

Para justificar su enfado, la mujer se ha referido a un capítulo de la segunda temporada en el que se da a entender que el duque de Edimburgo fue el responsable de que su hermana Cecilie hiciera aquel viaje en avión que le acabaría costando la vida.

“Eso es completamente falso”, ha afirmado la entrevistada, cargada de argumentos contra el popular drama de Netflix: “Creo que decir algo así sobre las personas es terriblemente doloroso. Nadie quiere que sus relaciones sean destrozadas de esa manera”.

De hecho, ella misma aparece representada en la serie, en una escena de la temporada 3 en la que se le ve discutiendo con la princesa Margaret respecto a los méritos de varios hombres: “Quiero decir que eso nunca ocurrió”, ha dicho contundentemente.

Además, Glenconner ha desvelado que Helena Bonham Carter, la actriz que interpreta a la princesa en las temporadas 3 y 4, la visitó para pedirle consejos. “Nos reunimos dos horas. Le conté cómo fumaba la princesa Margarita, cómo caminada...”.

Sus observaciones, dice, no se plasmaron en la serie de Peter Morgan. Tras grabarse aquellas escenas sobre la hermana de la reina, Glenconner se encontró con la actriz, que le pidió su opinión sobre la interpretación que había llevado a cabo ante las cámaras: “Le dije que fue bastante decepcionante. Y ella dijo: 'Lo sé, pero la cuestión es que soy actriz y tengo que hacer lo que está escrito para mí'”.

El entorno de la familia real británica, y también algunas otras voces autorizadas, se han mostrado muy críticos con las últimas temporadas de The Crown porque, a juicio de muchos, la serie se ha dejado llevar por el sensacionalismo, mezclando ficción y realidad sin dejar claro qué cosas ocurrieron verdaderamente y cuáles son fruto de la imaginación de los guionistas.

El equipo creativo siempre ha defendido que se trata de “una serie basada en hechos históricos”. La quinta temporada se estrenó el pasado 9 de noviembre.