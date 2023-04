'The Good Doctor' renueva por una séptima temporada antes de finalizar la sexta en ABC

The Good Doctor continuará, al menos, una temporada más en ABC. La serie médica protagonizada por Freddie Highmore ha sellado su renovación por una séptima tanda de episodios en la cadena estadounidense, informa Deadline.

El acuerdo se ha cerrado antes del final de la sexta temporada, que ABC emitirá el próximo 1 de mayo. Esta premura en la renovación podría haber sido consecuencia de la “inevitable” huelga de guionistas a la que se dirige Hollywood, la cual ha llevado a llevado a diferentes cadenas a acelerar su ritmo de renovaciones para tener material con el que grabar en caso de que acabe produciéndose este parón. Sin embargo, la continuidad de The Good Doctor responde al criterio por antonomasia de toda renovación: su buen rendimiento en audiencias.

La ya longeva ficción, en emisión desde septiembre de 2017, sigue funcionando muy bien tanto en lineal como en diferido. De hecho, según los datos de Deadline, The Good Doctor es la serie más vista en su franja de emisión (lunes, a las 22:00h) junto a Quantum Leap (NBC) en el demográfico de adultos 18-49, uno de los más importantes de la televisión estadounidense.

Es más, viene creciendo un 3% cada semana desde finales de enero. Y su episodio del pasado 10 de abril reunió a 7,9 millones de espectadores totales siete días después de su emisión en plataformas digitales, convirtiéndose en su emisión multiplataforma más vista de la temporada. De media, cada capítulo es visto por 9.1 millones durante los 35 días siguientes a su día de emisión.

Renovación y un spin-off en marcha

Con estos números, no es de extrañar que ABC haya decidido renovar The Good Doctor. Tampoco que la serie vaya camino de tener un spin-off judicial, The Good Lawyer, que de ver finalmente la luz -según el citado medio, una opción muy plausible- estaría protagonizado por Kennedy McMann y Felicity Huffman.

De momento, The Good Doctor seguirá su curso con una séptima temporada, aunque sus responsables ya han empezado a pensar en un final para la serie. Hasta entonces, el doctor Shaun Murphy continuará salvando vidas en la pequeña pantalla para alegría de ABC, y también de AXN y Cuatro, que son las cadenas que ofrecen la serie en España, aunque plataformas como Disney+ también tienen temporadas pasadas en su catálogo.