'The last of us' adelanta por la Super Bowl su capítulo 1x05, que llegará antes del lunes

HBO Max cambia de estrategia ante la Super Bowl, y adelanta el estreno del quinto episodio de The last of us. Recién estrenado su cuarto capítulo, la plataforma de streaming ha anunciado cambios de horario en la emisión de la siguiente entrega, que se emitirá este sábado 11 de febrero.

Las audiencias continúan respaldando a la ficción de HBO Max semana tras semana, consolidando su éxito. Esta ha conseguido aumentar el número de espectadores durante tres semanas consecutivas. Comenzó atrayendo a 4,7 millones de espectadores, una cifra que se vio aumentada en su segunda semana, acumulando 5,7 millones, y un dato que también mejoró en su tercera semana, con 6,4 millones de espectadores.

El episodio 4 de #TheLastOfUs ya está disponible en https://t.co/8etSAQf0PL Y TENEMOS BUENAS NOTICIAS: el episodio 5 se adelanta y podrás verlo también esta semana, el sábado por la mañana 🍄 pic.twitter.com/tLTShOB0KF — HBO Max España (@HBOMaxES) 6 de febrero de 2023

A la espera de lo que sucederá con los datos de audiencia de su cuarto episodio emitido este lunes, HBO Max no ha querido jugársela contra la Super Bowl, que tendrá como gran protagonista a Rihanna. La plataforma ha preferido tratar de asegurar el éxito en audiencias de su serie adelantando el día de estreno al sábado en España, viernes en Estados Unidos.

Y no es de extrañar la decisión, ya que la Super Bowl es el evento deportivo más visto mundialmente, y donde tienen lugar los anuncios más importantes. Aunque en Estados Unidos el evento comienza a las 18:30, este suele alcanzar las 3 horas y 45 minutos de duración, a veces incluso más, por lo que interferiría en el horario de emisión del quinto capítulo, que comenzaría a las 21:00 horas.

Una decisión acertada, y que, además, beneficia a corto plazo a los seguidores de la ficción, que verán con antelación el nuevo episodio. Sin embargo, estos deberán esperar algo más para el sexto, ya que la plataforma de streaming advierte que el resto de episodios seguirá manteniendo los lunes como día de emisión.

No obstante, cabe esperar si esta decisión vuelve a repetirse de cara al último capítulo, que verá la luz el próximo lunes 13 de marzo en España, coincidiendo con la gala de los Premios Óscar, que en territorio nacional podrá verse a partir de las 2:00 a.m a través de Movistar Plus+, mientras que el capítulo comenzará a emitirse una hora más tarde del inicio de la gala. El evento cinematográfico del año pierde espectadores con cada emisión, sin embargo, cabe ver qué efecto tendrá la hostia de Will Smith de cara a esta nueva edición, y si HBO Max decide enfrentarse a la Academia de Cine de Hollywood.