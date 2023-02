'The last of us' crece en audiencias por cuarta semana consecutiva, sin verse afectada por los Premios Grammy

The last of us sigue imparable. La serie de HBO Max sigue creciendo en audiencias, logrando aumentar el número de espectadores por cuarta semana consecutiva.

Con su episodio 1x04, la ficción ha visto aumentado sus datos en un 17% respecto a la semana anterior, según informa Deadline. La serie ya es todo un hito para la plataforma de streaming, que ha probado a adelantar la emisión de su quinto episodio para no enfrentarse contra la Super Bowl y mantener la buena racha.

Los datos de esta semana, ante los Grammy

Por de pronto, su cuarta entrega ha resistido el enfrentamiento contra la emisión de los Premios Grammy, que fue seguida por 12,4 millones de espectadores, y ha sabido seguir aumentando adeptos frente al televisor.

Frente a este evento, 7,5 millones de personas vieron el cuarto capítulo de The Last of Us a través de la emisión lineal de Estados Unidos. La subida de es de algo más de un millón respecto a la tercera entrega, que contó con 6,4 millones de espectadores.

El quinto episodio adelanta su emisión

Desde su primer episodio, la ficción ha ido escalando en cuestión de audiencias semana tras semana, logrando un aumento del 60% respecto a su día de estreno, que contó con 4,7 millones de espectadores. Unos datos más que suficientes para haberse asegurado la temprana renovación por una segunda temporada. No en vano, su trayectoria ascendente es mucho más rápida que la de la otra gran baza de HBO, La casa del dragón.

Ahora solo cabe esperar que el incremento se siga manteniendo con su quinta entrega, y habrá que observar cómo le afecta a esta el cambio de día del domingo al viernes en Estados Unidos. Aquí estará disponible a partir de la madrugada del sábado día 11.