'The last of us' se despide con decisiones inmorales y récord de audiencia en HBO Max

Y llegó el final. The last of us ha llegado a su desenlace en HBO Max. Lo hizo este lunes con un episodio que coincidió en emisión con los Premios Oscar, aunque eso no le ha impedido alcanzar el dato más alto en cuestión de audiencias para la serie, con un último capítulo que fue visto por 8,2 millones de personas. Además, según anuncia Warner Bros. Discovery, la serie se ha convertido en el título más visto en la historia de la plataforma de streaming en España.

Bella Ramsey y Pedro Pascal concluyeron su viaje tras nueve episodios, uno que no retomarán hasta la llegada de la segunda temporada de la ficción. La propia actriz avisaba de un final que “dividiría a la gente”. Sin embargo, ¿ha cumplido la temporada con las expectativas?

(Aviso: Spoilers)

Así ha acabado 'The last of us' su Parte 1

En lo que respecta al videojuego, el final cumple con lo prometido. Si bien es cierto que la serie opta por omitir uno de los pasajes más entretenidos en cuanto a jugabilidad se refiere del producto original, donde Joel y Ellie tienen que hacer frente a un túnel plagado de chasqueadores, infectados, e incluso hinchados, para poder llegar al hospital.

La ficción ha preferido centrarse en detalles más emocionales, y han mostrado el nacimiento de Ellie, con afán de que se pueda entender mejor la inmunidad del personaje protagonista. Los creadores decidieron añadir esta emocional escena sobre el inicio de todo, la cura de la humanidad. Además, para la madre de Ellie contaron con la propia actriz que interpretó a la joven en el videojuego, Ashley Johnson, un guiño que ha emocionado a los fans.

Esta es una escena de lo que parece que el propio creador del videojuego, Neil Druckmann, tenía pensado contar en otros trabajos. “Hay más historias que habían sido escritas desde que el juego salió a la luz para abordar en diferentes proyectos que, por unas razones u otras, no salieron”, explicó Druckmann. “Cuando Craig y yo comenzamos a hablar, le mencioné algunas de ellas. Con los ojos como platos como un fan, me dijo: 'Dios mío, tenemos que ponerlas en pantalla, tenemos que meterlas en la serie'. Ashley Johnson interpreta a la madre de Ellie. Esta es una de las historias que me tocan más de cerca, y estoy muy feliz de que cobre vida”, concluyó.

Sin embargo, los dos momentos más destacados del capítulo final de The last of us son la escena con las jirafas, y la posterior secuencia del rescate del hospital. La primera de ellas es la más bella que tiene lugar en el videojuego, en un momento de oscuridad, de pleno apocalipsis que está suponiendo la extinción humana, nuestros protagonistas encuentran algo de belleza entre tanto desastre. Uno en el que destaca, sobre todo, las miradas que Joel dirige a Ellie.

La decisión final que divide a la audiencia

Miradas sobreprotectoras y de cariño que hacen presagiar el final de la temporada. Además, el hombre de armazón es capaz de abrirse y le confiesa a Ellie que intentó suicidarse tras la muerte de Sarah. Sin embargo, ha sido ella la que le ha dado ahora una nueva razón por la que vivir.

Pero al alcanzar el hospital, llega el momento de la verdad, el momento de lograr una posible cura, aunque ello supondría la muerte de Ellie. Es así, como tiene lugar uno de los más tensos pasajes del videojuego, el rescate de Ellie por parte de Joel. Armas, disparos, muchos disparos, y una cuenta atrás crucial para que Joel salve el destino de la pequeña, frente al de la humanidad.

El protagonista reveló su verdadero rostro mostrando un egoísmo atronador propio del personaje que se nos muestra inicialmente, solitario, impasible y poco compasivo. Aunque sea por amor. Y es que ahora lucha por enmendar lo que hace 20 años no pudo hacer, salvar la vida de su hija, aunque ello consista en sacrificar a la humanidad.

Una decisión poco moral desde el punto de vista del deber es la que dividió a los jugadores del videojuego cuando este se estrenó, y es a lo que hacía referencia Bella Ramsey al decir que el final iba a “dividir masivamente a la gente”. Muchos se oponen a la decisión de Joel, mientras que otros se postulan a favor de sus acciones, que, aunque son egoístas, se han realizado desde el corazón y la emoción. Fue así, como The last of us concluyó su viaje en HBO Max, una historia de nueve episodios que no habla de salvar a la humanidad, sino de salvarse a uno mismo y de encontrar una luz que nos anime a seguir cuando se piensa que todo está perdido.

Los creadores opinan

Tras el desenlace de la ficción, son ahora los creadores, Neil Druckmann y Craig Mazin, los que hacen balance general de lo que ha sido la serie de HBO Max. Y una de las cosas más notables es el éxito que esta ha recabado: “¡La gente me manda fotos de setas que ven mientras caminan!”, comentó Mazin en un encuentro con la prensa.

“A mí me mandan fotos del Cordyceps que venden en el supermercado. Para mí es una secuela de lo que viví en 2013. De esa vez solía retuitearlos y hacer alguna mención inteligente sobre The last of us, pero empecé a pensar que era algo bastante serio y que no debería bromear con esas cosas”, admitió por su lado Druckmann.

Frente a las valoraciones de su adaptación, el creador de Chernobyl quiso hacer mención a la plataforma rival, Netflix, y valoró satisfactoriamente Arcane, recordando que su trabajo no es el único bueno en cuestión de adaptar un videojuego: “Tenemos que decir Arcane porque los fans de Arcane nos escriben cada vez que hablamos de esto y lo entiendo completamente. Es realmente buena”.

Por su lado, el desarrollador de videojuegos diseccionó las claves del éxito del proceso de adaptación, aunque aseguró que no tiene por qué funcionarle al resto: “Si alguien quisiera copiar el proceso de The last of us para una adaptación diferente podría fallar por otras razones. Este proceso funcionó para esta historia concreta. Otra historia que no tiene el mismo material de base que se preste a este tipo de traducción quizás necesita adaptar más en profundidad o hacer cambios más grandes”.

Juntos han señalado que una de las claves del éxito ha sido querer mucho al material original: “A veces tienes la sensación cuando ves una adaptación que no han sabido captar el alma. Los detalles superficiales no son lo que creo que quieren los jugadores. Suelen querer reproducir la experiencia que sintieron jugando, y esa creo que es la razón de que muchas series y películas fallen, porque se centran en las cosas superficiales pero fallan en las verdaderamente profundas”, explicaron.

“No puedes adaptar un videojuego desde el pensamiento comercial”

Asimismo, Mazin explicó que su objetivo siempre fue que los jugadores sintieran lo mismo que sintieron desde el mando de la PlayStation. “Hay un fenómeno realmente interesante en las reacciones de los espectadores a los episodios de The last of us. A veces la gente decía que un capítulo era increíble y que era espectacular lo calcado que era al videojuego, y justo era un episodio que literalmente no se parece en nada al videojuego. Es porque están hablando del alma, aunque no se den cuenta”, comenzó diciendo.

“A través de la adaptación traemos de vuelta esos sentimientos, esa es la idea. Si pensamos en la intención de una obra de arte, y los videojuegos son arte, ¿cómo recreamos esa intención? Significa que será diferente pero tendrá la misma reacción. La palabra clave que ha dicho Neil es 'amor'. No puedes adaptar un videojuego desde el cinismo, el pensamiento comercial o las cifras”, prosiguió.

“Los videojuegos más populares tienen poco que ofrecer en términos de personajes. Tienes que inventar el personaje, crearlo, y eso es realmente difícil de hacer. Hay muchos personajes con los que me encanta jugar pero que no tienen defectos, y así no funciona. Encontrar cosas que parecen adaptables y sentir amor por ellas, y luego recrear esa esencia es como consigues que la gente diga 'Dios mío, es como el juego'. No lo es, pero hace que te sientas como si estuvieras jugando”, concluyó.

Por su lado, Neil Druckmann también quiso hablar sobre su experiencia, en concreto sobre el amor que ha hecho posible este proyecto. “Es el concepto de la historia tanto del juego como de la serie. El juego comenzó con la pregunta '¿cómo podemos hacer que el jugador sienta el amor incondicional que un padre siente por un hijo?' y la preocupación, el miedo, el amor y la alegría que acompañan a ese sentimiento. Pero, a veces, cuando amas a alguien de manera incondicional la lógica se va por la ventana y haces cosas realmente horribles para proteger a la gente que quieres”, comenzó diciendo.

“Hay muchos ejemplos de esto a nivel mundial. Nosotros nos lo tomamos como 'estas son las piezas de esta historia y tenemos las herramientas, ¿cómo podemos tocar ese tema de alguna forma en cada episodio?'. La belleza y alegría de una historia como la de Bill y Frank y un destino peor que la muerte cuando un hombre tiene que matar a su propio hermano porque se ha convertido, y al final el enorme sacrificio que Joel tiene que hacer por Ellie, igual que todo por lo que tiene que pasar ella para protegerlo”, concluyó.

'The last of us' se encamina a la temporada 2

Con el final de la primera temporada, no es de extrañar que los creadores hayan sido preguntados en el encuentro con la prensa por la siguiente entrega. Aunque Mazin ya confirmó que del segundo videojuego harían más de una temporada, ahora han querido ampliar información. En concreto, el creador de Chernobyl comenzó bromeando con que han internado a Ellie en “un proceso experimental para acelerar su crecimiento”. Por lo que queda confirmado que la actriz continuará interpretando a su personaje.

“Presentaremos cosas pero será diferente. Será diferente como la primera temporada ha sido diferente. En ocasiones será radicalmente diferente, y en ocasiones no será prácticamente diferente. Pero será diferente y será algo propio. No será exactamente como el juego. Será la serie que Neil y yo queremos hacer. Y la vamos a hacer con Bella”, explicó Mazin, que hizo referencia a las críticas iniciales a la actriz por no parecerse a la Ellie del videojuego.

“Cuando hicimos el juego sentí que fuimos increíblemente afortunados. La suerte nos sonrió con Ashley Johnson y no puedo imaginar a esa versión de Ellie interpretada por nadie más. De alguna manera nos ha vuelto a sonreír la suerte con Bella. Somos extremadamente afortunados de haber podido contar con Bella toda la temporada. La única manera en la que consideraríamos cambiar a Bella es si ella misma nos dijera que ya no quiere trabajar con nosotros. E incluso en ese caso no estoy seguro de que accediéramos”, añadió Druckmann terminando en un tono más bromista.

De cara a la continuación realizan autocrítica, y esperan hacerlo mejor, aunque ellos se dan “un notable alto” con esta primera temporada. Una cuestión que se tomarán más en serio es que Canadá, no parezca Canadá. Momento en el que Neil Druckmann jocosamente dio las gracias a Stephen King por desvelar la trampa: “Es muy guay que Stephen King señale que es Canadá. ¡Gracias, Stephen!”.

Además, son conscientes de los pocos infectados que han habido de la primera temporada, y más relacionándolo con el videojuego, respecto al que han suprimido, sobre todo, las numerosas ocasiones en las que aparecen los hinchados. “Diré que, aunque nos dieron luz verde para una temporada, Neil y yo ya pensamos que no podíamos hacer una temporada sin pensar en lo que podría venir después. Hay más The last of us por venir. Y creo que el equilibrio no se encuentra solo entre episodios, sino entre temporadas. Es bastante probable que haya más infectados más adelante. Y quizás más tipos de infectados”, afirmó Mazin.