'The Last of Us' ficha a la actriz que fue Ellie en el videojuego, para hacer de su madre en el final de temporada

Por si no hubiera suficiente expectación ante el final de temporada de The Last of Us, las imágenes lanzadas por HBO a modo de avance del episodio final permiten al público reencontrarse con la que fuera la Ellie del videojuego, Ashley Johnson. La actriz formará parte del episodio final de la primera tanda de la serie, dando vida a la madre de la Ellie a la que ahora interpreta Bella Ramsey.

Anna es el nombre del personaje, de la que hay pocos detalles. Se conoce su amistad con Marlene, líder de las Luciérnagas, y que falleció tras dar a luz a Ellie, dejándole como herencia una navaja y una carta que su hija lleva siempre en su petate.

Ahora bien, de acuerdo a Craig Mazin y Neil Druckmann, el origen y fondo del personaje serán abordados con más profundidad en la serie, insinuando que se dará información también sobre la inmunidad de Ellie.

Los actores del videojuego que vuelven a 'The Last of Us'

“Hay más historias que habían sido escritas desde que el juego salió a la luz para abordar en diferentes proyectos que, por unas razones u otras, no salieron”, explica Druckmann, cocreador del juego original. “Cuando Craig y yo comenzamos a hablar, le mencioné algunas de ellas. Con los ojos como platos como un fan, me dijo: 'Dios mío, tenemos que ponerlas en pantalla, tenemos que meterlas en la serie'. Ashley Johnson interpreta a la madre de Ellie. Esta es una de las historias que me tocan más de cerca, y estoy muy feliz de que cobre vida”.

Johnson no es la única integrante del reparto del videojuego que ha aparecido en la serie: Jeffrey Pierce, que en el videojuego encarnaba a Tommy Miller, apareció en los capítulos 4 y 5 como Perry, un secuaz de Kathleen; Merle Dandridge, por su lado, ha dado vida a Marlene tanto en el videojuego como en la serie. Y finalmente Troy Baker, que fue el Joel original, dio vida a James, uno de los integrantes del grupo caníbal liderado por David (Scott Shepherd) en el octavo episodio.