'The Last of Us' logra el aplauso unánime antes del estreno: “HBO está a un nivel diferente”

The Last of Us se ha asegurado el beneplácito casi unánime de la crítica especializada como reclamo adicional antes de su inminente lanzamiento en HBO Max. Las reseñas de la prensa especializada sobre la adaptación del videojuego homónimo desarrollado por Naughty Dog han comenzado a aparecer en las cabeceras estadounidenses, con el aplauso como respuesta más repetida.

No hay más echar un rápido vistazo a los dos grandes agregadores de críticas a nivel internacional, Rotten Tomatoes y Metacritic. En el primero obtiene un 97% de opiniones positivas, de las 70 referencias en medios recopiladas. Una cifra que llegó a ser del 100% hasta la aparición de dos textos menos elogiosos que sirven como excepción al sentir general. En el segundo portal, la ficción protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey obtiene una media de 82/100 a partir de 28 críticas aglutinadas.

“Manteniendo los aspectos más adictivos de su querido material de raíz, a la vez que profundizando en la historia, The Last of Us es televisión que engancha que se coloca entre las mejores adaptaciones de videojuego de todos los tiempos”, concluyen desde Rotten Tomatoes.

Unos elogios que van en línea con los de firmas como la de David Opie en Digital Spy: “Ya es candidata a mejor serie del año”. Nick Hilton, para el diario británico Independent, alaba en particular la escritura a cargo de Neil Druckmann, también al cargo de la adaptación junto a Craig Mazin: “Deja sus huellas dactilares por toda esta obra tierna, bien construida y con toques de comedia negra”, afirma el periodista, que añade que “HBO opera a un nivel diferente del de cualquier otra cadena”.

“Incluso trabajando sobre material familiar, sigue siendo un fascinante y ambicioso trabajo destinado a convertirse en el nuevo éxito en Twitter de la cadena de cable premium”, pontifica Jen Chaney de Vulture, la marca cultural del New York Magazine, mientras que Judy Berman, de Time, resume así un sentir muy similar: “Desde las interpretaciones a la narrativa, pasando por los elementos estéticos, es una adaptación exquisitamente hecha. Pero además, exige a los telespectadores que absorban mucha miseria humana sin decir mucho, cosa que no hemos visto en series similares”.

Sinopsis de 'The Last of Us'

La historia tiene lugar 20 años después de que la civilización moderna haya sido destruida. Joel (Pedro Pascal), un superviviente nato, es contratado para sacar de contrabando a Ellie, una niña de 14 años, fuera de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un pequeño trabajo pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar los EE. UU. y depender el uno del otro para sobrevivir.