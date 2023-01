'The last of us' logra el segundo mejor estreno de HBO en más de una década, solo por detrás de 'La casa del dragón'

HBO Max estrenó este lunes el primer episodio de una de las series más esperadas para este 2023, The last of us. La adaptación del famoso videojuego se ha ganado el beneplácito de la crítica profesional, y se hacía esperar con ansias por parte de los usuarios, lo que se ha traducido en unos buenos datos de audiencia en su primer día de emisión.

'The last of us', una aventura sin igual que mantiene virgen el alma del videojuego

Según recoge Deadline, la serie arrancó su aventura atrayendo a 4,7 millones de espectadores sumando la audiencia lineal y la del streaming a través de HBO Max. Este es el segundo debut más grande de una serie de la plataforma desde 2010, tan solo por detrás de La casa del dragón, que consiguió el mejor estreno de la historia de HBO Max, agrupando frente al televisor a casi 10 millones de espectadores.

Solo superado por 'Boardwalk Empire' en 2010

Si nos vamos más atrás en el tiempo, el debut de la ficción apocalíptica solo se vería superado por el de Boardwalk Empire. El drama protagonizado por Steve Buscemi se estrenó en 2010 con una audiencia de 4,81 millones de espectadores.

Por lo tanto, The last of us se sitúa en un muy buen lugar en su primer día, llegando a duplicar en la noche de su debut los datos del estreno de la segunda temporada de Euphoria, que gozó de 2,4 millones de espectadores en el pasado mes de enero. Luego, eso sí llegó a acumular hasta 19,5 millones de media por episodio.

Respecto a esto, la plataforma estadounidense dice que la audiencia del domingo por la noche por lo general refleja solo el 20% o el 40% del total que luego alcanzan de media los episodios en diferido. Por lo que se podría decir que a The last of us le queda todavía mucho camino por recorrer.

Así es 'The last of us' en HBO Max

La historia tiene lugar 20 años después de que la civilización moderna haya sido destruida. Joel (Pedro Pascal), un superviviente nato, es contratado para sacar de contrabando a Ellie (Bella Ramsey), una niña de 14 años, fuera de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un pequeño trabajo pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar los EE. UU. y depender el uno del otro para sobrevivir.

Craig Mazin, responsable de Chernobyl, y Neil Druckmann, uno de los responsables del videojuego en Naughty Dog, son los responsables de esta adaptación para HBO, que ha llegado tras años de intentonas por llevarlo a la imagen real.