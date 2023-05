'The Last of Us' se paraliza por la huelga de guionistas, tras tratar de sortearla tirando de materiales del videojuego

Por más que los grandes estudios traten de que no impacte en sus producciones, los efectos de la huelga de guionistas se extienden a las series de mayor calado, evidenciando la gravedad del problema de base que la provoca. Esta vez le ha tocado el turno a The Last of Us, cuya segunda temporada se ve también paralizada ante la situacion.

La serie había iniciado esta semana los preparativos para el proceso de casting de las nuevas entregas. No obstante, las circunstancias han provocado la suspensión completa hasta nuevo aviso, recoge Variety, que destaca además las triquiñuelas que HBO había puesto en práctica para sortear los efectos de la movilización de los guionistas.

Separadas sacadas del guion del videojuego para sortear la huelga

Diversas fuentes cercanas a la serie explican que las separatas que estaban dando desde el equipo de casting a los actores aspirantes replicaban escenas del videojuego The Last of Us Part II, sobre el que se basa la segunda temporada. Se debe a que, por ahora, no hay guiones terminados de dicha tanda.

No es algo que deba sorprender, pues Craig Mazin, showrunner de la serie, también secunda la huelga de guionistas, como se ha podido ver en estas dos primeras semanas de paros y manifestaciones de la Writers Guild of America. Mazin ha parado todo trabajo de escritura, así como de producción, y tampoco está implicado en este proceso de casting, siguiendo con las reglas que había planteado el sindicato. De igual modo, Neil Druckmann, co-showrunner además de director creativo del videojuego, tampoco está trabajando.

Hay que recordar que Mazin escribió la mayor parte de los episodios de la primera temporada, mientras que junto a Druckmann firmó el primer y el último episodio de la tanda. Druckmann, por su lado, escribió en solitario el séptimo capítulo.

HBO espera empezar el rodaje a comienzos de 2024

El objetivo que tiene HBO es que las nuevas entregas puedan comenzar a rodarse a comienzos de 2024 en Vancouver, nueva ubicación de la producción. Un plan con relativo margen, pero al que podrá afectar sin duda la huelga, ante la negativa de los estudios a cumplir los mínimos que plantean los guionistas sobre sus condiciones laborales.

De hecho, la última reacción de las majors, HBO incluida, ha sido la de cortar todos los contratos de desarrollo y larga duración que tenían con las principales firmas guionistas. Esto ha llevado a que la cadena de cable propiedad de Warner Bros Discovery haya cortado lazos con David Simon, creador de The Wire, tras 25 años de vinculación.

The Last of Us se suma al resto de producciones televisivas paralizadas en un estadio u otro, junto con Andor y Stranger Things. Mientras tanto, HBO intenta mantener activa la producción de la segunda temporada de La casa del dragón, que se graba en Reino Unido, al contar con los guiones ya escritos... Lo que no evita el problema que puede surgir de las habituales e imprescindibles reescrituras durante el proceso de filmación.