'The last of us' populariza la canción 'Long Long Time' de Linda Ronstadt gracias al capítulo 1x03

The last of us ya no define tan solo nuestra agenda semanal, sino que ahora también se encarga de planificar nuestras playlists de música. El tercer capítulo de la ficción de HBO Max titulado Long long time ha provocado el aumento repentino en el número de escuchas de la canción de Linda Ronstadt que da nombre al capítulo.

“El domingo 29 de enero, entre las 23:00 horas y la medianoche, hubo más de un 4.900% de aumento en las reproducciones en Estados Unidos de Long Long Time de Linda Ronstadt en comparación con la semana anterior”, anunció Spotify a través de su perfil en Twitter.

No es la primera vez que una serie dispara las escuchas de una canción. Las ficciones populares no solo determinan los temas de charla en las redes sociales, sino que también lo hacen con la música que escuchamos. En algunos casos, ayudado por redes sociales como TikTok, que contribuyen a difundir composiciones escuchadas en episodios de series de gran relevancia mediática.

Casos anteriores han sido el de la temporada cuatro de Stranger Things con la canción Running Up That Hill de Kate Bush. Gracias a la magnífica escena de la ficción dónde la música fue la gran protagonista, la partitura de los años 80 se difundió como la pólvora, logrando un gran protagonismo en nuestro día a día, y llegando liderar el ranking de descargas en iTunes y el de escuchas en Spotify.

Algo parecido ocurrió recientemente con Bloody Mary de Lady Gaga tras ser la BSO de la popular escena de baile de la serie Miércoles, llegando a convertirse en una de las tendencia más populares de TikTok, y viendo una repentina subida de reproducciones en plataformas de música como Spotify o iTunes.

(Aviso: Spoilers)

La ventana y la delicada BSO que brilla con los rayos del sol

Ahora sin duda parece haberle llegado el turno a Linda Ronstadt con su canción Long Long Time. La primera vez que suena en el episodio es cuando Billl la interpreta a piano solo bajo la atenta mirada de Frank.

Sin embargo, este solo toca la primera parte:

Love will abide, take things in stride (El amor permanecerá, toma las cosas con calma)

Sounds like good advice but there's no one at my side (Suena como un buen consejo, pero no hay nadie a mi lado)

And time washes clean love's wounds unseen (Y el tiempo limpia las heridas del amor sin ser visto)

That's what someone told me but I don't know what it means (Eso es lo que alguien me dijo, pero no sé lo que significa)

'Cause I've done everything I know to try and make you mine (Porque he hecho todo lo que sé para tratar de hacerte mío)

And I think I'm gonna love you for a long long time (Y creo que te amaré por mucho, mucho tiempo)

No obstante, la canción queda incompleta a falta de su continuación. Una letra que habla sobre el amor no correspondido, pero que es anhelado, además, del temor a no encontrar a alguien, lo que queda reflejado en el segundo verso. Eso es lo que le sucede a Bill, quién ha decidido atrincherarse en su soledad para resguardarse de los peligros del exterior. Aunque esta decisión acarrea una dura consecuencia, vivir la vida de forma solitaria.

Sin embargo, la llegada de Frank, posiblemente anhelada inconscientemente por Bill, se expresa con esta primera estrofa de la canción, adelantando el devenir de la pareja, que acabarán amándose para siempre.

La obra finalmente se acaba completando en la escena final, cuando Ellie coge una cinta vieja del coche y la introduce en el reproductor del vehículo. De esta forma, la pareja de supervivientes se acaba conectando con los principales protagonistas de los episodios, así, como con la magnífica secuencia final, donde la cámara en un alarde emocional se introduce en esa habitación donde se dijo a Joel que no entrase por la horrorosa escena que podría encontrarse. Así vemos a nuestros protagonistas marchar desde la ventana de Bill, siendo la última vez que ambos estén conectados.

Una ventana, que también recuerda sin lugar a dudas a la que aparece en el menú del videojuego de PlayStation. Esto ha sido a propósito, así lo ha declarado el director del capítulo, Peter Hour, que ha asegurado que esa ventana estuvo en mente en el proceso de elaboración de la serie: “Hubo esta conversación con Craig [Mazin, cocreador de la serie] sobre si eso podría ser algo que tratáramos de emular, lo pondríamos al comienzo de cada episodio”. De haberse llevado a cabo, los usuarios de HBO Max habrían visto un menú casi idéntico al del juego antes de poner 'Reproducir' en cada episodio. Sin embargo, la idea fue descartada y presentada de esta manera.

La elección de la canción

Mazin y Druckmann han confesado a Variety que eligieron la canción pensando en algo que pudiera transmitir “el anhelo y este tipo de amor interminable no correspondido que dura toda la vida. Una sensación de tristeza y futilidad de que siempre estarás solo”.

Sin embargo, el creador de Chernobyl reconoció que no daba con la tecla exacta en su búsqueda: “Sabía que la canción necesitaba tocar ciertas cosas sobre el anhelo, el dolor y el amor infinitamente no correspondido. No pude encontrar la canción adecuada. Estaba intentándolo, y luego le envié un mensaje de texto a mi amigo Seth Rudetsky, que es el presentador de SiriusXM en Broadway y un sabio. Le dije 'aquí están todas las cosas que necesito', y dos segundos después me dijo 'Linda Ronstadt, Long Long Time'”.