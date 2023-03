'The Last of Us' recupera al actor protagonista del videojuego con nuevo papel: “Es como si nunca me hubiera ido”

[Aviso, ¡spoilers! La siguiente noticia incluye detalles sobre el argumento de 'The Last of Us'. Lea bajo su responsabilidad]

El penúltimo episodio de la primera temporada de The Last of Us ha sorprendido a sus seguidores al introducir a un nuevo personaje creado para la ocasión pero interpretado por una cara y voz muy familiar.

Troy Baker, el actor que dio vida a Joel en el videojuego de Naughty Dog, ha debutado en la adaptación de este en la noche del domingo 5 de marzo. Su personaje en esta ocasión es James, un integrante del grupo de David (Scott Shepherd), con quien Ellie (Bella Ramsey) se encuentra mientras trata de buscar víveres y que hace a esta una oferta más que buena para unirse a su comunidad. Eso sí, las intenciones no parecen plenamente genuinas.

“Me siento como si nunca me hubiera ido”

“Me siento como si nunca me hubiera ido”, dice Baker sobre su incorporación, o mejor dicho reincorporación, al universo narrativo de Neil Druckmann, ahora con un nuevo rol. El intérprete valora la experiencia de integrar el superéxito de HBO en una entrevista con Deadline.

“Como actor, cuando te llega una oportunidad para una prueba o una reunión, quieres conseguirlo porque las exigencias de la situación del artista son siempre financieras, y lo que quieres es tener un trabajo. Pero algunos personajes aparecen en tu camino y tienen un aura especial. Y este era el caso: siempre he sido fan de Naughty Dog y de lo que habían hecho, sobre todo con la saga Uncharted, así que la oportunidad de formar parte de algo nuevo era muy atractivo”, cuenta de la experiencia del videojuego.

“He sido parte de este mundo durante una década”, remarca el actor. “Y luego, ocho años después, de pronto me dicen que van a hacer una serie. Es surrealista. Cualquier cosa que me hubieran dejado hacer me hubiera hecho sentir afortunado”. Pero fue más que eso: aunque inicialmente no tenía conocimiento de este James al que ahora encarna, la ficción le ha permitido profundizar en un personaje que en el material de partida había sido ignorado y “expandirlo”.

James, la otra cara de la moneda de Joel

“Todo va de enriquecer la historia, no reemplazarla”, expresa Baker, satisfecho con la oportunidad de “ver este mundo con nuevos ojos”. De hecho, asegura que el papel ha sido “un buen desafío”.

“Me gusta interpretar a un villano para demostrarte que no es el villano. Porque si consigo que te guste aunque sea solo un segundo, eso hace que lo odies más cuando así lo necesite”, reflexiona sobre este James, algo más que un secuaz de David. “Para mí, se trata de entender que cada personaje que conocemos en la historia es un reflejo de algún modo de Joel y de Ellie”. En su caso concreto, considera a David como “la otra cara de la moneda” del personaje protagonista al que prestó voz y rasgos.