'The last of us' renueva por una segunda temporada y presume de éxito en HBO Max

Aunque había pocas dudas al respecto, no se podía dar por hecho. Pero ahora ya es oficial: The last of us tendrá segunda temporada en HBO Max.

La serie basada en el popular videojuego no ha parado de ganar espectadores desde que se estrenó el pasado 16 de enero, habiéndose convertido ya en el segundo mejor estreno de la plataforma solo por detrás de La casa del dragón.

Su primer capítulo ha sido visto por casi 21 millones de espectadores en Estados Unidos, informa la empresa, que pone el acento en otro dato: el segundo episodio registró el mayor crecimiento que haya experimentado cualquier otra serie de su catálogo.

Con el público de su lado –y también de la crítica–, la renovación era casi segura. Y así lo ha confirmado HBO Max este viernes 27 de enero mediante un comunicado en el que anuncia que grabará una nueva temporada de la serie que protagonizan Pedro Pascal y Bella Ramsey.

Los creadores de The last of us, Craig Mazin y Neil Druckmann, han mostrado su agradecimiento a la plataforma por la confianza que se ha depositado en ellos.

Sinopsis de 'The last of us'

La serie tiene lugar 20 años después de que la civilización moderna haya sido destruida. Joel, un superviviente nato, es contratado para sacar de contrabando a Ellie, una niña de 14 años, fuera de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un pequeño trabajo pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar los EE. UU. y depender el uno del otro para sobrevivir.