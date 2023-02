'The last of us' sufre una oleada de calificaciones negativas de tono homófobo por su capítulo 1x03

Con el estreno de su tercer capítulo, The last of us está sufriendo un boicot masivo en las calificaciones de usuarios del episodio a través de IMDB y Metacritic. Aunque el capítulo fuese muy diferente a lo relatado en el juego, muchas de las reseñas tienen como trasfondo la homofobia.

No es la primera vez que se produce un caso así, en el que se da un boicot más o menos organizado para minar la valoración media de un producto cultural. Es lo que en el mundo anglosajón se ha conocido como review bombing, que ha afectado en el pasado a ficciones como Batwoman y películas como Star Wars: Episodio VIII - Los últimos Jedi.

En este caso concreto, el boicot que está sufriendo el episodio se hace notar en la nota media que la ficción de HBO anotaba hasta el momento: esta campaña ha hecho descender su puntuación en IMDB hasta un 7,9. La nota, que aún puede descender, se contrapone a la obtenida en los dos primeros episodios, que comparten el 9,2.

Las votaciones negativas en IMBD

La diferencia entre las notas medias de cada capítulo no es la razón por la que se puede llegar a la conclusión de un boicot, sino el alto número de reseñas que valoran al episodio con un 1. El 28,3% de las reseñas del tercer capítulo lo puntúan con la mínima calificación. Un porcentaje que difiere totalmente de la tendencia de sus dos primeros episodios, en los que el porcentaje es del 1,5% en el primero, y 1,8% en el segundo.

No obstante, también se puede percibir un gran aumento en el número de votaciones que desentonan con la tendencia habitual. El tercer episodio está cerca de alcanzar las 130.000 valoraciones; en cambio, el primero ronda las 70.000, y el segundo las 63.000. Es aquí, donde puede percibirse mayoritariamente la ola de votaciones que han tenido como objetivo sabotear la calificación del episodio.

El mayor problema viene cuando uno acude a leer las reseñas, donde se puede ver que muchos de los usuarios escriben quejas al romance gay protagonizado por Bill y Frank, quedando patente su cariz homófobo. “Fue cuesta abajo forzando una historia de amor gay”, dice uno de los usuarios. “De nuevo, otro ejemplo de la pequeña minoría de personas homosexuales que ejercen su influencia en Hollywood para impulsar su agenda en el mundo”, comenta otro participando en lo que se ha convertido en un movimiento que trata de desprestigiar al episodio.

Las votaciones negativas en Metacritic

Lo mismo ocurre en Metacritic, agregador de críticas profesionales que también permite a sus usuarios valorar del 1 al 10 los productos culturales recogidos. En esta página, la valoración del capítulo ha acabado derrumbándose hasta un 4,8 debido a la oleada de reseñas que lo han calificado con un 0. En total, las valoraciones negativas suman casi 590, respecto a las 500 positivas, llegando a alcanzar. Sumando las intermedias o mixtas, hay 1150 valoraciones totales en el episodio.

La cifra vuelve a chocar si comparamos el número de las dos primeras entregas, que ni siquiera llegan a superar las 450 valoraciones por capítulo, y sus críticas negativas no pasan de la treintena en cada uno. El tercer episodio se enfrenta a opiniones como: “Detenga esta agenda sin sentido de insertar escenas aleatorias y tramas para complacer la distopía de Hollywood”, “No se trata del juego. Se trata de ideología. Ver eso fue una de las cosas más embarazosas de mi vida”, “Una serie sin sentido. Demasiada propaganda LGBT. Lo arruinó todo. Está muy mal”, “Demasiada propaganda. No estar viendo tales series para ver algún 'amor' gay, quiero relaciones reales entre diferentes personajes, no ver este 'amor' forzado”.

Estas críticas también se han expandido por redes sociales, donde muchos no han dudado de catalogar al episodio como “woke”, una palabra utilizada por regla general para criticar aquel contenido progresista, diverso y con mentalidad social.

Las valoraciones, con trasfondo homófobo, se centran en reprobar que se diera espacio a un romance gay que ya se deja intuir en el videojuego, y que Neil Druckmann, responsable del videojuego y también cocreador de la adaptación, decidió ampliar creyendo que era el momento de contar la historia de uno de los personajes más queridos del universo The last of us.