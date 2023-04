'The Last of Us' ya tiene ubicación para el rodaje de su temporada 2 en HBO Max

The Last of Us ha encontrado su campamento base para la temporada 2 en HBO Max. La producción se trasladará a Vancouver (Canadá) para el rodaje de las nuevas entregas de la ficción, según recoge Deadline.

La nueva ubicación tiene pleno sentido para los que conozcan el videojuego de Naughty Dog. Buena parte de los eventos de la segunda parte del título transcurre en la región del Noroeste del Pacífico, precisamente región de la que Vancouver es una de las principales ciudades en términos de densidad poblacional.

Por el momento, eso sí, no constan más detalles sobre el rodaje de los nuevos episodios, ni de las fechas previstas para reanudar el trabajo. Hay que recordar que la primera temporada, que comenzó su rodaje en julio de 2021, se ubicó en Calgary (Alberta), más al norte y alejada del mar, como base de operaciones. Diferentes localizaciones de la provincia canadiense sirvieron para simular otros enclaves como Texas, Wyoming y Misuri.

El fenómeno de la serie, tras una temporada de récord

The Last of Us concluyó la emisión de su primera tanda el 13 de marzo en España, con un episodio que en palabras de su protagonista femenina, Bella Ramsey, “dividiría a la gente”. Desde luego, dividió a la redacción de verTele, donde hubo reacciones contrapuestas a lo que fue en su conjunto la producción completa.

De cara al futuro, los cocreadores y showrunners, Craig Mazin y Neil Druckmann, explicaron por qué estos nueve primeros capítulos habían ido mostrando menos infectados según avanzaba. Se trataba de una decisión consciente precisamente de cara a poder explorar más sobre el universo en el futuro: “Hay más The Last of Us por venir. El equilibrio no siempre se basa en lo que pasa en el episodio, o de episodio a episodio, sino temporada a temporada. Es muy posible que veamos más infectados más adelante”.

En todo caso, la serie cerró después de haber alcanzado categoría de nuevo fenómeno televisivo en muy poco tiempo. La renovación quedó asegurada apenas se habían lanzado los dos primeros episodios, después de que su debut otorgase a HBO su segundo mejor estreno desde 2010, solo por detrás de La casa del dragón. Además, según anuncia Warner Bros. Discovery, la serie se ha convertido en el título más visto en la historia de la plataforma de streaming en España.