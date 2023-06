'The Office' prepara su rompedor remake australiano, con su primera jefa femenina y retratando el teletrabajo

The Office tendrá una nueva encarnación en la televisión australiana, a través de Amazon Prime Video, que aportará un giro inédito a la franquicia: por primera vez será una mujer la protagonista.

Ricky Gervais regresa a BBC 10 años después con un nuevo proyecto cómico

Más

La cómica Felicity Ward (The Inbetweeners 2) dará vida a la jefa de The Office Australia, nombre que tendrá esta nueva adaptación de la serie creada por Ricky Gervais y Stephen Merchant, tal y como informa Variety. La intérprete dará vida a Hannah Howard, la directora gerente de la compañía Flinley Craddick, la empresa que servirá de eje en esta versión australiana.

Una versión ambientada en el mundo del teletrabajo

En un giro sobre el esquema habitual, derivado de la nueva normalidad que trajo la pandemia del coronavirus, el día a día de la compañía y sus empleados se verá afectado por la instauración del teletrabajo, por lo que ella deberá dirigir a los suyos en remoto. Esto, por supuesto, dará lugar a situaciones cómicas, con el empeño de la jefa por mantener a “su familia del trabajo” unida en estas circunstancias.

“Estoy entusiasmado con que Australia rehaga mi pequeña serie de principios de siglo”, ha declarado Gervais al respecto de esta nueva versión. “Las políticas de oficina han cambiado un poquito en estos 20 años, estoy deseando ver cómo gestionan con un David Brent para los tiempos actuales”.

La decimotercera adaptación de la serie

Edith Poor (El poder del perro), Steen Raskopoulos (The Duchess), Shari Sebbens (Thor: Love and Thunder), Josh Thomson (Young Rock), Jonny Brugh (Lo que hacemos en las sombras), Pallavi Sharda (The Twelve), Susan Ling Young (Hungry Ghosts), Raj Labade, Lucy Schmit y Firass Dirani (Underbelly) acompañan a Ward en el reparto de The Office Australia. La primera temporada constará de ocho episodios que comenzarán a rodarse este mismo mes en Sydney. Prime Video se encargará de su distribución por todo el mundo, con vistas a su estreno en algún momento de 2024.

Esta es la decimotercera adaptación que se realiza sobre la ficción original emitida en BBC. Además de la estadounidense, la de mayor éxito y reconocimiento internacional, ha habido sucursales de The Office en Francia, Canadá, Chile, Israel o Alemania.