'The Walking Dead' revela el calendario para sus spin-offs: del final de 'Fear...' al estreno de 'Dead City' y 'Daryl Dixon'

Con la serie matriz ya finalizada, The Walking Dead encara el futuro con hasta cuatro series por delante en el calendario. AMC ha desgranado la previsión de lanzamientos de los diferentes spin-offs de la franquicia, con tres bienvenidas y una despedida definitiva.

Esa última le corresponde a Fear The Walking Dead. La primera serie derivada de The Walking Dead llegará a su desenlace con la octava temporada, dividida como de costumbre en dos partes, que en esta ocasión se compondrán de seis episodios cada una. La primera se estrenará el 14 de mayo en la cadena de cable, mientras que la segunda se estrenará ya cerca del final de 2023.

'The Walking Dead: Dead City', en junio

Tras el estreno de las nuevas entregas de esta ficción, protagonizada por Alycia Debnam-Carey, Lennie James y Kim Dickens, llegará el lanzamiento de la primera de las secuelas directas de The Walking Dead: primero será el turno de The Walking Dead: Dead City, la iteración centrada en Maggie (Lauren Cohan) y Negan (Jeffrey Dean Morgan), que verá la luz en junio; más adelante, en el segundo semestre del año, será el turno de The Walking Dead: Daryl Dixon, la serie liderada por Norman Reedus.

Y aún así queda otro proyecto adicional: el spin-off centrado en Rick Grimes y Michonne. La miniserie protagonizada por Andrew Lincoln y Danai Gurira, comenzará próximamente su rodaje, con vistas a estrenarse en algún punto de 2024.

'Fear The Walking Dead' acaba tras 8 años

Así las cosas, Fear The Walking Dead seguirá los pasos de la ficción principal, que finalizó el pasado noviembre tras once temporadas. Estrenada en 2015, su recepción inicial fue inferior a la de The Walking Dead, pero su reformulación argumental hizo que ganara adeptos y que incluso recibiera más elogios por parte de la crítica.

Aunque inicialmente desligada a nivel narrativo de la ficción original, acabó siendo clave para la expansión del universo, con el traspaso de uno de los personajes principales de The Walking Dead, el Morgan interpretado por Lennie James. Junto a este y a las mencionadas Debnam-Carey y Dickens, el reparto actual se completa con Colman Domingo, Danay Garcia, Austin Amelio, Christine Evangelista, Karen David, Jenna Elfman y Rubén Blades.

Fear The Walking Dead se sumará a las ficciones ya cerradas del universo. Además de esta, también quedó finiquitada previamente The Walking Dead: World Beyond tras dos temporadas. Igualmente, en 2022 llegó Tales of The Walking Dead, esqueje en forma de antología con episodios autoconclusivos de cuya continuidad no ha habido noticias.