Así ha sido el final definitivo de 'The Walking Dead' tras 11 temporadas

The Walking Dead, el apocalipsis zombie más famoso del mundo de la televisión, ha puesto su punto final definitivo la madrugada de este domingo 20 al lunes 21 de noviembre con el cierre de su temporada 11. Tras algo más de una década en emisión, la famosa serie que transcurre en un universo postapocalíptico ha llegado a su final, sin embargo, el apocalipsis podrá seguir viéndose en los numerosos spin-offs que expanden un universo que se niega a morir.

Norman Reedus promete que 'The Walking Dead' acabará con "todo lo que querrías en un final"

Con 177 episodios en total, la ficción ha culminado con una última entrega titulada 'Descansa en Paz' con una duración de 90 minutos. Ésta ya se ha emitido en España en versión original subtitulada en Movistar Plus+, a través del canal FOX, a las 4:00 horas de la madrugada del domingo 20 a este lunes 21 de noviembre. Pero el espectador que prefiera la versión doblada en español tendrá la oportunidad de disfrutar del final la noche de este lunes a las 22:00 horas en FOX.

(Aviso: Spoilers)

Descansa en paz, 'The Walking Dead'

Tras su primera emisión el 31 de octubre de 2010, la serie ha concluido 12 años después con un final que se despide de la ficción, pero no de su universo. En el último capítulo hemos sufrido por Judith, quien al borde de la muerte ha llegado a temer por su vida y preguntar a Daryl si iba a morirse para después perder el conocimiento. La situación vivida en el hospital ha rozado los límites, y Daryl ha sido un ángel de la guarda para la hija de su amigo Rick Grimes.

Por otro lado, hemos tenido que decir adiós a numerosos personajes. Los primeros en caer fueron Jules y Luke a mano de los zombies. Sin embargo, una de las muertes más emotivas del episodio ha sido la de Rosita. Tras haber salvado a Coco de los caminantes, y haber vivido una frenética huida por mantenerse con vida, su personaje parecía ya estar a salvo. Sin embargo, tras una emocional charla con Eugene sobre el futuro, esta le enseña una mordedura de un caminante en su espalda. Sabiendo así que ya no hay futuro para ella, y que Eugene tendrá que cuidar de Coco en su ausencia, ambos rompen a llorar y se dedican unos cariñosos 'te quieros'.

Por otro lado, nuestros protagonistas hicieron frente en este último capítulo a la perversa mente de Pamela. Después de que Maggie matase a Lance, y tras urdir un plan para acabar con la gran horda de zombies que los acechaban, culminando la escena con una gran explosión, los supervivientes se hacen con Pamela, quien acaba esposada y encarcelada tratando de dar unas explicaciones que a Carol ya poco le sirven, y que termina por hacer oídos sordos.

Maggie y Negan, con Glenn en la mente

Mientras tanto, el final de The Walking Dead nos ha hecho rememorar una de las muertes más dolorosas de la serie, la de Glenn. El personaje murió de rodillas a manos de Lucille, el bate de béisbol espinoso de Negan. Tiempo después, este estuvo a punto de morir de rodillas junto a Annie, lo que ha hecho recordar al personaje esos hechos, y ha provocado que este se haya disculpado con Maggie por lo sucedido, lamentando lo que le ha hecho a ella y a su hijo.

Esto desembocó en una charla entre ambos en la que Maggie agradeció las palabras de uno de los famosos villanos de la serie, sin embargo, afirmó que nunca iba a poder perdonarle. Además, se sintió agradecida por haber salvado a su hijo, pero confiesa no poder pasar página porque cada vez que le mira le recuerda la dolorosa muerte de Glenn, por lo que nunca le perdonará por ello.

Cerrando arcos en un final más pensado para la continuidad del universo

Tras la despedida a Rosita con todos los allí presentes, la serie dio un salto temporal de un año, donde pudimos ver a Eugene llevando flores a la fallecida. Un año después de haberse hecho con el control de la Mancomunidad, Ezequiel ejerce ahora como gobernador de esta. Mientras tanto, Judith recibe un paquete de Negan que contiene la brújula y una carta de este, en el que agradece a la hija de Rick Grimes que le dejase el objeto.

Escribiendo el desenlace de la historia, hemos podido ver cómo Daryl se despide de sus amistades, sobre todo, de una en especial, Carol, quien a pesar de que este quiere que se vaya con él, ella ha tomado el rol de Lance, y debe quedarse. Tras un abrazo entre ambos, el lobo solitario de la serie sigue siéndolo también en su final, y decide marchar solo y probar suerte por su propia cuenta (abriendo su propia serie).

Por otro lado, Carol, Ezequiel y Mercer se quedan al mando de la Mancomunidad como principales pilares de esta.

La guinda del pastel la pusieron las imágenes de Rick y Michonne. Ambos siguen unidos por sus recuerdos y escriben en sus diarios que siguen juntos de alguna manera. Hemos podido ver al protagonista desaparecido de The Walking Dead huir de los helicópteros y ser de nuevo atrapado por uno que le dice que se dé por vencido. Mientras, Michonne a caballo va en su búsqueda. Espera encontrarle y volver así con sus hijos.

Huérfanos de 'The Walking Dead', bienvenidos a los spin-offs

La ficción ha concluido cerrando algunos arcos de sus personajes. Sin embargo, ha dejado abiertos algunos otros para preparar el terreno a sus propios spin-offs. Uno de ellos es la aventura solitaria de Daryl, quien se ha marchado con su moto. El personaje ya tiene previsto un spin-off, The Walking Dead: Daryl Dixon que piensa retomar su aventura.

Por su lado, Maggie y Negan también tendrán su propio spin-off en conjunto. Ambos personajes nos han regalado una sincera y emotiva charla en este último episodio de la serie. No obstante, sus caminos no han terminado, y podremos volverlos a ver en The Walking Dead: Dead City. Aunque parece que ambos van en direcciones distintas, el spin-off nos presentará el viaje de ambos a una Manhattan postapocalíptica, aislada desde hace tiempo del continente.

Quizás uno de los más esperados tras la pincelada ofrecida en el episodio final de la ficción, sería el spin-off de Rick Grimes y Michonne. En un inicio se anunció una serie de películas para el que fue el protagonista de The Walking Dead hasta su desaparición para tratar las incógnitas de esta. El spin-off, todavía por definir, relatará la historia de ambos en la búsqueda del uno al otro y la lucha por la libertad de Rick, quien ansía reencontrarse con su familia.