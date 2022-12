'Tierra Amarga' adelanta una nueva tragedia esta semana en Antena 3

Tierra Amarga sigue su emisión en Antena 3 manteniendo en vela día a día sus espectadores. Tras una semana llena de acontecimientos, la ficción afronta una nueva tanda de capítulos que prometen más conflictos e incógnitas.

La semana pasada pudimos ver cómo Mehmet le propuso matrimonio a Züleyha, que no pudo ocultar su ilusión por la pedida de mano. Por lo que la boda tendrá lugar a lo largo de esta semana. Sin embargo, el evento no transcurrirá sin complicaciones, ya que Fikret se pondrá en contra del matrimonio. Un hecho que no pasará desapercibido para la joven, y que la hará mucho daño. ¿Será esto lo que la haga replantearse su decisión de contraer matrimonio?

A ello se le suma una terrible tragedia, y es que la mansión de Yaman está en peligro. Esto afectará de manera directa a Züleyha y a su entorno cercano. A la espera de qué ocurrirá, la joven va a tener que hacer frente a la adversidad con una toma de decisiones con las que podría verse implicado su compromiso con Mehmet.

Por otro lado, Hasmet Çolak irrumpirá en la vida de todos con firmeza. El nuevo terrateniente está dispuesto a involucrarse en las distintas tramas de los personajes, y provocará un enfrentamiento con Saniye por haberse puesto a trabajar en unas tierras de los Yaman. Sin embargo, no será el único conflicto en el que se verá involucrado, ya que también hará frente a Mehmet y A Fikret.

Estos son sus dos próximos objetivos. No obstante, se desconoce qué será capaz de hacerles. ¿Pondrá fin a la paz de Çúkurova la entrada de este personaje en sus vidas?

Los eventos de la semana pasada

Antes de dar comienzo a la nueva semana de Tierra Amarga, conviene recordar algunos de los eventos ocurridos en la semana anterior. Como por ejemplo, la noticia de Gülten a Çetin, y es que resulta que ambos esperan su primer bebé. “Jamás vas a olvidar este día, es un día muy importante”, llegó a decir Gülten.

Cabe recordar también cómo la doble personalidad de Hakan le ha jugado una mala pasada. Ya que este se enteró de la muerte de su hermana por parte de Züleyha, que piensa que este es Mehmet y no sabían que ambos eran parientes. Por ello, este se vio obligado a acudir al funeral de su hermana pequeña de incógnito.

Y terminamos con otro momento destacado de la semana, cuando Betül y Sermin intentaron ridiculizar a Züleyha en el club social delante de todos, acusándola de haber obligado a vender tierras y de hacer creer al resto que se estaba aprovechando de ambas y de la herencia de su primo. La joven cansada decidió mostrar los documentos que corroboraban su versión, y estas avergonzadas terminaron por abandonar el lugar.