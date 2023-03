'Tierra amarga' deja listo su final con las condenas a sus antagonistas

Tierra amarga se prepara para abandonar la parrilla de Antena 3 definitivamente este viernes, día que figura como su última emisión. Tras su llegada el 5 de julio de 2021 a la cadena televisiva, por fin los espectadores podrán disfrutar del fin de la ficción turca.

El desenlace ha comenzado ya a calentar motores, y lo ha hecho poniendo punto y final a las tramas de sus principales antagonistas. La responsable de ello ha sido la justicia, quien finalmente ha dictaminado sentencia para las acciones de Betül, Abdülkadir y Çolak.

Los hechos tuvieron lugar en el episodio de este miércoles, donde los personajes pudieron despedirse de sus seres queridos, así, como conocer las sentencias particulares que le deparaba el juez.

(Aviso: Spoilers)

Betül recibe la sentencia entre lágrimas

Por su parte, Betül pudo hablar con su madre en un vis-a-vis donde le contó que Füsun fue quien la traicionó desvelando su paradero a Züleyha. Sermin maldice a la mujer, y le pregunta a su hija por cómo harán para estar juntas. Momento, en el que la antagonista se quiebra y reconoce todo lo que ha hecho mal para llegar a ese punto: “Cometí muchos errores, demasiados, y me volví loca de ambición”, admite la asesina de Hakan, quien pidió disculpas por haber fallado a su madre.

Tras ello, se mostró su destino ante la justicia, y el juez terminó por dictaminar “cadena perpetua con posible revisión” por el homicidio cometido. Todo ello ante la presencia de su madre, quien desesperada rompió a llorar. “No me quiten a mi hija, por favor, no me la quiten”, sollozaba Sermin desgarrada por la noticia.

Abdülkadir condenado a cadena de muerte

Peor fue el destino que le deparó la justicia a Abdülkadir, quien pudo decir adiós a Vahap en un vis-a-vis en el que su hermano no se dio por rendido, y le contó sus intenciones de vengarse de su captor, Fikret. Tras ello, los espectadores pudieron ver la sentencia del antagonista, una en la que la justicia dictaminó cadena de muerte por tráfico de armas y por los numerosos asesinatos que ha cometido y en los que se ha visto involucrado.

Vahap estuvo presente durante la sentencia del juez, y su cabreo finalizó con gritos en la sala, y con una promesa a su hermano: “Te salvaré”, le dijo a Abdülkadir. Por lo que podría ser que de cara al desenlace se esté guardando un as bajo la manga.

Çolak condenado a cadena perpetua no revisable

En comparación con el resto de personajes, Çolak ha recibido una pena intermedia, siendo Betül quien tiene la más ligera. El mafioso terrateniente ha defendido su inocencia hasta la eternidad: “Han querido incriminarme”, le dijo al juez. Además, se amparó en su edad para pedir compasión. Sin embargo, nada le librará esta vez de la cárcel, y ha sido condenado a cadena perpetua sin revisión. “Piedad señoría. Ya soy muy mayor y no quiero morir en la cárcel”, dijo entre sollozos cayendo de rodillas al recibir la noticia.