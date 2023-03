Así acabó 'Tierra amarga', con un sobresalto que casi arruinó la feliz despedida

Antena 3 emitió este viernes el último capítulo de Tierra amarga, el serial turco que durante 20 meses ha impulsado las audiencias de la cadena de Atresmedia hasta convertirla en líder de las sobremesas.

La ficción que protagonizan Hilal Altınbilek y Uğur Güneş tendría que haber terminado hace unos cuantos días, pero Antena 3 decidió trocear los últimos capítulos para ofrecerlos en pequeñas píldoras de 18 minutos de duración. Y así, lo que parecía infinito concluyó este viernes 10 de marzo.

[Esta noticia contiene spoilers sobre el desenlace de 'Tierra amarga']

Los últimos instantes de Tierra amarga estuvieron marcados por la alegría. No es este un sentimiento que haya estado muy presente en la serie, marcada por las desgracias que han sacudido a sus personajes capítulo tras capítulo.

De hecho, también se mascaba la tragedia en el breve episodio con el que acabó la serie. Fue Vahap quien acabó con el ambiente idílico de la boda de Fikret y Zeynep.

El pequeño de la familia Keskin quiso vengar la pena capital que se le impuso a su hermano, así que interrumpió en la boda del joven para acabar con él... y con todo aquel que se interpusiera en su camino: si no liberaban a su hermano, haría explotar el cinturón de bombas que llevaba encima.

Lo que Vahap no sabía es que entre los asistentes a la boda había alguien que sabía de explosivos: “¡Eso no es una bomba!, ¡es falsa, no va a explotar!”, gritó Adnan para tranquilizar al personal.

Vahap acabó detenido y las familias de Fikret y Zeynep pudieron continuar celebrando la sagrada unión de sus hijos.

La reacción de la audiencia al capítulo final

Pendientes del desenlace, muchos espectadores han compartido en las redes sociales sus impresiones con este último episodio.

“Gracias por todos estos meses de entretenimiento. Una gran serie con un final muy bonito. Todos echaremos de menos nuestra mansión y a nuestra querida Çukurova. La música, los personajes, las historias... Será difícil de olvidar”, ha expresado un seguidor del serial.

“Ha sido un placer verte durante todo este tiempo, te echaremos de menos”, ha escrito otra fan, mientras que para otra de las espectadoras será duro no volver a encontrarse con este dramón turco: “Se me va a hacer difícil conectar el lunes Antena 3 y no escuchar la sintonía de cabecera de la serie”.

¡Gracias por estar siempre con nosotros! ✨



Juntos hemos reído, llorado y sufrido por todo lo que le ha pasado a Züleyha. 🥰



¡Hasta siempre Çukurova! #TierraAmarga 💖 https://t.co/41vIurEvxU pic.twitter.com/6b8rkaMoe5 — Tierra Amarga (@TierraAmarga) 10 de marzo de 2023

Bonito final, pero de verdad, lo hubiera disfrutado más si hubiera sido completo, no 10 min de anuncios y 10 de final @antena3com no nos merecíamos ésto #TierraAmarga10Mar — Miriam (@mirinawer_) 10 de marzo de 2023

Se me va a hacer difícil conectar el lunes antena 3 y no escuchar la sintonía de cabecera de la serie #TierraAmarga10Mar — OLGA GANADORA 61.17% 💙👗 (@hdez_vane_98) 10 de marzo de 2023

el vacío que voy a sentir el lunes al poner antena 3 y no escuchar la sintonía es que me hundo eh #TierraAmarga10Mar — ✨ (@___sinmas) 10 de marzo de 2023

Yo quería a Zuleyha y Fikret juntos, pero bueno, no está mal Zeynep, es bien mona y una persona buena🥰 #TierraAmargaFinal#TierraAmarga10Mar — Sandrii loves Luis💙🕊 (@sandriiauryner) 10 de marzo de 2023