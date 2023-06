Tom Holland anuncia que se está tomando un año sabático tras 'The Crowded Room': “Me ha dejado roto”

Apple TV+ estrena este viernes 9 de junio The Crowded Room, su nueva miniserie protagonizada y producida por Tom Holland. Un proyecto de diez episodios que ha servido al actor para marcar un punto de inflexión en su carrera más allá de Spider-Man, y tras el que se tomará un año alejado de las pantallas por lo que ha supuesto para él a nivel emocional.

Así lo ha comunicado el intérprete norteamericano en una entrevista reciente, en la que explica cómo dar vida a Danny Sullivan en esta ficción le ha dejado “roto”. “He explorado algunas emociones que nunca había experimentado antes. Y por encima de todo, ser productor y tener que lidiar con los problemas del día a día en el set ha añadido un nivel extra de presión”, comienza explicando en una entrevista a Extra.

“No soy ajeno al trabajo duro. Siempre he vivido con esa idea de que el trabajo duro es un buen trabajo. Y lo he disfrutado mucho, pero esta serie me ha dejado roto”, añade.

Tanto es así que tras terminar el rodaje, y como resultado de lo “difícil” y “duro” que ha sido para él el trabajo la serie, se está tomando “un año sabático” que va a invertir en “tratar de ser un tipo normal de Kingston y simplemente relajarme”. “Desde que terminé la serie he estado viendo a mi familia, a mis amigos, jugando al golf, comprando plantas y dando lo mejor de mí para mantenerlas con vida”, bromea.

La miniserie está basada en el libro The Minds of Billy Milligan, de Daniel Keyes, que a su vez cuenta la historia real de Billy Milligan, un joven antisocial que fue arrestado después de un tiroteo en el Rockefeller Center. Puedes leer nuestra crítica, sin spoilers, en este enlace.