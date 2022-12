Las series de la última semana del 2022 se ríen con 'Machos Alfa' y viven desde dentro el FC Barcelona

2022 se despide en su última semana, desde este lunes 26 al domingo ya día 1 de enero, con un escaso número de estrenos de series de televisión por parte de las plataformas de streaming. Con pocas novedades en su haber, las plataformas dejan lugar a las festividades navideñas con los familiares para recargar pilas de cara al próximo año. Aun así, el espectador que quiera disfrutar de nuevo contenido podrá elegir entre los ocho estrenos de la última semana del año.

'Vestidas de azul', la secuela de 'Veneno' en Atresplayer Premium, arranca el rodaje y anuncia su reparto

Más

En primer lugar, destacan los proyectos españoles, Amazon Prime Video añade para los amantes del fútbol, y en concreto para los del Fútbol Club Barcelona, su docuserie sobre el equipo culé, FC Barcelona. A New Era, llevando a la pequeña pantalla los dos últimos años del equipo. Sin embargo, si lo que prefieres es algo de ficción, y en concreto comedia española, Netflix estrena Machos Alfa, una serie de los mismos creadores que La que se avecina en tono de comedia donde los “cuñados” se enfrentan al fin del patriarcado.

Mientras tanto, la plataforma de la N roja estrena también una miniserie para acabar el año con un producto conclusivo, se llama Traición, y será la encargada de ofrecer la justa dosis de suspense a las navidades con una trama americana de espionaje. Si el espectador es un apasionado del mundo del cine y los documentales, debe saber que AMC estrena la cuarta temporada de Documentary Now!, encargada de parodiar algunos hitos de la historia del cine.

No obstante, si entre nuestros lectores hay un amante de la lectura, y se ha leído The Darling Buds of May o ha visto la primera temporada de Los Larkin, debe saber que Filmin estrena ahora su segunda entrega con más enredos para esta familia inglesa.

Para el espectador con hambre de venganza, podrá disfrutar de un nuevo estreno por parte de Netflix, La gloria, con una protagonista que desea vengarse de los matones que la hicieron bullying en su infancia. En la misma línea, la plataforma de streaming entrena dos continuaciones, la tercera temporada de La reina del sur, y el romance adolescente en forma de musical Cielo grande, que regresa con su segunda temporada. Repasamos todos.

'Traición' (26 de diciembre, Netflix)

Así es la serie: Esta miniserie estadounidense nos presenta a Adam Lawrence, que formado por el MI6 parece tener una carrera ya consolidada. Hasta que, de repente, su pasado regresa en forma de Kara, una espía rusa, lo que le obliga a cuestionarse todo y a todos los que lo rodean. Kara, Adam y la esposa de este, Maddy, forjan una relación a tres bandas en la que todos intentan destapar los secretos del resto y manejar sus conexiones políticas y diplomáticas mientras se aferran a su vida privada y a sus seres queridos.

'Los Larkin' T2 (27 de diciembre, Filmin)

Así es la serie: Esta serie que adapta la novela inglesa The Darling Buds of May continúa su recorrido con una segunda temporada que sigue contando la historia de esta familia de Inglaterra. Los enredos de la destartalada familia seguirán provocando las carcajadas de los espectadores mientras Pop y Ma Larkin tratan de continuar sacando adelante a sus seis hijos. La bondad de la familia tratando de hacer que en su pueblo se viva como ninguno se tornará más difícil con la llegada de una nueva familia de la que serán objetivos.

'FC Barcelona. A New Era' (28 de diciembre, Amazon Prime Video)

Así es la serie: Esta docuserie ha sido grabada en los dos últimos años del equipo del Fútbol Club Barcelona. El proyecto cuenta los detalles del conjunto culé vistos desde la perspectiva de la propia plantilla. Además, recoge los cambios de esta a partir de la renovación institucional producida tras las elecciones a la presidencia y la llegada de la nueva junta directiva de Joan Laporta. Una historia que comienza el 14 de agosto de 2020, cuando el Barça vivió uno de los resultados más dolorosos de su historia con el 2-8 de Lisboa ante el Bayern de Múnich en los cuartos de final de la Champions, y finaliza con la pretemporada 2022/23.

'Documentary Now!' T4 (29 de diciembre, AMC)

Así es la serie: Esta serie en emisión desde 2015 continúa su recorrido parodiando la obsesión con los documentales. Con una nueva entrega de seis episodios, el proyecto sigue haciendo sátira a raíz de conocidos documentales y películas de la historia del cine que continuará haciendo de reír a los más fanáticos y amantes de este género.

'Machos Alfa' (30 de diciembre, Netflix)

Así es la serie: El fin del patriarcado es inminente. Con la masculinidad en plena crisis, cuatro amigos cuarentones ven cómo pierden su trono, sus privilegios y su identidad. Hace años habrían sido los machos alfa al mando de sus relaciones, sus trabajos y sus vidas, pero les ha tocado vivir en la era de la igualdad; en una sociedad con nuevas reglas que los ponen en su sitio y demuestran lo patéticos que son.

'La reina del sur' T3 (30 de diciembre, Netflix)

Así es la serie: Después de un dramático escape, Teresa se involucra en una nueva e inesperada alianza, arriesgando su vida en un recorrido por toda América Latina y atacando a la DEA de una manera que nadie se atrevió a imaginar. Las posibilidades de supervivencia son pocas. La decisión de luchar es absoluta. Finalmente, Teresa puede ver la meta que tanto anhela, dejar su pasado atrás para limpiar su nombre y vivir una vida en paz junto a su hija.

'Cielo grande' T2 (30 de diciembre, Netflix)

Así es la serie: Ante la llegada de nuevos dueños, una gran amenaza se instala en Cielo Grande: El grupo de adolescentes que ahí trabaja termina siendo desterrado, y no parece haber forma de recuperar el hotel. Pero lo que resulta todavía más preocupante es que estos dueños planean talar sus bosques para transformarlo en un resort internacional. Sólo el 'Girls Jam', una inesperada competencia de wakeboard femenino, podrá ayudarlos a revertir la destrucción.

'La gloria' (30 de diciembre, Netflix)

Así es la serie: Años después de su infancia en la secundaria, Moon Dong Eun que soñaba con ser arquitecta tuvo que abandonar la escuela por un brutal ataque de unos matones. Años más tarde, uno de los agresores se casa y tienen un hijo que comienza a dar clases en la escuela donde la protagonista trabaja. Es en ese momento donde esta inicia su plan de venganza contra los matones y los estudiantes que se quedaron al margen y permitieron que la agresión contra ella tuviera lugar.