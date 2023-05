Apple TV+ revela el tráiler de la serie que hizo que Tom Holland se mantuviera sobrio, 'The Crowded Room'

Apple TV+ presenta el tráiler de The Crowded Room, su miniserie protagonizada por Tom Hollland y que se estrenará en la plataforma de streaming a partir del próximo 9 de junio.

'Ted Lasso': la revolución de intentar ser mejor persona se merece una prórroga tras el 'pitido final' de su temporada 3

Más

La ficción se basa en la novela de 1981 The Minds of Billy Milligan, y consta de 10 episodios. Su emisión será en la fecha señalada, cuando se podrán ver los tres primeros capítulos. Después, las entregas se irán estrenando de manera semanal cada viernes hasta ver concluida su historia el 28 de julio.

El elenco está formado por Tom Holland, que protagoniza esta historia junto a Amanda Seyfried, Emmy Rossum, Sasha Lane, Will Chase y Lior Raz, con la participación especial de Jason Isaacs, Christopher Abbott, Thomas Sadoski y Zachary Golinger.

Creada por el guionista y productor ejecutivo Akiva Goldsman, la promoción de este proyecto ya ha comenzado, y algunos de sus actores se han pronunciado sobre la ficción. Es el caso de Tom Holland, quien ansiaba mucho un papel así, ya que según revela Entertainment Weekly, avisó a su equipo para que estuviera “al acecho” de un proyecto como el drama legal de 1996 de Edward Norton, Primal Fear.

Es por ello que cuando fue contactado no solo aceptó el rol protagonista, sino que se aventuró a formar parte de la producción ejecutiva, al parecer sin haber leído los guiones, según afirma el medio citado. “Una visión del poder de la mente humana” y “las formas con las que podemos lidiar con el trauma”, son las frases con las que el joven actor define el proyecto.

“Es una serie con muchos giros, nunca sabrás dónde estás o qué está pasando, y luego todo llegará a una conclusión milagrosa hacia el final”, continúa. “Es una historia sobre el desamor. Es una historia sobre el amor. Es una historia sobre la traición. Y, sobre todo, es una historia sobre la determinación de un niño pequeño por sobrevivir”, añade.

“En el aspecto mental realmente me afectó y me tomó mucho tiempo recuperarme”

Tom Holland se metió mucho en el papel protagonista, Danny Sullivan, y declara que “en el aspecto mental realmente me afectó y me tomó mucho tiempo recuperarme después, volver a la realidad”. “Me estaba viendo en él, pero en mi vida personal”, añade, algo que incluso le llevó a casi afeitarse la cabeza: “Recuerdo que tuve un pequeño colapso en casa y pensé: ‘Me voy a afeitar la cabeza. Necesito afeitarme la cabeza porque necesito deshacerme de este personaje'. Y, obviamente, estábamos en medio de la filmación, así que decidí no hacerlo... Fue diferente a todo lo que había experimentado antes”.

Además, declara que estuvo “un año y cuatro meses” sobrio, y que la serie le cambió la imagen que tiene sobre la salud mental. “Aprender sobre la salud mental y el poder que tiene, y hablar con psiquiatras sobre las luchas de Danny y Billy ha sido algo muy informativo para mi propia vida”, declara, tras lo que reflexiona sobre los desencadenantes y las cosas que le causan estrés, como las redes sociales.

El intérprete concluye desvelando su objetivo con esta producción, y quiere que la gente “tenga más respeto y más simpatía por las personas que están pasando por problemas de salud mental”. “Espero que las personas se sientan informadas sobre los poderes de la salud mental, las luchas, y nuestras increíbles habilidades para sobrevivir”, termina diciendo.

Así es 'The Crowded Room' en Apple TV+

Cuenta la historia de Danny Sullivan (Tom Holland), un hombre que es arrestado tras su participación en un tiroteo en la ciudad de Nueva York en 1979. En este hipnótico thriller, contado a través de una serie de entrevistas con la curiosa interrogadora Rya Goodwin (Amanda Seyfried), la historia de la vida de Danny se va desgranando para revelar elementos de su misterioso pasado, y los giros que lo llevarán a tener una epifanía que cambiará su vida.