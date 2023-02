HBO Max explica por qué canceló 'Westworld' y la retiró de su catálogo

La cancelación de Westworld se precipitó a finales de 2022 con un anuncio que adquirió tintes dramáticos cuando se supo que, por si fuera poco, la serie también saldría del catálogo de HBO Max.

Casi cuatro meses después, Casey Bloys, CEO de la plataforma, ha explicado cuál fue la causa por la que se tomó la drástica decisión de dar carpetazo a una ficción que llevaba cuatro temporadas en emisión.

Aunque gozaba de excelentes críticas, Westworld había perdido más de la mitad de sus seguidores desde que se estrenó en 2016, lo que complicaba su viabilidad económica. La cuarta temporada (lanzada en junio de 2022) costó 160 millones de dólares, cantidad inasumible para algunos directivos de la compañía que llevan tiempo haciendo cábalas para recortar gastos ante la durísima competencia del sector.

La oleada de ajustes presupuestarios, que ha dejado unas cuantas víctimas en la cuneta, parte de un debate interno sobre las prioridades de la compañía. “La conversación fue, ¿cuál es la cantidad de dinero adecuada para el streaming? Eso significa, ¿cuál es la cantidad de dinero adecuada para las series originales de HBO Max?”, explica el ejecutivo en una entrevista con Variety.

El debate suscitado en los despachos de la plataforma también se extendió a su catálogo: “¿Cada serie que tenemos en HBO Max debe ser exclusiva de HBO Max? Yo diría que no (...) Son series caras de hacer. La idea de que se van a quedar en un catálogo para siempre por 15 dólares al mes... La televisión nunca ha funcionado así”, reflexiona Bloys, que tiene bastantes certezas sobre este debate.

Llegados a este punto fue como surgió la idea de sacar Westworld del catálogo de HBO Max por si podía tener más recorrido fuera de la plataforma.

“Creo que la gente a veces olvida que hay una gran mayoría de la población que no quiere pagar nada por un servicio de streaming, no solo aquí, sino a nivel internacional. De la misma forma que Netflix fue algo completamente nuevo, lancemos algunas series y expongamoslas a una nueva audiencia y veamos cómo funcionan. Creo que tienes que sumergirte en lo desconocido y ver qué hay ahí fuera. No tengo ni idea de si el streaming gratuito con anuncios va a ser un gran negocio, pero sé que algunas personas no quieren pagar y están de acuerdo en tener anuncios. Y esa es una audiencia potencialmente muy grande y nueva para una serie”, añade.

Hasta diciembre de 2022 HBO Max se había desecho de más de medio centenar de producciones entre series y películas, muchas de las cuales han sido adquiridas por SkyShowtime en lo que parece la confirmación de las teorías de Casey Bloys. ¿Encontrará Westworld otro anfitrión ahí fuera? De momento, en Estados Unidos ya está disponible en las plataformas gratuitas con anuncios Tubi y The Roku Channel.