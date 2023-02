'You' reduce al mínimo las escenas de sexo en su temporada 4 a petición de su protagonista

La cuarta temporada de You acaba de irrumpir en el catálogo de Netflix, con el acosador Joe Goldberg ahora en Londres, tratando de encauzar una nueva vida lejos de sus crímenes, con la dificultad añadida de tener en su nuevo entorno a un criminal que parece copiar su modus operandi en el pasado. Es decir, un nuevo personaje le hace recordar sus viejas dinámicas del pasado.

VÍDEO | Joe Goldberg, de depredador a presa en la cuarta temporada de 'You'

Lo que no va a volver a producirse son escenas de sexo como las que había de forma más o menos habitual en temporadas previas. Y el responsable no es otro que Penn Badgley. El actor protagonista de la ficción pidió a la creadora, Sera Gamble, que se eliminasen las secuencias íntimas, tal y como él mismo ha revelado en su podcast propio, y recoge Deadline.

“La fidelidad es importante para mí”

“Le pedí no tener más escenas íntimas. En realidad es una decisión que tomé antes de acceder a hacer la serie. No creo que lo haya mencionado públicamente”, explica el intérprete, que asegura que se debe a una preocupación moral, que se resume en una cuestión: “¿Quiero ponerme de nuevo en un camino en el que acabe siendo siempre el protagonista de una trama romántica?”.

Bagdley abunda en explicaciones: “La fidelidad en cada relación, incluido en mi matrimonio, es importante para mí. Hasta el punto en que no quiero hacerlas”, especifica sobre las escenas de sexo y sobre el conflicto que le generaba en You. “Así que le dije a Sera que mi deseo sería no tenerlas. Pasar de cien a cero. Pero firmé el contrato, acepté esta serie. Sé lo que hice. No puedes sacar este rasgo de su ADN”.

El actor contó con el beneplácito de Gamble. “Le gustó que fuera tan honesto. Se sintió incluso empoderada, fue una respuesta muy positiva”, añade Bagdley, que agradece que los guionistas realizaran “una reducción fenomenal”.

Sinopsis de la temporada 4 de 'You'

Joe Goldberg se muda a Londres para tratar de comenzar una nueva vida como profesor tras sus crímenes perpetrados en Nueva York. Si dejar atrás esas atrocidades, así como sus impulsos, no es tarea fácil, se le suma para mayor dificultad la aparición de un asesino en serie, conocido como “el asesino de los ricos”, que se obsesiona con Goldberg de la misma manera que él lo hacía de sus víctimas, copiando incluso su modus operandi.