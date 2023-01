Zendaya desea que 'Euphoria' traiga “felicidad y un poco de alegría” a Rue en su temporada 3

Euphoria, la famosa serie de HBO Max creada por Sam Levinson, y que tendrá su propia adaptación en Alemania, sigue a la espera del estreno de su tercera temporada. Mientras tanto, su actriz protagonista, Zendaya, ha querido compartir sus deseos para el futuro de su personaje en la serie.

La actriz ha participado en un evento promocional de cara a la temporada de premios junto a sus compañeros de la ficción. Una de esas cuestiones tenía que ver con el porvenir de sus personajes: “¿Qué buscan sus personajes de cara al futuro?”

La actriz respondió que el deseo que tiene para Rue “es, literalmente, poder estar viva y tal vez disfrutarlo”. Además, comentó que su personaje siempre se está ahogando, por lo que espera poder sacar la cabeza del agua, y respirar. “Un poco de felicidad y un poco de alegría”, terminó por añadir, en declaraciones recogidas por CulturaOcio de Europa Press.

La prueba de que “hay esperanza para cualquier como Rue”

“Sé que ella puede hacerlo porque Sam lo escribió, y Sam es Rue, y él lo ha hecho”, continuó la intérprete diciendo, estableciendo la semejanza entre su personaje y el responsable de la serie, quien plasma en ella sus vivencias contra la adicción.

“Él es una prueba de que hay esperanza para Rue y para cualquiera como Rue. Y por las hermosas cartas y las personas que se han acercado, estoy muy agradecida por esas experiencias cuando alguien se me acerca y me habla de Rue y cómo han conectado con ella o cualquier parte de su viaje de curación de la que haya podido ser parte. Para mí, ese es el regalo más grande que puedo pedir, me da euforia y propósito en lo que hago”, explicó la también protagonista de Spider-Man: No Way Home.

“Solo espero un poco de alegría y que ella pueda respirar y amar sin miedo a perder”, agregó. “Tendrá que pasar por algunas cosas, sí, pero ya sabes, llegaremos allí”, dijo a modo de conclusión.

El resto de actores también piden por sus personajes

No fue la única en compartir sus impresiones: Sydney Sweeney, que encarna a Cassie, dijo que su personaje “está buscando una familia en todos los demás”, tras lo que añadió que “lo busca en los chicos”.

Mientras tanto, Maude Apatow dijo que Lexi quiere “libertad de sí misma y de sus pensamientos y diálogos internos negativos. Una vez que esté fuera del camino, puede desarrollar todo su potencial, y creo que probablemente [será] el de ella”. “Deja de atacarte a ti misma”, terminó por decirle a su personaje.

Hunter Schafer comentó sobre Jules que “cada uno de los personajes tiene su propio vicio de alguna manera, y creo que el producto del vicio de Jules que ella busca es la cercanía con otras personas y sentirse afirmada en esa cercanía sin ningún juicio o conexión real y seguridad en esa conexión”. Además, añadió: “Creo que no lo encuentra de la mejor manera la mayor parte del tiempo, pero creo que al final del día, es lo que está buscando: lo que sabe está ahí con Rue, pero hay cosas en el camino; lo que sabe es con su papá, pero hay cosas en el camino; lo que ella sabe podría ser con Elliot, pero él es un adicto y todo”.