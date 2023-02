Zendaya se suma al selecto “club del millón” por su papel en 'Euphoria'

Con la primera temporada de Euphoria, a su protagonista Zendaya le valió para convertirse en una de las actrices mejor valoradas, y situarse en el radar de todos los premios y reconocimientos incluyendo el Emmy. Con la segunda alcanzó cotas aún más altas, ganando el Globo de Oro y directamente siendo considerada como una de las mejores intérpretes del año.

Zendaya desea que 'Euphoria' traiga "felicidad y un poco de alegría" a Rue en su temporada 3

Antes de que llegue la tercera, para la que aún no hay fecha y sobre la que Zendaya ha declarado su deseo de que traiga “felicidad y un poco de alegría” a su personaje, se ha desvelado que el buen hacer de la actriz le permitirá ingresar en el selecto “club del millón” de dólares.

Y es que según asegura The Direct, HBO Max no ha dudado en garantizarse la presencia de su estrella en la serie a cambio de un millón de dólares por capítulo.

Según el citado medio, la plataforma es consciente del nuevo estatus de Zendaya en el panorama audiovisual, y sabe que para mantenerla en una de sus series estrella deben valorar el trabajo que ha situado en esa consideración a Euphoria. Por eso se ha abierto a esta “gran renegociación” de su vinculación.

En los últimos años los sueldos de las grandes estrellas de las series han disminuido, y apenas se saben ejemplos que alcancen ese preciado listón como son Kevin Costner (Yellowstone), John Krasinski (Jack Ryan), Mahershala Ali (The pilot), Elisabeth Moss (Shining Girls), Harrison Ford y Helen Mirren (1923), Michael Keaton (Dopesick), Will Ferrell y Paul Rudd (The Shrink Next Door), Jason Sudeikis (Ted Lasso) y Silvester Stallone (Tulsa king).

Para la tercera temporada de Euphoria, en la que Zendaya volverá a encarnar a Rue Bennett aún falta mucho. Se calcula que la producción empezará a finales de este año 2023, y su estreno está previsto inicialmente ya para el año 2024.