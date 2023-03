Adara y Arelys, a gritos en 'Supervivientes' por el reparto de comida: “Tienes el demonio dentro”

El hambre ya está haciendo mella en los concursantes de Supervivientes. Tras unas primeras semanas en las que parecían ajenos a este problema, como ellos mismos confesaron, la escasez de alimento y la gestión del mismo ha provocado ahora un fuerte enfrentamiento entre Adara Molinero y Arelys Ramos que ha acabado con las dos compañeras discutiendo en la playa.

Tal como mostró este domingo Conexión Honduras, todo se originó por la decisión de la madre de Yulen Pereira, encargada del reparto de comida, de cocinar menos arroz de los 50 g por persona que corresponden a cada 'superviviente' al día. Algo que molestó a Adara, que quería poder comer su parte.

“¡Te estoy hablando, Arelys, no me ignores! Llevas dos días tocándome los huevos. No volváis a tocar mi ración de arroz. Es lo que está estipulado, es mi gasolina y si no aquí me encuentro mal”, dijo a su compañera, visiblemente alterada. “Adara, aquí todo el mundo pasa hambre, no eres la única”, le respondió.

“Llevo tres días diciendo que no toquéis las raciones”, agrego la 'robinsona' a gritos, mientras su interlocutora le pedía que rebajase el tono. “A partir de ahora me voy a echar mi ración. ¡Con la comida no se juega!”, dijo llorando, antes de zanjar la disputa con un fuerte dardo a Arelys: “Vas de Virgen María y tienes el demonio dentro”.