Adara le pide a Jorge Javier en 'Supervivientes' una cita con Sandra Barneda: “Me voy a dejar llevar”

Supervivientes 2023 emitió este jueves su undécima gala en Telecinco. Una en la que Adara Molinero se replanteó probar con mujeres en el aspecto sentimental, y se mostró abierta a una cita con Sandra Barneda ofreciéndose a ser “el dulce”.

Crónica | 'Supervivientes 2023' expulsó a su concursante revelación y sorprendió con los nuevos nominados

Más

En el momento de las votaciones, Adara y Jonan acudían a nominar conjuntamente. El programa les puso un vídeo donde ambos comentaban la situación amorosa de la superviviente. “Cuidado que no salga yo de aquí y le busque una novia a Adara”, comentó Jonan a su compañera, que declaró que ha tenido “muy mala suerte en el amor”, y que está disponible para probar.

Entre risas y bromas, ambos se pusieron a hacer un ranking de cinco chicas que podrían encajar con Adara. “En el número 1 Sandra Barneda”, comenzó diciendo la concursante. Le siguieron Alba (novia de Dulceida), Ángela Rozas Sáiz (Madame de Rosa) y Dulceida.

El vídeo finalizó, y Jorge Javier Vázquez no dudó en comentarlo con los concursantes: “Yo esta tarde he hablado con Sandra Barneda. ¿Quieres que le diga algo? Porque este finde vamos a volver a hablar”. “Yo me voy a dejar llevar”, declaró Adara, que añadió: “Dila algo”.

La respuesta sorprendió al presentador. “Podríamos tener una cita. Tomar un café, y yo soy el dulce”, añadió la superviviente. Tras ello, los concursantes determinaron que Adara sería un “gofre chocolatero blanco”. El presentador concluyó afirmando que se lo dejaría caer a Sandra Barneda tras preguntarla primero por su situación sentimental.