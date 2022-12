Así fue el adiós de Trevor Noah a 'The Daily Show': “Si queréis saber más sobre América, hablad con mujeres negras”

Trevor Noah puso el punto final a su andadura de siete años al frente de The Daily Show. El cómico sudafricano se despidió de la audiencia del formato este jueves 8 de diciembre, con un largo discurso donde destacó el agradecimiento al público por los siete años compartidos. “Ha sido un honor”, dijo emocionado.

En su adiós, quiso poner en valor a las mujeres negras que han sido cruciales en su desarrollo no solo artístico sino personal. “A menudo se me acreditan grandes ideas... Y lo que pienso es: ¿Quién creéis que me ha enseñado? ¿Quién me ha hecho como soy, me ha criado, educado?”, dijo, citando a su madre, abuela y tías por el impacto que han tenido en él.

Y de forma especial, quiso mandar un mensaje a la población estadounidense a este respecto: “Si queréis saber más sobre América, hablad con mujeres negras porque a diferencia del resto, ellas no se pueden permitir hacer el tonto”.

Presentadores invitados para cubrir su hueco a corto plazo

Noah reemplazó a Jon Stewart en 2015 y anunció sus planes de dar por cerrado su ciclo en el espacio satírico en septiembre. A la vuelta de las vacaciones de Navidad, The Daily Show rellenará su hueco con la participación de presentadores invitados rotatorios. John Leguizamo, Sarah Silverman, Wanda Sykes, Chelsea Handler o Leslie Jones, entre otros, irán pasando por el plató hasta que se anuncie quién será la nueva cara del formato.