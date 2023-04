Bronca en la hoguera final de Adrián y Naomi en 'La isla de las tentaciones': “Tres veces he hecho el Kamasutra”

Adrián y Naomi protagonizarán una fuerte pelea en la próxima entrega de La isla de las tentaciones por las infidelidades habituales.

'La isla de las tentaciones 6' avanzó sus hogueras finales con giro radical entre Adrián y Naomi

La pareja ha llegado al final de la sexta edición con la confianza por los suelos, así que al reencuentro no le va a faltar su dosis de tensión correspondiente.

Naomi llegará a las hogueras finales del lunes 17 de abril tras supervisar el descarado comportamiento de su novio con otras chicas del reality. “No te puedo ni mirar del asco que me das”, le dice cuando se sientan al calor del fuego.

Adrián le pide que se olvide del pasado, pero ella no está dispuesta a tolerarle su comportamiento: “¡Que me has puesto los cuernos delante de toda España!”, exclama muy enfadada.

Tras la infidelidad de Adrián, Naomi tuvo una noche de pasión con Napoli, algo que indigna al infiel. “¿Y tú qué? ¡Eso no te da derecho a estar haciendo el puto Kamasutra!”, se queja el joven.

Ella, en cambio, tiene clarísimo que la relación estaba rota desde que Adrián se acercó a Keyla: “Tú me pones los cuernos en la calle y automáticamente estoy soltera y hago lo que me sale del parrús (...) Tres veces he hecho el Kamasutra, le he dado tres vueltas al libro. Eres tan mala persona que esperabas que me tirara llorando 20 días. ¿Pues qué hago? Me lo paso bien, no me vas a amargar la puta vida. Ya lloraré en mi casa”.